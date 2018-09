15 phim hấp dẫn ra rạp Việt tháng 4

'Vòng eo 56' của Ngọc Trinh và 'Bệnh viện ma' với sự góp mặt của cặp đôi Hari - Trấn Thành được nhiều người mong đợi.

Nữ đại gia

Khởi chiếu: 1/4

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Anh Tuấn, Quang Sự, Thúy Vinh

Đây là bộ phim hình sự, hành động mới của đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Trần Dần. Phim bắt đầu từ câu chuyện của Kim Anh (Kỳ Duyên) một doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng. Sở hữu một khối tài sản lớn và địa vị trong xã hội nhưng khi tất cả hào quang hạ màn, cô chỉ là một bà mẹ đơn thân với đứa con gái mới lớn hư hỏng (Trương Quỳnh Anh). Những mối quan hệ rắc rối trong chuyện làm ăn tới một ngày cũng theo Kim Anh tới tận nhà, đe dọa tính mạng của cô và con gái. (xem trailer)

Midnight Special (Nhãn lực siêu nhiên)

Khởi chiếu: 1/4

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Adam Driver, Kirsten Dunst, Joel Edgerton

Nội dung kể về hành trình người cha (Michael Shannon) bảo vệ cậu con trai bé nhỏ Alton (Jaeden Lieberher) và khám phá sự thật đằng sau khả năng đặc biệt của cậu bé. Với khả năng đặc biệt của mình, Alton đã trở thành tâm điểm bị săn đuổi ráo riết của nhóm tôn giáo cực đoan và chính phủ liên bang. Cha của Alton bất chấp tất cả để bảo vệ cậu bé và giúp cậu hoàn thành vận mệnh thay đổi thế giới của mình. (xem trailer)

The Bodyguard (Lão vệ sĩ)

Khởi chiếu: 1/4

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Hồng Kim Bảo, Lưu Đức Hoa, Trần Phái Nghiên, Hồ Quân

Đinh Hổ (Hồng Kim Bảo) là một vệ binh già, sống ẩn dật ở một ngôi làng nhỏ. Đang phải trải qua giai đoạn đầu của chứng mất trí, tại đây, ông đã kết bạn với Tiểu Xuân Hoa, một bé gái xinh xắn nhưng tính mạng đang bị đe doạ vì cha của cô bé là Lý Chính Cửu (Lưu Đức Hoa) có dính lứu tới giới xã hội đen. Sau khi hai cha con Xuân Hoa đột ngột biến mất, người vệ binh già phải cố gắng lục tìm trong trí nhớ những kỹ năng đang bị mai một để cứu mạng sống của họ. (xem trailer)

Vòng eo 56

Khởi chiếu: 6/4

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Ngọc Trinh, Lương Mạnh Hải, Petey Majik Nguyễn

Phim xây dựng dựa theo cuộc đời của Ngọc Trinh, một cô gái với tuổi thơ cực nhọc vùng quê miền Tây Nam Bộ. Vì muốn trả nợ giúp bố mẹ, các anh chị em và cả Ngọc Trinh đều xin lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền. Cũng từ đây, cô bén duyên với nghề người mẫu. Nhưng đường đến vinh quang vốn không trải đầy hoa hồng. Ngọc Trinh phải đối mặt với vô số cạm bẫy về tiền tài, danh vọng, tình yêu, trong khi trên vai vẫn luôn là gánh nặng lo cho gia đình. (xem trailer)

The Huntsman: Winter's War (Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông)

Khởi chiếu: 8/4

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron

Nữ hoàng độc ác Ravenna (Charlize Theron) đã phản bội chính em gái mình, Freya (Emily Blunt), khiến trái tim cô đóng băng và giải phóng luồng ma lực khủng khiếp. Lui về ẩn náu tại một vương quốc xa xôi, Freya nuôi dạy đội quân những người Thợ săn để bảo vệ mình, với điều luật rằng không ai trong họ được phép yêu. Khi cuộc chiến giữa hai nữ hoàng lên đến đỉnh điểm, chàng Thợ săn tinh nhuệ Eric (Chris Hemsworth) cùng với nữ chiến binh Sara (Jessica Chastain), người phụ nữ duy nhất khiến trái tim anh rung động, phải tìm cách giúp Freya tiêu diệt chị gái mình, bằng không, quyền năng đen tối của Ravenna sẽ mãi mãi thống trị thế giới. (xem trailer)

