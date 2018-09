16 năm nuôi ước nguyện xây nhà thờ Tổ của Hoài Linh

Danh hài ra sức kiếm tiền, làm việc cật lực trong nhiều năm để hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời mình.

Ngày 11/9, NSƯT Hoài Linh khánh thành công trình nhà thờ Tổ nghề sân khấu tại phường Long Phước, quận 9, TP HCM. Ngày 12/9, anh chính thức mở cửa nhà thờ cho mọi người vào tham quan.

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, công trình này đã thu hút nhiều nghệ sĩ thuộc các độ tuổi và lĩnh vực khác nhau đến dâng hương nhân dịp giỗ Tổ nghề sân khấu (12/8 âm lịch). Bên cạnh đó, nhiều khán giả từ các tỉnh thành, vùng miền khác nhau đến chia sẻ cùng Hoài Linh niềm vui hoàn thành ước nguyện suốt 16 năm qua. Danh hài không đề cập đến kinh phí xây dựng nhưng công trình được ước tính có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, diện tích 7.000 m2 với quy mô xây cất lớn và nội thất toàn bằng gỗ.

Đối với Hoài Linh, công trình này là tâm nguyện suốt đời và cũng là để trả ơn Tổ đã giúp anh bén duyên với nghiệp sân khấu. Anh sinh năm 1969 trong một gia đình nghèo khó, không có truyền thống làm nghệ thuật. Từ thuở bé, Hoài Linh đã phải đi mót lúa, mót khoai, mò cua, bắt ốc... để phụ giúp bố mẹ kiếm cái ăn. Trước khi trở thành một diễn viên hài, anh cũng phải vật lộn với nhiều nghề lao động chân tay làm kế mưu sinh. Chính vì vậy, Hoài Linh coi việc được ăn cơm nghệ thuật, có tiền nuôi mẹ cha và thành danh như hiện tại là nhờ ơn trên ban cho. Anh muốn dành quãng đời còn lại để phụng sự Tổ nghiệp.

Ý định xây dựng nhà thờ đến với Hoài Linh cách đây 16 năm khi chứng kiến nhiều ca sĩ trẻ phải đi khắp nơi để hành lễ trong ngày giỗ Tổ 12/8 âm lịch. Bàn thờ ở mỗi sân khấu thì chỉ diễn viên của sân khấu đó hoặc nghệ sĩ phải có người quen mới được dẫn vào thắp hương. "Lúc đó, tôi đang ngồi uống cà phê bên kia đường liền chạy sang kêu người ta cho họ vào. Tôi cảm thấy rất bức xúc và đã hứa với lòng mình sẽ làm nhà thờ Tổ không chỉ cho nghệ sĩ nổi tiếng mà còn cho những nghệ sĩ mới để làm chỗ dựa tinh thần về tâm linh”, anh giãi bày trong liveshow Chỉ tại... định mệnh diễn ra tại Hà Nội tháng 7/2015.

Hoài Linh ngồi xổm, gặm vội bánh mỳ khi làm giám khảo một chương trình.

Để có tiền thực hiện tâm nguyện này, Hoài Linh sẵn sàng nhận mọi show diễn từ Nam chí Bắc và cả hải ngoại. Anh làm giám khảo cho nhiều chương trình truyền hình thuộc đủ lĩnh vực, từ âm nhạc, nhảy múa đến diễn hài như Ca sĩ giấu mặt, Bước nhảy ngàn cân, Gương mặt thân quen, Cặp đôi hoàn hảo, Vietnam's Got Talent, Ơn giời, cậu đây rồi!... Người hâm mộ nhiều lần nhìn thấy Hoài Linh gầy gò, xanh xao, tranh thủ ngủ gục hoặc ăn uống đạm bạc ở hậu trường giữa giờ diễn. Lịch làm việc dày đặc khiến danh hài từng bị kiệt sức, phải truyền nước biển trước khi xuất hiện trên sân khấu.

Trả lời thắc mắc của nghệ sĩ hài Xuân Bắc trong chương trình Ơn giời, Cậu đây rồi! về lý do lao động quá sức và sống kham khổ, Hoài Linh tâm sự: "Tôi cần tiền để thực hiện tâm nguyện của mình. Tôi biết sức khỏe của bản thân như thế nào, nhưng đây là tâm nguyện nên tôi sẵn sàng 'bán mạng' để thực hiện". Dù có nhiều người ngỏ ý muốn hùn hạp cùng anh xây dựng nhà thờ nhưng danh hài đều từ chối vì lo lắng việc chung chạ có thể phát sinh nhiều rắc rối sau này.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ đến thắp hương ở nhà thờ do Hoài Linh xây cất.

Nhà thờ Tổ nghề sân khấu của Hoài Linh được khởi công từ tháng 9/2014 và chính thức khánh thành hôm 11/9/2016. Trong thời gian 2 năm đó, bên cạnh việc ra sức kiếm tiền làm kinh phí xây dựng, Hoài Linh còn gặp một số khó khăn trước khi hoàn thành tâm nguyện của mình. Tháng 3/2016, công trình này phải tạm đình chỉ thi công vì vướng phải trục trặc về thủ tục hành chính. Nghệ sĩ bị phạt 6,2 triệu đồng vì một phần hạng mục của nhà thờ nằm ngoài diện tích được cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Thời điểm ấy, xuất hiện tin đồn nhà thờ đã bị dỡ bỏ nên Hoài Linh tức giận bỏ về Mỹ và nói sẽ không trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, Hoài Linh sau đó lên tiếng phủ nhận, đồng thời cho biết vẫn đi diễn bình thường. Sau hơn 1 tháng hoàn thiện giấy tờ và các thủ tục cần thiết, danh hài bắt tay vào hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại của công trình và hoàn tất trong năm 2016 đúng như dự kiến.

Trong hơn 20 năm bước chân vào con đường nghệ thuật, Hoài Linh đã dành ra 16 năm nuôi dưỡng tâm huyết xây dựng nhà thờ Tổ nghề sân khấu. Ước vọng của anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Hoài Linh mong nhà thờ do anh xây dựng không chỉ là nơi để thờ cúng mà còn là chỗ để các nghệ sĩ hướng về Tổ nghề và thắp hương mỗi dịp lễ Tết. Trong ngày đón nghệ sĩ và khách tham quan nhà thờ, Hoài Linh tâm sự: "Ngoài nhà thờ tổ này tôi không ấp ủ hay mưu cầu điều gì to tát. Tôi còn trẻ, khỏe lắm (cười) mà may mắn đã hoàn thành được tâm nguyện nên tôi mãn nguyện với đời mình rồi. Giờ tôi muốn giữ sức khỏe để tiếp tục 'sống chết' với nghề".

Nguyên Anh