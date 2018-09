16 phim ào ạt ra rạp trong tháng 5

'Maleficent' và 'X-men: The day of future past' là hai bộ phim 'bom tấn' được nhiều khán giả mong chờ.

The Huntresses (tựa Việt: Săn tiền thưởng)

Khởi chiếu: 2/5

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Ha Ji Won, Son Ga In, Kang Ye Won, Joo Sang Wook

Phim xoay quanh câu chuyện của ba nữ thợ săn tiền thưởng xinh đẹp, sống dưới thời Chosun. Thủ lĩnh Jin Ok (Ha Ji Won) có vai trò chủ lực trong ba người. Với thân thủ nhanh nhẹn, cô có thể hạ gục nhiều nam nhân to lớn chỉ bằng những cú ném yoyo. Hong Dan (Kang Ye Won) là nữ thợ săn duy nhất trong ba người đã có chồng. Cô là cao thủ võ thuật và tay lừa đảo số một. Cô em út của nhóm - Ga Bi (Son Ga In) lại là người ít nói nhưng suy nghĩ luôn đi liền với nắm đấm. Trong một lần làm nhiệm vụ, họ đã tình cờ nhận được một hợp đồng hết sức béo bở nhưng cũng vô cùng nguy hiểm: ngăn chặn một nhóm quý tộc đang âm mưu lật đổ Hoàng gia và cướp ngai vàng. (xem trailer)

The teacher's diary (tựa Việt: Nhật ký tình yêu)

Khởi chiếu: 2/5

Thời lượng: 126 phút

Diễn viên: Sukrit Wisetkaew, Chermarn Boonyasak

Vào năm 2012, Song (Sukrit Wisetkaew), một cựu vận động viên đấu vật, đã trở thành giáo viên ở một trường tiểu học nông thôn. Trường học này chỉ có bốn học sinh và một giáo viên. Nhật ký của Ann (Chermarn Boonyasak) - một cựu giáo viên, là thứ duy nhất khiến cho anh cảm thấy vơi bớt nỗi cô đơn. Song rất ấn tượng với những câu chuyện trong cuốn nhật ký và nhận ra anh đã thích Ann cho đến khi họ liên lạc với nhau qua thư. Anh rất muốn gặp Ann nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Năm 2013, Ann trở lại trường với tư cách là một giáo viên. Cô tìm thấy nhật ký của mình và những câu chuyện của Song được viết lại trong nhật ký. Cô không biết lý do tại sao anh lại rời bỏ trường và đã đi đâu. (xem trailer)

Adventure (tựa Viêt: Cuộc phiêu lưu)

Khởi chiếu: 2/5

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Konstantin Khabenskiy, Svetlana Khodchenkova, Denis Swedes

Katia và Andrew cùng đi nghỉ tại Malta. Họ tình cờ gặp Max - một thợ lặn chuyên nghiệp, đồng thời cũng là một nhà khảo cổ học. Anh cũng là người yêu cũ của Katie. Trong một lần lặn biển, Katia tìm thấy một mảnh một áo phao có số hiệu tàu ngầm của Đức trong Thế chiến II. Katia phát hiện ra rằng trong năm 1942, một bộ sưu tập đồ cổ quý giá của Ai Cập đã biến mất trong khi đang được vận chuyển trên một chiếc tàu ngầm Đức. Cho rằng kho báu trong tàu ngầm có thể nằm ở dưới đáy đại dương ngoài khơi bờ biển Malta, cả ba bắt đầu dấn thân vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm cả ở trên cạn lẫn dưới đáy đại dương. Và mối tình tay ba nảy sinh khi những nguy hiểm lúc nào cũng cận kề trong hành trình tìm kiếm kho báu. (xem trailer)

Jack & The Cuckoo clock heart (tựa Việt: Trái tim không được yêu)

Khởi chiếu: 9/5

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên lồng tiếng: Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade

Câu chuyện xảy vào thập niên 90, một trong những giai đoạn hào hứng của lịch sử khi rất nhiều phát minh và khám phá quan trọng của nhân loại được ra đời. Nội dung phim kể về cậu bé Jack ở thành phố Edinburgh của Scotland. Cậu bé chào đời vào ngày lạnh giá nhất của mùa đông khiến trái tim cậu bị đông cứng. Để cứu lấy mạng sống của Jack, bà mụ đã thay trái tim cậu bằng một chiếc đồng hồ quả lắc. Cậu vẫn sẽ an toàn một khi tuân theo nguyên tắc, không được làm điều gì khiến tình cảm bị kích động mạnh, và tình yêu là một trong những điều cấm kị. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với một cô gái hát rong trên phố đã khiến Jack quyết định bất chấp tất cả để lao vào cuộc hành trình theo đuổi tình yêu, và đẩy trái tim nhân tạo của mình đến giới hạn nguy hiểm nhất. (xem trailer)