Mr.Right (Bạn trai tôi là Mr.Right)

Khởi chiếu: 8/4

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Anna Kendrick, Tim Roth, Anson Mount

Một cặp tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng nhưng rồi cô gái phát hiện ra bạn trai mình là một sát thủ chuyên nghiệp giấu mặt đang bị một băng đảng truy sát. Cô phải quyết định hoặc là chia tay, hoặc là tiếp tục dính vào mớ rắc rối đang chờ cả hai người ở phía trước. (xem trailer)

Before I wake (Ác mộng)

Khởi chiếu: 8/4

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Kate Bosworth, Jacob Tremblay, Thomas Jane

Sau khi con trai qua đời, cặp vợ chồng Jessie và Mark nhận nuôi một cậu bé kháu khỉnh tên Cody. Từ đây, họ chứng kiến rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong nhà và bàng hoàng khi biết chúng đều có liên hệ với giấc mơ của Cody. (xem trailer)

10 Cloverfield Lane (Căn hầm)

Khởi chiếu: 15/4

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher

Vụ tai nạn khốc liệt xảy đến với Michelle (Mary Elizabeth Winstead) khiến cô lịm đi trong xe ô tô. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang được điều trị vết thương và bị giam trong một căn hầm cùng với hai người đàn ông. Howard (John Goodman), một trong số họ, nói với cô rằng thế giới bên ngoài đang chịu một thảm họa kinh hoàng, và lựa chọn ở lại căn hầm sẽ giúp bảo toàn tính mạng. Không tin những lời Howard nói, Michelle tìm mọi cách trốn thoát để tìm ra sự thật. (xem trailer)

The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh)

Khởi chiếu: 15/4

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray

Phim là hành trình kỳ thú của Mowgli (Neel Sethi), một cậu bé mồ côi được nuôi nấng bởi đàn chó sói. Nhưng Mowgli nhận ra mình không còn được chào đón ở ngôi nhà rừng già khi con hổ đáng sợ Shere Khan tuyên bố sẽ tiêu diệt những gì hắn cho là hiểm họa. Từ đó, Mowgli bắt đầu chuyến hành trình tự khám phá với sự chỉ dẫn của báo đen Bagheera và gấu Baloo. Trên đường đi, cậu đối mặt với những sinh vật xấu xa của rừng già, trong đó có trăn Kaa với khả năng thôi miên, khỉ đột biết tiếng người King Louie. Chúng cố ép buộc Mowgli phải tiết lộ bí mật tạo ra lửa. (xem trailer)

Bệnh viện ma

Khởi chiếu: 15/4

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Trấn Thành, Hari Won, Thu Trang, Tiến Luật, La Thành, Hoàng Phúc, Cát Phương, Sam

Tác phẩm kinh dị gây chú ý từ khi chưa ra rạp bởi câu chuyện 'phim giả tình thật' của Trấn Thành và Hari Won. Trong thời gian quay phim, cả hai có cơ hội gần gũi và nảy sinh tình cảm. Nội dung phim xoay quanh một bệnh viện u ám, lạnh lẽo với những số phận đầy bí ẩn. Mọi chuyện bắt đầu khi chàng sinh viên mới tốt nghiệp y khoa Thành (Trấn Thành) hiền lành xin vào bệnh viện làm bác sĩ. Tưởng như cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhưng nào ngờ Thành lại vướng vào những bí ẩn kỳ lạ, những hồn ma vất vưởng tìm gặp bác sĩ hàng đêm. (xem trailer)

Criminal (Tội phạm)

Khởi chiếu: 15/4

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Ryan Reynolds, Gal Gadot, Kevin Costner, Gary Oldman

