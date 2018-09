15 phim hấp dẫn ra rạp Việt vào tháng 10

Bộ phim về cuộc đời của Steve Jobs và vụ án mới của Địch Nhân Kiệt được nhiều khán giả mong đợi trong mùa thu này.

Young Detective Dee 3D (tựa Việt: Địch Nhân Kiệt: Rồng biển trỗi dậy)

Khởi chiếu: 4/10

Thời lượng: 134 phút

Diễn viên: Lưu Gia Linh, Phùng Thiệu Phong, Trần Hựu Đình, Angelababy, Kim Bum

Khác với phần sản xuất năm 2010, phần mới của phim về Địch Nhân Kiệt được biến hóa thành câu chuyện liêu trai mới mẻ. Phim mở đầu với việc Võ Tắc Thiên (Lưu Gia Linh) hạ lệnh điều một số tàu chiến sang kinh đô Baekje, hỗ trợ nước đồng minh thân cận trong cuộc chiến chống lại quân Buyeo hung hãn. Tuy nhiên, chiếc tàu chỉ huy đã bị nhấn chìm bởi một thế lực bí ẩn từ dưới đáy biển. Dân cư thành Lạc Dương tin rằng, Long Vương đang nổi giận và họ bàn nhau dâng tế một thiếu nữ trong trắng để tạ tội với Thần biển. Vì trót đắc tội với những kẻ thuộc hàng ngũ quý tộc nên Duệ Cơ (Angelababy) - người con gái xinh đẹp nhất kinh thành - đã bị lựa chọn làm vật tế thần. Nàng bị giam trong miếu thờ Long Vương và phải thề sẽ thủ tiết trong 3 năm.

Võ Tắc Thiên vốn không phải là người mê tín. Bà hạ lệnh gọi Uý Trì Chân Kim (Phùng Thiệu Phong) từ Hình bộ tới để điều tra vụ việc, hạn trong vòng 10 ngày phải tìm ra câu trả lời, nếu không muốn đầu rời khỏi cổ. Tình cờ ngày hôm đó Địch Nhân Kiệt (Trần Hựu Đình) cũng đặt chân đến Lạc Dương. Khi kỳ hạn mà nữ hoàng hạn định sắp đến, Chân Kim đã cùng hợp tác với Địch Nhân Kiệt để tháo gỡ những uẩn khúc trong vụ án. (xem trailer)

Jobs (tựa Việt: Huyền thoại táo)

Khởi chiếu: 4/10

Thời lượng: 128 phút

Diễn viên: Ashton Kutcher, Josh Gad

Phim là câu chuyện về những nỗ lực trong suốt 30 năm để đi đến thành công của S. Jobs, nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Apple hàng đầu của Mỹ. Tác phẩm là dự án làm phim độc lập, kịch bản dựa theo nội dung cuốn tiểu sử của người bạn, cũng là người đồng sáng lập hãng Apple cùng Jobs, ông Steve Wozniak. Phim từng được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Sundace hồi đầu năm và nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình điện ảnh.

Steve Jobs (Ashton Kutcher) lớn lên tại một vùng ngoại ô với dân số thuộc tầng lớp công nhân ở phía Bắc California. Chàng sinh viên bị đuổi khỏi trường đại học Reed và chật vật tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình. Anh quyết định tới đất nước Ấn Độ để được khai sáng và trải nghiệm như nhiều thanh niên thuộc thời đại ấy: những loại thuốc gây ảo giác. Một thời gian sau, anh nhận ra mình vẫn là kỹ thuật viên quèn cho một công ty sản xuất game đang gặp khó khăn về tài chính. Không chịu nổi sự gò bó của công việc kéo dài từ 9h sáng tới 5h chiều, anh quyết định chuyển sang làm marketing cho công ty sản xuất bảng mạch máy tính của người bạn từ thời bé của mình, Steve “Woz” Wozniak (Josh Gad).

