14 phim ra rạp trong tháng 8

Phim '49 ngày' của điện ảnh Việt và 'Những mảnh ghép cảm xúc' là hai tác phẩm gây chú ý trong tháng này.

Fantasic Four (tựa Việt: Bộ tứ siêu đẳng)

Khởi chiếu: 7/8

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell

Là tác phẩm tái khởi động loạt phim về nhóm siêu anh hùng đầu tiên của thế giới Marvel, Fantasic Four xoay quanh 4 nhà khoa học trẻ bị biến đổi cơ thể sau thành công với thí nghiệm du hành tới chiều không gian khác. Giờ đây, cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn khi phải học cách thích nghi với những năng lực phi thường, đồng thời tìm cách bảo vệ Trái Đất khỏi âm mưu đen tối của Doctor Doom - người bạn năm xưa từng sát cánh cùng họ. (xem trailer)

Perfect Proposal (tựa Việt: Âm mưu của Lọ Lem)

Khởi chiếu: 7/8

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Im Soo Jung, Yoo Yeon Seok, Lee Kyung Young

Như câu chuyện cổ tích dành cho nàng Lọ Lem, từ một cô nhân viên phục vụ bàn ở quán bar Macau, phép màu đã biến Ji Yeon (Im Soo Jung) thành một quý cô sành điệu trên chiếc du thuyền sang trọng. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho ngài chủ tịch như một điều dưỡng chuyên nghiệp. Bằng trái tim thuần khiết của mình, Ji Yeon đã khiến một người đàn ông lớn tuổi, giàu sụ nhưng cộc tính, khô khan phải rung động. Nàng Lọ Lem đã có một đám cưới giản dị, diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng với sự tham dự của toàn bộ ê-kíp thủy thủ và nhân viên trên tàu. Nhưng tất cả chỉ là một âm mưu hoàn hảo của Ji Yeon và quản lý Sung Yeol để chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của ngài chủ tịch. Điều không ngờ tới cho Ji Yeon là cái chết đầy bí ẩn của người chồng mới cưới ngay sau đêm tân hôn. Sự việc đã đẩy nàng Lọ Lem vào vòng lao lý khi mọi chứng cớ đều bất lợi cho cô. (xem trailer)

Vacation (tựa Việt: Kỳ nghỉ bá đạo)

Khởi chiếu: 7/8

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Ed Helmsm, Christina Applegate, Chris Hemsworth, Leslie Mann

Những chuyến đi chơi đầy “xui xẻo” của gia đình Griswold đã trở thành một phần ấu thơ của người Mỹ từ thập niên 80 đến nay. Năm 2015, bộ phim Vacation ra mắt khán giả với những nhân vật chính là Rusty Griswold và Debbie cùng hai con trai. Mong muốn gắn kết tình thân trong gia đình, Rusty (Ed Helms) quyết định tổ chức cho cả nhà một chuyến đi phượt xuyên nước Mỹ, tới thăm lại Walley World trước khi nó đóng cửa. Muôn vàn tình huống dở khóc dở cười xảy ra với gia đình Griswold trên đường đi. (xem trailer)

The Man from U.N.C.L.E (tựa Việt: Tổ chức bóng đêm U.N.C.L.E)

Khởi chiếu: 14/8

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander

Bộ phim lấy bối cảnh từ những năm 1960 - thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. Mặc dù CIA và KGB vốn là 2 tổ chức tình báo đứng ở 2 chiến tuyến khác nhau, nhưng họ đã gác lại chuyện thế sự sang một bên để chung tay ngăn chặn một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Đại diện cho 2 cường quốc Mỹ và Liên bang Xô Viết cũ, hai điệp viên Napoleon Solo (Henry Cavill) và Illya Kuryakin (Armie Hammer) sẽ tham gia vào tổ chức bí mật U.N.C.L.E, cùng nhau truy lùng nhóm khủng bố và “phá tan” âm mưu phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. (xem trailer)

Self/Less (tựa Việt: Kẻ thế mạng)

Khởi chiếu: 14/8

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Ryan Reynolds, Nataile Martinez, Matthew Goode

Tỷ phú Damian (Ben Kingsley) đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Hy vọng duy nhất của ông là một thí nghiệm y tế kỳ lạ cho phép chuyển đổi tâm thức sang một cơ thể khoẻ mạnh. Từ đó, Damien trở thành Edward (Ryan Reynolds) và bắt đầu cuộc sống mới tại New Orleans. Mọi chuyện có vẻ êm đẹp cho đến khi tâm trí ông bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh hỗn loạn. Và rồi, hành trình khám phá nguồn gốc thân thế Edward dẫn ông tới những bí mật kinh hoàng về thí nghiệm đã cứu sống ông trước đây. (xem trailer)