Jericho Stewart (Kevin Costner) là một tên tội phạm không lương tâm, không cảm xúc. Hắn trải qua cuộc phẫu thuật cấy não bộ vào ký ức của Bill Pope - một nhân viên CIA để tìm ra bí mật được che giấu. Thế nhưng, ký ức đã khiến trái tim vô cảm của hắn thay đổi. Jericho tìm đến vợ con của Bill trong cố gắng nhằm bảo vệ họ khỏi những thế lực đen tối. (xem video)

Pattaya (Chết cười ở Pattaya)

Khởi chiếu: 22/4

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Franck Gastambide, Malik Bentalha, Anouar Toubali

Từ khi chia tay bạn gái, Francky không biết làm gì cho đến khi bạn thân nhất của anh, Krimo đề nghị hai người bay tới thiên đường Pattaya, Thái Lan, nơi anh họ của Krimo làm việc. Để đỡ tốn chi phí nhất, hai người có một ý tưởng điên rồ là tham gia giải đấu vô địch thế giới môn Muay Thái dành cho người lùn. Và giấc mơ của hai anh chàng này đã trở thành một chuyến phiêu lưu điên rồ và nguy hiểm nhất mà họ phải trải qua trong đời. (xem trailer)

Truy sát

Khởi chiếu: 25/4

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Thiên Nguyễn, Lamou Vissay, Vĩnh Thụy, Thịnh Vinh, Maria Trần, Marcus Guilhem, Hiếu Nguyễn, Hồng Quế, Quang Huân, Cường Seven

Bộ phim do Trương Ngọc Ánh sản xuất và đóng vai nữ chính kể về trận chiến quyết liệt giữa lực lượng cảnh sát tinh nhuệ và băng đảng tội phạm khét tiếng. Đối đầu với trưởng phòng cảnh sát Minh (Vĩnh Thụy) và nữ đội trưởng cảnh sát Nguyễn An An (Trương Ngọc Ánh) là Băng Sói của ông trùm tàn nhẫn Lộc Sói, cô em gái Phượng Lửa nóng bỏng và cánh tay phải Kiên Lãng Tử với lòng trung thành và khả năng võ thuật vô song. (xem trailer)

Captain America: Civil war (Captain America: Nội chiến siêu anh hùng)

Khởi chiếu: 27/4

Thời lượng: 147 phút

Diễn viên: Chris Evans, Robert Downey Jr., Elizabeth Olsen, Scarlett Johansson

Steve Rogers (Captain America) dẫn đầu một nhóm siêu anh hùng gồm các thành viên của Avengers với mục tiêu tiếp tục nỗ lực để bảo vệ nhân loại. Nhưng sau nhiều vụ việc xảy ra do biệt đội Avengers làm thiệt hại tài sản, chính phủ đã thiết lập cơ quan quản lý và giám sát nhóm. Điều này gây ra sự chia rẽ trong nội bộ nhóm Avengers, tạo nên hai phe đối đầu nhau. Một bên được lãnh đạo bởi Steve Rogers (Captain America) với mong muốn duy trì nhóm để thực hiện mục tiêu bảo vệ nhân loại mà không có sự can thiệp của chính phủ. Phe còn lại là của Tony Stark (Iron Man) luôn hỗ trợ giám sát và có trách nhiệm giải trình mọi việc làm với chính phủ. (xem trailer)

Nắng

Khởi chiếu: 29/4

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: NSƯT Hoài Linh, Trấn Thành, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Tiến Luật, bé Kim Thư

Phim xoay quanh câu chuyện về một bé gái 5 tuổi tên Nắng (bé Kim Thư), lanh lợi, đáng yêu sống cùng Trang - tên gọi thân thương là mẹ Mưa (Thu Trang), một người mẹ bị thiểu năng, ngờ nghệch. Hàng ngày, hai mẹ con nương tựa nhau trong một căn nhà hoang, sống qua ngày bằng việc bán vé số và lượm ve chai. Bé Nắng và mẹ Mưa luôn dành được sự đùm bọc che chở của ông Ba (Hoài Linh) bằng những tô hủ tíu cứu đói vào những ngày không đủ tiền sống.

Quỳnh Như