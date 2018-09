15 phim hấp dẫn ra rạp tháng 1/2017

Sự trở lại của Thành Long trong 'Kungfu Yoga' và Vin Diesel trong phần mới của 'xXx: Return of Xander Cage' được khán giả mong đợi.

Collateral Beauty (Vẻ đẹp cuộc sống)

Khởi chiếu: 6/1

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Pena, Naomie Harris, Jacob Latimore, Kate Winslet, Helen Mirren

Will Smith vào vai vị tỷ phú Howard thông minh, sáng tạo và rất yêu đời. Tuy nhiên, sau cái chết của cô con gái, Howard đã thu hẹp mình lại với xã hội. Anh căm ghét cuộc đời, mất niềm tin vào cuộc sống. Thậm chí, Howard chọn lựa cách viết thư như một biện pháp để giải tỏa tâm lý. Bạn thân của anh (Kate Winslet) thấy thương tâm liền đi tìm người cứu giúp. Cô đến gặp ba nhân vật huyền bí đại diện cho Tình yêu, Thời gian và Cái chết. Ba con người này - lần lượt do Keira Knightley, Jacob Latimore và Helen Mirren hóa thân - đem hết sức lực chữa vết thương lòng cho tỷ phú trầm cảm.

Trailer phim 'Collateral Beauty' Trailer phim 'Collateral Beaut'

Patriots Day (Ngày định mệnh)

Khởi chiếu: 6/1

Thời lượng: 135 phút

Diễn viên: Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon, J.K. Simmons, Michelle Monaghan

Vụ đánh bom kinh hoàng ngày 15/04/2013 tại giải Marathon Boston khiến 5 người thiệt mạng và hơn 280 người bị thương. Chứng kiến toàn bộ sự kiện khủng khiếp này, hạ sĩ Tommy Saunders (Mark Wahlberg) cùng những người sống sót, các điều tra viên và lực lượng FBI phải chạy đua với thời gian trong cuộc truy lùng khủng bố quy mô lớn chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ.

Trailer phim 'Patriots Day' Trailer phim 'Patriots Day'

Oán

Khởi chiếu: 6/1

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Vân Trang, Tim, Bella Mai, Bạch Công Khanh, Kiến An, Dư Ánh Hồng

Vì một hợp đồng công việc nên nhóm bạn Luân, An, Huy Nhi đã cùng nhau lên Đà Lạt. Để tiết kiệm chi phí, cả nhóm quyết định tá túc tại biệt thự nhà Luân. Chuyến đi vốn tưởng là chuỗi ngày thư giãn của nhóm bạn, nhưng không ngờ họ lại bị cuốn vào những điều kỳ lạ xảy ra từ chính yêu cầu quái đản của khách hàng và ngay cả trong nhà Luân. Tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm quấy phá sự bình yên của ngôi nhà, những sự kiện bí ẩn liên tục xảy ra, khiến cho bà Kim, mẹ Luân ngày càng rơi vào hoảng loạn. Trước tình hình của bà, nhóm bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Trong khi đó, ông Đoàn, ba của Luân lại giống như đang che giấu lời giải đáp cho mọi chuyện.

Trailer phim 'Oán' Trailer phim 'Oán'

Arrival (Cuộc đổ bộ bí ẩn)

Khởi chiếu: 6/1

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Nhà ngôn ngữ học Louise Banks (Amy Adams) được chính phủ Mỹ mời đến phiên dịch thông điệp của một nhóm người hành tinh mới đến Trái đất. Cùng với nhà vật lý Ian Donnelly (Jeremy Renner), Banks giải mã được nghĩa của chúng là: “Giao vũ khí ra”. Đứng trước mối đe dọa, nhiều quốc gia chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh tổng lực có thể tàn phá cả Trái đất. Tuy nhiên đằng sau mọi chuyện vẫn còn nhiều bí ẩn khó lường, và chìa khóa cho vận mệnh thế giới giờ đây phụ thuộc vào những khám phá của Banks.

Trailer phim 'Arrival' Trailer phim 'Arrival'

My Annoying Brother (Anh tôi vô tội)

Khởi chiếu: 6/1

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Jo Jung Suk, D.O, Park Shin Hye

Doo Young (D.O) là vận động viên judo của đội tuyển quốc gia nhưng bị chấn thương trong một trận đấu quốc tế và vĩnh viễn mất đi thị giác. Doo Sik (Jo Jung Suk) ngồi tù với tội danh lừa đảo, cũng chính là người anh trai vô tâm đã bỏ nhà ra đi từ 15 năm trước của Doo Young. Doo Sik đã lợi dụng bi kịch của em trai để nhận được lệnh tạm tha. Đối với Doo Young, sự trở về của người anh trai “từ trên trời rơi xuống” là một điều cậu chẳng hề muốn nghĩ tới. Cậu vừa phải chấp nhận sự thật mình sẽ bị mù vĩnh viễn vừa tìm cách đối phó với ông anh lừa đảo.