Espectro (tựa Việt: Hồn ma)

Khởi chiếu: 9/5

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Alfonso Herrera, Gala Montes, Johanna Murillo

Marto từng được biết đến như một nhà tiên tri tài năng và thành công. Nhưng một tai họa thảm khốc đã cướp đi của cô niềm tin vào linh cảm của mình, cũng như vào cuộc sống. Vì sợ hãi kẻ từng cưỡng bức mình sẽ tiếp tục quấy nhiễu, cô quyết định dọn đến sống ở nhà một người họ hàng. Mọi thứ tưởng chừng yên bình trôi qua, nhưng ngay sau đó cô liền bị áp lực bởi người hàng xóm kỳ quái và những ảo giác ghê rợn. (xem trailer)

Walk of Shame (tựa Việt: 8 tiếng điên cuồng)

Khởi chiếu: 9/5

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Elizabeth Banks, James Marsden

Sau buổi thử giọng cho công việc trong mơ của mình, cô phóng viên đầy tham vọng Meghan Miles (Elizabeth Banks) tổ chức tiệc tùng và do cao hứng đã bị cuốn vào chuyện tình một đêm với anh chàng lạ mặt đẹp trai (James Marsden). Cô tỉnh dậy khi nhận được một tin nhắn của nhà tuyển dụng yêu cầu có mặt tại cơ quan trước 5 giờ chiều. Tuy nhiên, Meghan Miles lại đang ở trong tình trạng đầy trớ trêu: bị mắc kẹt giữa trung tâm thành phố Los Angeles, không có tiền, điện thoại hay phương tiện đi lại. Cô nàng chỉ có 8 giờ đồng hồ để chạy đua cho kịp có mặt tại buổi phỏng vấn quan trọng nhất đời mình. Cũng từ đây, Meghan Miles dấn thân vào một loạt các tai nạn bất ngờ và éo le để với được chiếc chìa khóa mở cánh cửa tươi sáng cho sự nghiệp. (xem trailer)

Mr. Perfect (tựa Việt: Anh chàng hoàn hảo)

Khởi chiếu: 9/5

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Yoon Si Yoon, Yeo Jin Goo Chun Ho Jin, Lee Kyung, Park Sang Myun

Phim nói về tuyển thủ đánh golf chuyên nghiệp Baek Se Jin (Yoon Si Yoon) đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì gặp tai nạn. Anh mất đi tất cả, đồng thời mắc chứng mất ngôn ngữ. Để hồi phục, anh đến một ngôi làng nhỏ trên núi. Khi biết những đứa trẻ tiểu học ở đây sắp mất đi trường học nếu không giành chiến thắng trong một giải golf thiếu niên, anh đã trở thành huấn luyện viên, giúp học trò tham dự giải golf. (xem trailer)

Brick Mansions (tựa Việt: Lâu đài gạch)

Khởi chiếu: 16/5

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Paul Walker, David Belle, RZA

Brick Mansions là phiên bản làm lại của bộ phim hành động Pháp District B13, đặt bối cảnh tại thành phố Detroit, Mỹ. Nơi đó, những ngôi nhà gạch cũ đã bị bỏ hoang từ lâu giờ là nơi trú ngụ dành cho đám tội phạm nguy hiểm nhất. Không thể kiểm soát nổi tình trạng tội phạm lan tràn, cảnh sát đã phải xây dựng một bức tường cao ngăn cách xung quanh khu vực này để bảo vệ phần còn lại của thành phố.

