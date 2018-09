15 phim đặc sắc ra rạp Việt vào tháng 11/2017

24 Hours To Live (24 giờ hồi sinh)

Khởi chiếu: 3/11

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Rutger Hauer, Ethan Hawke, Paul Anderson

Sau một cuộc phẫu thuật thử nghiệm, sát thủ Travis Conrad được hồi sinh từ cõi chết và có đúng 24 giờ để sống lại. Anh quyết định hợp tác với chính nữ đặc vụ đã giết chết mình nhằm trả thù tổ chức tội phạm sát hại vợ và con của anh. Đây cũng chính là cơ hội để Travis chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.

Khởi chiếu: 3/11

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Orlando Bloom, Ngô Lỗi, Nhậm Đạt Hoa

Trong một lần nhận nhiệm vụ bảo vệ cho việc vận chuyển một món đồ cổ quý giá rời khỏi Thượng Hải, Danny Stratton không may bị kẻ địch mai phục và lấy cắp mất món đồ. Stratton đã triệu tập biệt đội S.M.A.R.T (Security Management Action Recovery Team) - một biệt đội chuyên nghiệp có nghĩa vụ đảm bảo sự suôn sẻ và an toàn cho các vụ làm ăn kinh doanh, đi tìm lại món hàng bị ăn cắp về.

Suburbicon (Bí ẩn vùng ngoại ô)

Khởi chiếu: 3/11

Thời lượng: 104 phút

Diễn viên: Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Oscar Isaac

Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm 1950 tại Mỹ, xoay quanh câu chuyện của Gardner Lodge (Matt Damon) và gia đình khi đang ở thị trấn Suburbicon. Vợ anh bị sát hại bởi một nhóm tội phạm trong thị trấn. Với cương vị là một người chồng, một người cha, giờ đây Lodge sẽ phải tìm ra sự thật về kẻ đã giết vợ mình. Và từ đó, lớp mặt nạ phồn thịnh và an bình của thị trấn này dần bị lột bỏ.

Khởi chiếu: 3/11

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Nina Dobrev, Ellen Page, Diego Luna, Kiersey Clemons, James Norton

Courtney (Ellen Page) rủ rê nhóm bạn sinh viên Y khoa là Marlo (Nina Dobrev), Ray (Diego Luna), Jamie (James Norton) và Sophia (Kiersey Clemos) tham gia vào một thí nghiệm nguy hiểm. Họ thay phiên nhau “được” chết và chu du ở “thế giới bên kia”. Đây là trải nghiệm độc đáo chưa từng có nên nó khiến các chàng trai cô gái trẻ mê mẩn. Nhưng cả hội không thể lường trước được những hiểm họa ẩn sau hành động đó. Họ đến một thế giới khác dạo chơi và trở về thì từ thế giới đó, cũng có những thực thể muốn đến và dạo chơi ở thế giới này, chỉ khác một điều là các thực thể đó lại không muốn trở về thế giới của mình.

Khởi chiếu: 10/11

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth, Kyle Soller

Lấy bối cảnh năm 1969, phim kể về một người phụ nữ tên Rose dắt díu bầy con trốn khỏi người chồng vũ phu và đến định cư tại vùng nông thôn nước Mỹ. Khi đến nơi, Rose đột ngột lâm bệnh nặng và qua đời, để lại 4 đứa con chỉ mới đôi mươi Jack (20 tuổi), Jane (19 tuổi), Billy (18 tuổi) và Sam (5 tuổi). Lo sợ cảnh anh em sẽ bị ly tán do Jack chưa đủ tuổi làm người đại diện pháp lý, 4 anh chị em quyết định giấu nhẹm cái chết của mẹ. Mọi chuyện tưởng chìm vào quên lãng cho đến khi Jack nhận được một lá thư từ Potter, luật sư được mẹ thuê thực hiện các thủ tục pháp lý để sở hữu trang trại Marrowbone cũ. Cả 4 anh em quyết định sẽ diễn một vở kịch để có thể trở thành chủ nhân của trang trại. Nhưng Jack và các em đã phát hiện ra những điều kỳ lạ của ngôi nhà, đặc biệt là trong những bức tường cũ kĩ, có vẻ như nó liên quan đến cái chết bất ngờ của mẹ Rose.

Khởi chiếu: 10/11

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Unshô Ishizuka, Rica Matsumoto, Sarah Natochenny

Có một mảnh đất huyền bí mà ở đó, loài người và các Pokémon sống hòa thuận, luôn kề vai sát cánh, chiến đấu cùng nhau trong các giải đấu. Tại thị trấn Masara thuộc vùng Kanto, cậu bé 10 tuổi Satoshi nuôi ước mơ trở thành người huấn luyện Pokémon, chu du khắp mọi miền và giành được danh hiệu “Chuyên gia Pokémon”. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng với Satoshi. Tại buổi chọn lựa Pokémon đầu tiên, cậu đến muộn và chỉ còn sót lại Pikachu. Cuộc sống của Satoshi cũng từ đó bị đảo lộn hoàn toàn với những tình huống tréo ngoe, những rắc rối dở khóc dở cười do chính sự ngây ngô của Pikachu mang lại.

Khởi chiếu: 10/11

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X, Ninh Dương Lan Ngọc

Phim là hành trình thú vị của Như Ý - cô chủ hiệu may Thanh Nữ, vô tình xuyên không đến tương lai. Là cô gái thế kỷ 20 mang lý tưởng bảo vệ chiếc áo dài thiêng liêng và truyền thống, Như Ý vô cùng bỡ ngỡ khi đứng trước xã hội ở thế kỷ 21 với nhiều thay đổi. Hơn hết, Như Ý phải đối mặt với chính cô của tương lai. Như Ý tìm cách trở về thế giới của mình, bằng cách phải lấy chiếc áo dài cũ từ chính phiên bản Như Ý của tương lai.