Với khả năng quảng cáo thiên bẩm, cộng với kiến thức sâu rộng về công nghệ thông tin, Steve Jobs đã thuyết phục ông chủ công ty điện tử địa phương đặt hàng 100 bảng mạch. Chính trong quá trình hô hào bạn bè cùng chung tay làm sản phẩm để bán trong garage ô tô của bố mẹ, công ty máy tính Apple đã ra đời. (xem trailer)

3D All Stars (tựa Việt: Siêu sao nhí)

Khởi chiếu: 4/10

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Theo Stevenson, Akai Osei-Mansfield, Ashley Jensen

Ethan và Jaden có kế hoạch thành lập nhóm nhảy, kiếm thật nhiều tiền để cứu trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên The Garage khỏi bị đánh sập. Tuy nhiên, rắc rối là Ethan không biết nhảy, còn bố mẹ của Jaden thì cấm cậu tập nhảy. Hai cậu bé đã sát cánh cùng những người bạn để vượt qua vô số chướng ngại vật. Khi những nhân viên bắt đầu tháo dỡ trung tâm sinh hoạt, cũng là lúc Ethan và Jaden chạy đua với thời gian để kết nối mọi người và dàn dựng màn trình diễn lớn nhất cuộc đời. (xem trailer)

Battle of the year (tựa Việt: Đấu trường Breakdance)

Khởi chiếu: 4/10

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck

Sau Step Up, Battle of the Year hứa hẹn là “món khoái khẩu tiếp theo” của các khán giả trẻ yêu thích vũ đạo, đặc biệt là thể loại breakdance. Phim có nội dung xoay quanh giải đấu breakdance thường niên toàn thế giới.

Tuy là nước sáng lập và tổ chức nhưng Mỹ chưa một lần nào đăng quang ngôi vị quán quân trong giải đấu Battle of the Year. Với khát vọng đưa nước nhà lên ngôi vị cao nhất, ông chủ Los Angeles Hiphop và cựu B-boy Dante đã tìm đến huấn luyện viên Blake đề nghị anh huấn luyện đội tuyển breakdance Mỹ. Tuy nhiên, điều đặc biệt, Blake là một huấn luyện viên... bóng rổ. Trong vòng 3 tháng, Blake biến những dancer của mình thành những chiến binh thực thụ khi trải qua thời kỳ huấn luyện vất vả không chỉ về thể lực, kỹ thuật mà còn cả tinh thần. (xem trailer)

Prisoners (tựa Việt: Lần theo dấu vết)

Khởi chiếu: 4/10

Thời lượng: 153 phút

Diễn viên: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Melissa Leo.

Phim kể về một người thợ mộc Keller Dover (Hugh Jackman) phải đối đầu với cơn ác mộng tồi tệ nhất sau khi đứa con gái 6 tuổi cùng người bạn thân nhất bị bắt cóc vào ngày Lễ Tạ Ơn. Anh đã nhờ thám tử Loki điều tra nhưng không mang lại kết quả.

Cảm thấy pháp luật không thể giúp ích được gì, người cha tuyệt vọng Dover đã tự mình bắt giữ kẻ tình nghi. Dover giam kẻ tình nghi trong nỗ lực tuyệt vọng để tìm ra tên này đã làm gì với con gái. (xem trailer)

Gravity 3D (tựa Việt: Cuộc chiến không trọng lực)

Khởi chiếu: 11/10

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Sandra Bullock, George Clooney

Sau 6 năm vắng bóng, đạo diễn được đề cử giải Oscar, Alfonso Cuarón (phim Children of Men) trở lại với Gravity, tác phẩm thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Phim xoay quanh câu chuyện về kỹ sư cơ khí Ryan Stone (Sandra Bullock) và phi hành gia lão luyện Matt Kowalsky (Sandra Bullock) làm nhiệm vụ trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS). Đây là chuyến du hành ngoài không gian đầu tiên của Ryan và là chuyến đi cuối cùng trước khi nghỉ hưu của Matt.

Trong khi 2 phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài không gian, thì những mảnh vỡ từ một vệ tinh khác đã đâm và phá hỏng tàu con thoi của họ, khiến Ryan và Matt trôi nổi ngoài không gian vũ trụ, bị mất hết liên lạc với trái đất và không còn cơ may được giải cứu. Nỗi sợ hãi dần chuyển thành hoảng loạn bởi mỗi một lần hít thở lại tiêu đi chút oxy ít ỏi còn lại. Tuy nhiên, đối diện với tử thần, họ buộc phải dũng cảm vượt qua thời khắc khó khăn, nỗ lực hết mình để có thể sống sót.