Trailer phim ' My Annoying Brother' Trailer phim 'My Annoying Brother'

New Year's Gift

Khởi chiếu: 13/1

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Chattawit Thanasaewee, Nittha Jirayungyurn, Hoy Apisak, Anna Filin

Bộ phim được xây dựng dựa trên chuyện tình của 3 cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng của điện ảnh Thái hiện nay. Các cặp đôi không có mối quan hệ với nhau nhưng đều có chung sở thích là âm nhạc và nhạc cụ. Thông qua chuyện tình đầy lãng mạn nhưng không kém phần hài hước của các cặp đôi đang yêu, bộ phim mang đến cho người xem không khí đầy sắc màu của năm mới.

Trailer phim 'New Year's Gift' Trailer phim 'New Year's Gift'

Why him?

Khởi chiếu: 13/1

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: James Franco, Bryan Cranston

Phim là câu chuyện về cuộc đấu trí căng thẳng của một ông bố trong nỗ lực thuyết phục con gái rằng, cái gã mà cô đang hẹn hò không phải là soái ca trong truyền thuyết mà hắn là một sói ca kinh điển. Tuy nhiên, chưa kịp thuyết phục con gái thì tất cả những thành viên trong gia đình ông đều đã bị “mua chuộc” trắng trợn. Trong khi cậu con trai 15 tuổi dán mắt vào bộ game 4 nút và trở thành bạn game ăn ý với “con rể tương lai” thì người vợ mực thước đã kịp cắn thuốc, phê cần, lắc giật điên loạn, thích thú mê tơi.

Trailer phim 'Why him?' Trailer phim 'Why him?'

Monster Trucks (Xe tải quái vật)

Khởi chiếu: 13/1

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Lucas Till, Jane Levy, Barry Pepper, Amy Ryan, Rob Lowe, Danny Glover, Thomas Lennon, Holt McCallany

Câu chuyện bắt đầu với Tripp, một nam sinh trung học đang tìm cách thoát khỏi cuộc sống ở thành phố nơi cậu sinh ra và tìm cách lắp ráp một chiếc xe tải quái vật từ những vật liệu cũ. Sau tai nạn ở trạm xăng, gần chỗ ẩn náu của một sinh vật kỳ lạ với giác quan và tài năng về tốc độ, Tripp bắt đầu nhìn thấy kế hoạch để rời thành phố và một người bạn đặc biệt.

Trailer phim 'Monster Trucks' Trailer phim 'Monster Trucks'

Your Name (Tên cậu là gì?)

Khởi chiếu: 13/1

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên lồng tiếng: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Narita

Mitsuha là nữ sinh trung học sống ở một thị trấn nhỏ của vùng Itomori. Luôn chán chường với cuộc sống tẻ nhạt ở vùng thôn quê, Mitsuha ao ước kiếp sau được làm một anh chàng đẹp trai sống ở thủ đô Tokyo sôi động. Trong khi đó ở Tokyo, anh chàng Taki rất hài lòng với cuộc sống và công việc làm thêm ở một nhà hàng Italy sau giờ học. Tuy vậy, hằng đêm cậu vẫn mơ thấy mình trong cơ thể một cô gái thôn quê. Đến một hôm khi sự kiện nghìn năm có một là Sao Chổi tiến gần tới Trái đất, Taki và Mitsuha bỗng bị hoán đổi cơ thể.

Your Name được đánh giá là phim hot nhất năm 2016 của Nhật Bản khi giữ ngôi vị quán quân doanh thu phòng vé trong 12 tuần liên tiếp và thu về gần 200 triệu USD. Phim do đạo diễn Makoto Shinkai thực hiện, người từng gây chú ý với hai bộ phim 5 Centimeters Per Second (2007), The Garden of Words (2013).

Trailer phim 'Your Name' Trailer phim 'Your Name'

Sleepless (Đột kích màn đêm)

Khởi chiếu: 13/1

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, Gabrielle Union, David Harbour, Scoot McNairy

Nội dung xoay quanh phi vụ giải cứu con trai của Vincent Downs (Jamie Foxx), một viên cảnh sát của Las Vegas. Cuộc bắt cóc này chính là màn trả đũa đầy thù hằn của gã chủ sòng bài Stan Rubino (Dermot Mulroney) dành cho Vincent sau khi phi vụ vận chuyển ma tuý của hắn bị Vincent cùng đồng nghiệp là Sean (Tip “T.I.” Harris) triệt phá. Cùng lúc đó, bị truy đuổi bởi cả thanh tra tới từ Sở nội vụ Jen Bryant (Michelle Monaghan) và tay trùm ma tuý tàn bạo khét tiếng Rob Novak (Scoot McNairy), Vincent buộc phải dựa vào bản năng cũng như những kỹ năng mà anh có được để giải cứu cho cậu con trai của mình ngay trong đêm.