Đại chiến Pixels

Khởi chiếu: 14/8

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Peter Dinklage, Kevin James, Adam Sandler, Kevin George, Michelle Monaghan

Câu chuyện của Pixels được khởi đầu từ một phi thuyền thời gian chứa thông điệp hòa bình, gồm các ví dụ về cuộc sống và văn hóa của loài người được NASA gửi đi năm 1982 với hy vọng tìm kiếm các thực thể sống khác. Tuy nhiên, phi thuyền này lại được gửi đi không đúng cách, khiến cho những người ngoài hành tinh dịch sai thành thông điệp đe dọa, và tiến hành đổ bộ xâm chiếm trái đất. Chúng sử dụng các trò chơi điện tử cổ điển để xây dựng mô hình cho các cuộc tấn công. Để chống lại cuộc xâm lược này, Tổng thống William Cooper (Kevin James) đã kêu gọi sự giúp đỡ của nhóm bạn học cũ, đứng đầu là cựu vô địch video games năm 1980 Sam Brenner (Adam Sandler) với mục đích đánh bại người ngoài hành tinh và giải cứu trái đất. (xem trailer)

Kung fu Phở

Khởi chiếu: 14/8

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Diễm My 9X, Linh Sơn, Mỹ Duyên, Mỹ Uyên, Hoàng Phúc, Mai Sơn

Cách đây 25 năm, Vân Cù đại sư danh chấn giới Phở lâm với bí kíp kung-fu phở. Ông có hai cô con gái, chị là Cô Cô (NSƯT Mỹ Duyên) mạnh mẽ, cá tính, em là Vân Nhi (NSƯT Mỹ Uyên) xinh đẹp dịu dàng. Hai sư đồ nổi tiếng của Vân Cù đại sư: Vũ Gia (Hoàng Phúc) và Cồ Gia (Mai Sơn) đã có cuộc chiến “long trời lở đất” để giành lấy trái tim của Vân Nhi và bí kíp kung-fu phở. Cuối cùng Vũ gia đã trở thành Thiên hạ đệ nhất Phở được quyền giữ bí kíp trong tay. Nhưng sự đời oan trái vẫn chưa dừng lại, 25 năm sau, trận chiến ấy lại một lần nữa được tái hiện đầy kịch tính với hai anh chàng Đoàn (Linh Sơn) và Trọng (Mai Nguyễn) của nhà Cồ gia và Châu Nhi (Diễm My) của nhà Vũ gia. (xem trailer)

Absolutely Anything (tựa Việt: Cầu được ước thấy)

Khởi chiếu: 21/8

Thời lượng: 85 phút

Diễn viên: Simon Pegg, Kate Beckinsale, Robin Williams

Neil Clarke (Simon Pegg), một giáo viên cấp II bỗng dưng nhận thấy mình có khả năng làm được bất cứ thứ gì mình muốn. Quyền năng này được ban tặng cho anh bởi một nhóm người ngoài hành tinh luôn theo dõi anh từ vũ trụ. Neil không hề biết rằng, cách mà anh sử dụng thứ quyền năng đặc biệt đó sẽ quyết định vận mệnh của cả nhân loại. (xem trailer)

Hy sinh đời trai

Khởi chiếu: 21/8

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Lý Hùng, Phi Nhung, Tấn Beo, Hồ Ngọc Hà

Linh (Tấn Beo) là một công tử nhà giàu có niềm đam mê với đờn ca tài tử. Tuy nhiên, cuộc sống của Linh không phải hoàn hảo khi anh có một nỗi sợ rất kỳ lạ: sợ đàn bà… Ba mẹ Linh sau bao lần năn nỉ, hăm dọa, nhờ cậy bạn bè và thậm chí đuổi cậu ra khỏi nhà mà vẫn không thuyết phục được anh. Cùng đường, Linh phải từ bỏ cuộc sống giàu sang, lưu lạc khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống chỉ vì không muốn bị ép cưới vợ. Cho đến khi gặp được Xuân - tình yêu của đời mình, anh quyết định phá tan nỗi sợ hãi của mình để đến với cô. Tuy nhiên Linh lại rơi vào một tình thế éo le bởi Xuân cất giữ một bí mật động trời. (xem teaser)