Phim từng được chọn chiếu mở màn trong Liên hoan phim quốc tế Venice hồi tháng 8/2013 và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình điện ảnh. (xem trailer)

The Flu (tựa Việt: Đại dịch cúm)

Khởi chiếu: 11/10

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Soo Ae, Jang Hyuk

Một dịch bệnh kinh khủng nhất từ trước đến nay đang bao trùm khắp Bundang, ngoại ô Seoul. Căn bệnh lây lan rất nhanh với hàng loạt người chết, gây nên sự hỗn loạn vượt tầm kiểm soát. Để đề phòng căn bệnh lan sang các khu vực khác, thành phố có nguy cơ bị chính phủ tiêu hủy. Trong khi đó, bác sĩ chuyên gia về bệnh truyền nhiễm In Hye (Soo Ae) và nhân viên cứu nạn Ji Goo (Jang Hyuk) buộc phải vào khu vực cách ly để tìm huyết thanh phát triển vắc xin ngăn ngừa căn bệnh, cứu lấy gia đình và những người xung quanh. (xem trailer)

Âm mưu giày gót nhọn

Khởi chiếu: 11/10

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Kathy Uyên, Trúc Diễm, Phương Mai, Trương Nhi, Hứa Vĩ Văn, Petey Majik, Don Nguyễn

Bộ phim đầu tay do Kathy Uyên sản xuất kể về Anne Nguyễn (Kathy Uyên), một nhà thiết kế tại kinh đô thời trang New York. Anne rất thông minh, nhanh nhẹn và luôn tự hào về bản "kế hoạch 3 x 2" thiết lập trước cho chính cuộc đời của cô. Anne làm tất cả chỉ vì muốn bản kế hoạch này được thành công rực rỡ. Nhưng, cuộc sống luôn là những chuỗi ngày đầy bất ngờ khi Kiệt (Petey Majik) - chồng sắp cưới của Anne đi công tác tại Việt Nam. Mọi thứ bắt đầu trở nên "nằm ngoài kế hoạch" khiến Anne không thể nào kiểm soát.

Anne trở về Việt Nam và dấn thân vào thế giới thời trang một cách đầy bất ngờ. Cô gặp gỡ và kết bạn với 3 người mẫu mà cô nghi ngờ họ chính là tình địch của mình. Mọi chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đó. (xem trailer)

3D Legendary: Tomb of the Dragon (tựa Việt: Mộ rồng)

Khởi chiếu: 18/10

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Scott Adkins, Dolph Lundgren, Huỳnh Thánh Y

Tác phẩm kể về một nhóm người gồm Travis Preston (Scott Adkins) và bạn bè cùng nhau đi đến Trung Quốc để chứng thực sự tồn tại của một loài động vật bí ẩn. Trong hành trình đó, Travis và đồng đội đã trải qua nhiều nguy hiểm để bảo vệ sinh vật bí hiểm này trước tham vọng săn giết của một nhóm kẻ thù khác. (xem trailer)

Tiền chùa

Khởi chiếu: 18/10

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Vân Trang, Khương Ngọc, Lều Phương Anh

Bộ phim hài của đạo diễn Thiện Đỗ kể về chàng đại gia hàng mã có tên Lucky Lộc (Khương Ngọc) và cô nàng nóng tính tên Bích Quyên (Vân Trang). Cả hai bị ràng buộc với nhau bởi một tờ tiền kỳ lạ. Tờ giấy bạc đó là nguyên nhân gây nên cuộc tranh chấp giữa hai con người có hai nếp sống trái ngược. Một người tin nó là bùa may mắn, người kia coi đó là mầm tai ương. Họ vướng vào nhiều tình huống hài hước lẫn trớ trêu, để từ đó nhận ra điều gì là giá trị trong cuộc sống của mình. (xem trailer)

Getaway (tựa Việt: Tẩu thoát nhanh)