Đối với cảnh sát nằm vùng Damien Collier (Paul Walker) thì mỗi ngày trôi qua đều là một trận chiến chống lại sự mục ruỗng. Còn đối với Lino (David Belle), mỗi ngày lại là một cuộc chiến để sống và bảo toàn danh dự. Con đường đời của họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng khi tên trùm ma túy Tremaine (RZA) bắt cóc bạn gái của Lino thì Damien đành miễn cưỡng giúp kẻ cựu tù này. Và cùng nhau, họ phải ngăn chặn một kế hoạch thâm hiểm nhằm hủy diệt toàn bộ thành phố. (xem trailer)

Brick Mansions là tác phẩm điện ảnh cuối cùng mà tài tử Paul Walker hoàn thành trước khi anh qua đời sau thảm kịch tai nạn ô tô hồi tháng 11 năm ngoái.

He who dares (tựa Việt: Kẻ liều lĩnh)

Khởi chiếu: 16/5

Thời lượng: 82 phút

Diễn viên: Tom Benedict Knight, Simon Phillips, Christina Bellavia

Phim có nội dung về một nhóm khủng bố đeo mặt nạ tấn công và bắt cóc con gái tổng thống. Chúng giữ con tin ở một tầng hầm và bao bọc xung quanh bởi hàng loạt ngòi thuốc nổ. Một nhóm cảnh sát SAS đột nhập vào căn cứ của chúng để tìm cách giải cứu an toàn con tin và bắt nhóm tội phạm. (xem trailer)

VP7500 (tựa Việt: Chuyến bay VP7500)

Khởi chiếu: 16/5

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Leslie Bibb, Ryan Kwanten, Amy Smart

Phim lấy bối cảnh là không gian kín trên chiếc máy bay đang đi từ Los Angeles đến Tokyo. Tình cờ, một luồng khí động bất thường xuất hiện, khiến một hành khách lên cơn co giật và tử vong. Một nguyên tắc của các hãng hàng không là khi máy bay đã đi được nửa chặng đường mà có người chết đột ngột thì hành trình vẫn phải được tiếp tục. Do đó, xác của hành khách vừa mới qua đời được đưa vào khu vực cách ly trong một khoang khác. Điều này vô tình dẫn đến những tai ương không thể lường trước đối với chuyến bay. (xem trailer)

Bộ phim do Takashi Shimizu - đạo diễn của phim kinh dị The Grudge (Lời nguyền) - thực hiện và phối hợp làm biên kịch cùng Craig Rosenberg.

Godzilla (tựa Việt: Quái vật Godzilla)

Khởi chiếu: 16/5

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson, Sally Hawkins, Ken Watanabe

Chính phủ Hoa Kỳ đã che đậy thông tin về sự tồn tại của Godzilla với toàn bộ thế giới. Những vụ thử hạt nhân của Hoa Kỳ vào những năm 1950 tại khu vực Thái Bình Dương chính là nỗ lực nhằm tiêu diệt Godzilla. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đều bất thành, Godzilla nhiễm chất phóng xạ và ngày càng phát triển to hơn. Khi đạt đến kích thước khổng lồ nặng 60 ngàn tấn và chiều cao 350m, quái vật này trỗi dậy từ dưới sâu đại dương và đây là lúc con người phải trả giá cho những gì mình gây ra. (xem trailer)

Theo đạo diễn Gareth Edward, bộ phim sẽ có ẩn ý sâu xa nhằm truyền tải một thông điệp ý nghĩa: con người rất nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn và mọi nỗ lực chống lại thiên nhiên chắc chắn đều vô ích.

Chef (tựa Việt: Siêu đầu bếp)

Khởi chiếu: 20/5

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Jon Favreau, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Dustin Hoffman...

Sau mâu thuẫn với ông chủ, đầu bếp Carl Casper (John Favreau) đã bỏ việc tại một nhà hàng nổi tiếng ở Los Angeles. Anh quyết tâm tìm kiếm những điều mới và trên đường tới Miami, Casper nhập hội với cô vợ cũ (Vergara), một anh bạn cũ (Leguizamo) và cậu con trai của mình để mở một xe bán đồ ăn lưu động. Rong ruổi trên đường, đầu bếp Carl dần cảm nhận bản ngã của mình và thắp lại đam mê nghệ thuật ẩm thực, cũng như hương vị của tình yêu và cuộc sống. (xem trailer)

X-men: The day of future past (tựa Việt: X-men: Ngày cũ của tương lai)

Khởi chiếu: 23/5

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Phạm Băng Băng, Michael Fassbender...