Inside Out (tựa Việt: Những mảnh ghép cảm xúc)

Khởi chiếu: 21/8

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên lồng tiếng: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black

Khi cha bắt đầu công việc mới ở San Francisco, Riley buộc phải nói lời tạm biệt với cuộc sống quen thuộc ở miền Tây để theo gia đình chuyển tới thành phố mới. Như tất cả chúng ta, Riley bị chi phối bởi những cảm xúc Vui (Amy Poehler lồng tiếng), Sợ (Bill Hader), Nóng Nảy (Lewis Black), Chảnh Chọe (Mindy Kaling) và Buồn Bã (Phyllis Smith). Các cảm xúc này tập trung tại Headquarters, trung tâm điều khiển bên trong tâm trí Riley, để đưa ra những lời khuyên giúp cô bé vượt qua các tình huống hàng ngày. Cả Riley và bộ sậu cảm xúc đều phải đấu tranh để thích nghi với cuộc sống mới tại San Francisco, và những chuyện hỗn loạn đã xảy ra. (xem trailer)

The fear of Darkness (tựa Việt: Ám ảnh bóng đêm)

Khởi chiếu: 21/8

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Maeve Dermody, Penelope Mitchell, Aaron Pedersen, Damien Garvey

Tiến sĩ tâm lý học Sarah Faithfull (Maeve Dermody) tham gia vào đội điều tra việc một sinh viên đại học biến mất bí ẩn và có thể bị sát hại tại một căn nhà bên bờ hồ hẻo lánh. Đối tượng tình nghi là Skye Williams (Penelope Mitchell), cậu bạn học đã ở cùng người này vào thời gian biến mất. Uẩn khúc ở chỗ, có rất nhiều vết máu trên tường của tầng hầm, nhưng không có xác chết nào, trong khi cửa bị khóa từ bên trong. Tuy nhiên Skye không lên tiếng với bất kỳ ai. (xem trailer)

Veteran (tựa Việt: Chạy đâu cho thoát)

Khởi chiếu: 28/8

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Hwang Jung Min, Yoo Ah In

Cảnh sát trưởng Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) rơi vào những tình huống khó khăn, nguy hiểm không chỉ với bản thân anh mà còn gia đình anh khi đương đầu với thiếu gia Jo Tae Oh (Yoo Ah In) lắm tiền và nhiều chiêu để bao che những tội ác kinh khủng của gã. Đồng hành cùng anh là sự hỗ trợ hết mình từ sếp trực tiếp và đặc biệt là dàn cấp dưới hết lòng tận tụy và có phong cách “bá đạo” không giống ai khi lâm trận truy đuổi tội phạm. (xem trailer)

Hitman: Agent 47 (tựa Việt: Sát thủ - Mật danh 47)

Khởi chiếu: 28/8

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware

Với lần trở lại này, khán giả sẽ có cơ hội khám phá quá khứ của tay sát thủ máu lạnh mang mật danh 47 (Rupert Friend). Anh vốn là một sản phẩm của chương trình nghiên cứu biến đổi gen cách đây hàng chục thập kỷ. Trước anh, đã có 46 phiên bản được ra đời nhưng danh tính cũng như sự tồn tại của họ hiện vẫn là ẩn số. 47 mang trong mình sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng và trí tuệ phi thường. Đó cũng chính là mục tiêu theo đuổi của một tập đoàn bí ẩn nhằm chế tạo nên những chiến binh tinh nhuệ, những cỗ máy giết người siêu việt hơn cả anh. (xem trailer)

49 ngày

Khởi chiếu: 28/8

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Trường Giang, Nhã Phương, Hoàng Phi, La Thành, Khả Như

Anh chàng Đông (Trường Giang) có số phận “đen như nhọ nồi” ngay từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Mồ côi từ nhỏ, lớn lên thì bị cô bạn gái (Nhã Phương) phũ phàng bỏ rơi, tài sản bị trộm khoắng sạch đến không còn xu dính túi… tất cả khiến Đông chán chường tới nỗi quyết định tự tử. Ấy thế nhưng nguyện vọng cũng không thành, anh chàng chẳng những sống dở chết dở mà lại còn bị ba con ma Lisa (Hoàng Phi), Thành (La Thành), Như (Khả Như) bám theo "mượn xác" để tiêu khiển. Câu chuyện bắt đầu dở khóc dở cười từ đó, và cuộc đời của Đông rẽ sang một hướng khác. (xem teaser)

Quỳnh Như