Khởi chiếu: 18/10

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight

Brent Magna (Ethan Hawke), một tay đua cự phách đã giải nghệ buộc phải nghe theo lệnh của nhân vật huyền bí để giải thoát cho vợ mình. Mọi chuyện trở nên gay cấn hơn khi hacker trẻ có biệt danh Kid (Selena Gomez) xuất hiện. Cùng với sự giúp sức của Kid, Brent Magna chống trả lại sự truy đuổi quyết liệt của cảnh sát và người đàn ông bí ẩn đã bắt cóc vợ mình. (xem trailer)

Escape Plan (tựa Việt: Kế hoạch đào tẩu)

Khởi chiếu: 25/10

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, 50 Cent

Phim kể về Ray Breslin (Sylvester Stallone), một chuyên gia phụ trách thiết kế hệ thống an ninh cho các tòa nhà. Anh bị gài bẫy nên bị bắt giam vào chính nhà tù mà anh thiết kế có tên là “The Tomb”. Vì vậy, anh buộc phải liên kết với bạn tù của mình là Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) để cùng lập ra một kế hoạch thoát ra khỏi “lăng mộ” kiên cố và được bảo vệ an toàn nhất trên thế giới. (xem trailer)

3D Pororo: The Racing adventure (Pororo: Đường đua mạo hiểm)

Khởi chiếu: 25/10

Thời lượng: 67 phút

Tác phẩm hoạt hình của Hàn Quốc kể về chú chim cánh cụt Pororo quyết tâm thực hiện giấc mơ trở thành nhà vô địch trong cuộc thi lái xe trượt tuyết. Ấp ủ khát khao này, Pororo cùng các bạn của mình gồm Crong, Petty và Loopy quyết định bay đến Northpia, xứ sở tuyết để tham gia cuộc thi. Cả nhóm đã cùng nhau chinh phục vô số khó khăn, vượt mặt các đối thủ cao to đáng gờm để giành lấy chiến thắng cuối cùng.

Phim được sản xuất để kỷ niệm 10 năm nhân vật Pororo, chú chim cánh cụt đáng yêu đã rất quen thuộc và nhận được tình cảm yêu mến của các em thiếu nhi tại 127 quốc gia. (xem trailer)

Last Summer (tựa Việt: Mùa hè năm ấy)

Khởi chiếu: 25/10

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Jirayu La-ongmanee, Sutatta Udomsilp, Pimpakan Phraekhunnatham, Krit Sathapanapitakkij, Ekkawat Ekatchariya

Câu chuyện bắt đầu khi Joy, một cô gái trẻ đăng lên trang cá nhân những dòng tâm sự chán nản: cô không muốn sống trên thế gian này nữa. Để an ủi cô, bạn bè đã làm một chuyến du lịch đến bãi biển để tâm trạng cô thoải mái hơn. Chuyến đi gồm ba người bạn của Joy là Sing, Saibai và Min. Sau khoảng thời gian vui vẻ, câu chuyện trở nên ám ảnh khi Joy đột nhiên chết tại bãi biển và hồn ma của cô vẫn theo ám bạn bè cũng như người thân. Cô muốn nói cho họ điều gì đó nhưng những người bạn của cô dường như không muốn nghe và muốn quên đi cô.

Phim có sự tham gia của Sutatta Udomsilp, cô nàng Toei dễ thương trong loạt phim truyền hình Hormones (Tuổi nổi loạn) đình đám của truyền hình Thái Lan. (xem trailer)

Insidious: Chapter 2 (tựa Việt: Ma quái 2)

Khởi chiếu: 25/10

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey

Cách đây 3 năm, câu chuyện về gia đình Lambert bị quỷ ám trong phim Insidious đã khiến hàng triệu khán giả trên thế giới phải rùng mình. Cái kết của phim khiến người xem háo hức chờ đợi phần tiếp theo. Năm nay, đạo diễn James Wan sẽ mang tới những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Trong phần 2 này, vợ chồng Renai - Jossh đã có cậu con trai thứ hai nhưng họ vẫn bị các thế lực ma quỷ theo đuổi bởi thể xác người chồng vẫn bị quỷ nhập.

Đạo diễn James Wan cũng là người vừa cho ra mắt tác phẩm kinh dị The Conjuring khá thành công về mặt doanh thu vào mùa hè năm nay. (xem trailer)

Quỳnh Như