Trong phần mới của loạt phim nổi tiếng về dị nhân, binh đoàn X-Men bao gồm cả hai thế hệ quá khứ và tương lai sẽ đứng cạnh nhau trong cuộc chiến chống lại những kẻ mưu đồ tiêu diệt toàn bộ dị nhân và thống lĩnh thế giới. Cuộc chiến này sẽ quyết định sự tồn vong của tất cả giống loài dị nhân. Đó cũng là lý do gắn kết các dị nhân lại với nhau dù bản thân họ đang đứng giữa những mâu thuẫn to lớn, thậm chí là những oán thù cá nhân chưa được giải quyết. (xem trailer)

Dưới tài chỉ đạo của đạo diễn Bryan Singer, trong phần này, cuộc chiến giữa con người và những dị nhân sẽ được nhân rộng ra khắp thế giới với sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu và các cảnh quay vô cùng hoành tráng. Bom tấn hứa hẹn sẽ đoạt thành tích cao về doanh thu khi ra rạp vào cuối tháng 5.

Maleficent (tựa Việt: Maleficent - Tiên hắc ám)

Khởi chiếu: 30/5

Thời lượng: 135 phút

Diễn viên: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley

Dựa trên truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng, bộ phim Maleficent dựng nên một câu chuyện khác với những góc độ thiện ác được đào sâu dưới dàn tay tài năng của các ngôi sao hàng đầu Hollywood. Maleficent (Angelina Jolie) từng là một pháp sư lương thiện với đôi cánh đen tuyệt đẹp, nhưng vì bị con người phản bội, cô đánh mất tất cả, chỉ còn lại lòng thù hận. Cô quyết định trút nỗi oán giận lên công chúa bé nhỏ Aurora. Và rồi cô phát hiện ra, trái tim thuần khiết của cô bé là chìa khóa mang lại yên bình cho vương quốc và cho cả linh hồn Maleficent. (xem trailer)

Bộ phim gây chú ý không chỉ bởi sự trở lại của Angenila Jolie trong vai phản diện, mà còn sự tham gia của bé Vivienne, con gái ruột củaJolie-Patt. Cô bé đóng vai công chúa Aurora lúc nhỏ. Ngoài ra, hai nhóc tỳ Pax Thiên, Zahara cũng xuất hiện vài giây trong phim và hóa thân thành hoàng tử, công chúa nhỏ đến dự lễ rửa tội của Aurora.

Blended (tựa Việt: Kỳ nghỉ chết cười)

Khởi chiếu: 30/5

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Adam Sandler, Drew Barrymore, Bella Thorne, Emma Fuhrmann, Lauren Lapkus

Phim là câu chuyện về ông bố - bà mẹ đơn thân Jim Friedman (Adam Sandler) và Lauren Reynolds (Drew Barrymore). Định mệnh đưa họ đến với nhau bằng một buổi hẹn hò xem mặt “thảm họa” khiến cả hai đều quyết định không bao giờ muốn nhìn lại mặt người kia. Thế nhưng, mũi tên của thần Cupid một khi đã bắn ra thì không thể thu hồi. Cặp đôi “oan gia” này cứ phải chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác. Đỉnh điểm của “duyên số” là hai gia đình tình cờ gặp nhau, thậm chí còn phải ở chung một phòng trong khu nghỉ dưỡng kết hợp săn bắn sang trọng ở châu Phi. (xem trailer)

The King's Wrath (tựa Việt: Cuồng nộ bá vương)

Khởi chiếu: 30/4

Thời lượng: 135 phút

Diễn viên: Huyn Bin, Han Ji Min, Jo Jung Suk, Jung Jae Young

The King's Wrath kể về nhân vật lịch sử có thật của Hàn Quốc - vua Jeongjo. Đây là vị vua thứ 22 của triều đại Joseon với biệt danh “nhà vua của nỗi bất hạnh” - người đã chứng kiến cái chết của cha ruột. Phim bắt đầu bằng cuộc hỗn chiến xảy ra với vua Jeongjo, người đang ngồi trên ngai vàng. Ông trị vì đất nước được 1 năm thì một đêm nọ, ông bị một thích khách “tới thăm” và nhận được chỉ thị phải tự sát ngay tức khắc. Trước sắc lệnh phải tự kết liễu đời mình, nhà vua cùng cận thần trung thành đã thay đổi vận mệnh bằng một hướng đi khác. (xem trailer)

Bộ phim đánh dấu sự tái xuất trên ảnh rộng của tài tử Huyn Bin sau 2 năm nhập ngũ, cũng là tác phẩm cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Quỳnh Như