Trailer phim 'Sleepless' Trailer phim 'Sleepess'

Kungfu Yoga

Khởi chiếu: 26/1

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Thành Long, Lý Trị Đình, Disha Patani

Đây là bộ phim đầu tiên kết hợp giữa Kungfu và Yoga, được chính Thành Long viết kịch bản và đảm nhận vai nam chính. Phim là câu chuyện về một giáo sư khảo cổ học tài ba (Thành Long) trong chuyến đi tìm kho báu trải dài qua nhiều quốc gia như Ấn Độ, Iceland và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Vị giáo sư lập đội với nữ giáo sư xinh đẹp Ấn Độ Ashimita (Disha Patani) và trợ lý Kyra của cô để xác định vị trí kho báu Magadha bị mất.

Trailer phim 'Kungfu Yoga' Trailer phim 'Kungfu Yoga'

xXx: Return of Xander Cage (Phản đòn)

Khởi chiếu: 27/01

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Chân Tử Đan, Ngô Diệc Phàm

Không chỉ gây dấu ấn với loạt phim Fast & Furious, nam tài tử Vin Diesel còn được khán giả biết đến qua nhiều phim hành động hấp dẫn khác suốt hơn hai thập kỷ qua. Trong đó, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến xXx, tác phẩm về đề tài thể thao mạo hiểm ra mắt lần đầu vào năm 2002. Bộ phim đem lại thành công thương mại cho hãng Sony với doanh thu gần 300 triệu USD. Phần thứ hai ra mắt sau đó ít lâu nhưng không có sự tham gia của Vin Diesel. Tuy nhiên, trong phần mới, nam tài tử sẽ trở lại với vai chính Xander Cage, một vận động viên thể thao mạo hiểm bất đắc dĩ phải làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, xXx khai thác thế giới ngầm của những tên khủng bố với tham vọng thống trị bằng vũ khí sinh học.

Trailer phim 'xXx: Return of Xander Cage' Trailer phim 'XXX: Return of Xander Cage'

Resident Evil: Final Chapter (Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối)

Khởi chiếu: 27/1

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Milla Jovovich, Ruby Rose, Ali Larter

Đây là phần tiếp theo của Resident Evil: Retribution với cốt truyện xoay quanh cuộc chiến cuối cùng của loài người tại Washington D.C. Những con người sống sót cuối cùng của nhân loại sẽ phải cùng nhau hợp sức để chiến đấu chống lại binh đoàn Zombie khổng lồ.

Trong phần này, cô nàng Alice (Milla Jovovich) sẽ phải sống lại những ký ức kinh hoàng tại thành phố Raccoon City, nơi mà tập đoàn Umbrella đang tập trung mọi nguồn lực để giáng một đòn cuối cùng vào nhóm những người sống sót sau thảm họa Zoombie. Alice phải nhờ tới sự giúp đỡ của những người bạn để chiến đấu với các chủng loài Zoombie mới xuất hiện cùng binh đoàn xác sống đang ùn ùn tiến về phía họ.

Trailer phim 'Resident Evil: Final Chapter' Trailer phim 'Resident Evil: Final Chapter'

Journey to the West: Conquering the Demons (Tây Du hàng ma thiên 2)

Khởi chiếu: 28/1

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Trần Dao, Lâm Doãn, Diêu Thần

Bộ phim thần thoại nối tiếp trong series Jourey to the west của vua hài Châu Tinh Trì tiếp tục mang đến câu chuyện mới về thầy trò Đường Tam Tạng. Bối cảnh diễn ra trên hành trình Đường Tăng cùng 3 đệ tử đi Tây Thiên thỉnh kinh. Tuy bên ngoài 4 thầy trò luôn hòa thuận đoàn kết nhưng thật ra bên trong luôn có sự xung đột, bằng mặt không bằng lòng. Trải qua nhiều gian nan khi chiến đấu cùng lũ yêu tinh xảo quyệt, dần dần 4 thầy trò hiểu nhau hơn, nhận ra ưu khuyết điểm của từng người, từ đó cùng hợp sức tạo thành bộ tứ trừ yêu diệt ma hùng mạnh.

Tralier phim 'Tây Du hàng ma thiên 2' Tralier phim 'Tây Du hàng ma thiên 2'

Nàng tiên có 5 nhà

Khởi chiếu: 27/1

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Tấn Beo, Phi Nhung, Phi Phụng, Thanh Bạch, Trung Dân, Huy Khánh, Hiếu Hiền, Khả Ngân, Minh Luân...

Bộ phim nói về một cô gái tên Giáng Tiên từ dưới quê lên phố, làm phục vụ trong nhà hàng nơi nhiều đại gia lui tới. Giáng Tiên sở hữu vẻ đẹp trong sáng của cô gái thôn quê khiến nhiều đại gia mê mẩn. Cô được sự tư vấn của nhân vật Diễm bà bà, từng có quá khứ chinh phục nhiều đại gia. Cả hai thuê một diễn viên hết thời diễn vai người cha để tạo dựng nên những vở kịch hài hước nhằm “điều khiển” tất cả các đại gia đang mê mẩn Giáng Tiên.