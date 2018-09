14 phim hấp dẫn chiếu rạp trong tháng Tết

'Siêu nhân X' và '50 sắc thái' là hai tác phẩm gây chú ý khi ra rạp vào đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Unbroken (tựa Việt: Không khuất phục)

Khởi chiếu: 6/2

Thời lượng: 137 phút

Diễn viên: Jack O’Connell, Miyavi, Garrett Hedlund, Jai Courtney

Unbroken là bộ phim tiểu sử về Louis Zamperini - một vận động viên Olympic, một người lính sống sót qua nhà tù tàn khốc của Chiến tranh Thế giới thứ II và một nhà diễn thuyết tận tụy. Louis Zamperin sinh năm 1917, là con trai thứ hai trong một gia đình gốc Italy di cư sang Mỹ. Lúc nhỏ, Zamperini không nói được tiếng Anh, bị kỳ thị và thường xuyên gây sự với bạn học cùng trường. Sau khi được anh trai Pete khuyên bảo, anh đã trở thành một ngôi sao của đội tuyển điền kinh trung học, giành được quyền tham dự Olympic Berlin (1936) tại Đức.

Khi chiến tranh nổ ra, Zamperini từ bỏ mái trường Đại học để lên đường nhập ngũ và trở thành một phi công lái máy bay chiến đấu cho không quân Mỹ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, máy bay của anh bị bắn rơi. Anh và hai người đồng đội Phil, Mac đã trải qua hàng tuần lênh đênh, tìm cách sống sót giữa Thái Bình Dương, trước khi bị phát xít Nhật bắt sống. Trong trại giam của quân địch, Zamperini và những người bạn tù trải qua cuộc sống như địa ngục, với sự hành hạ về thể xác và tinh thần cho đến ngày được trả tự do và trở về quê hương. Từ đó, Zamperini trở thành một nhà diễn thuyết và người truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Zamperini vừa qua đời vào ngày 2/7/2014 vừa qua, thọ 97 tuổi.

Bộ phim Unbroken được dư luận thế giới chú ý hơn khi minh tinh Angelia Jolie làm đạo diễn. (xem trailer)

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (tựa Việt: SpongeBob - Anh hùng lên cạn)

Khởi chiếu: 6/2

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Mr. Lawrence...

SpongeBob SquarePants là seri phim hoạt hình dài ăn khách của của kênh truyền hình thiếu nhi Nickelodeon do Stephen Hillenburg sản xuất. Phim ra mắt vào năm 1999 và hiện đã phát sóng đến mùa thứ 10. Đầu năm 2015, phiên ảnh điện ảnh của phim được ra rạp với định dạng 3D.

Nhân vật chính của phim là chàng bọt biển SpongeBob có tính tình vui nhộn, thường xuyên có hành động vượt quá tầm kiểm soát. SpongeBob sống yên bình tại thị trấn Bikini dưới đáy biển sâu, với rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong một xã hội có tổ chức và hiện đại y như thế giới loài người. Một ngày nọ, tai họa ập đến khi công thức món thịt băm bí mật bị mất cắp, gây nên sự hỗn loạn khắp nơi. Để cứu thế giới của mình, SpongeBob SquarePants và những người bạn đã kéo lên mặt đất truy tìm công thức nọ. (xem trailer)

Ngày nảy ngày nay

Khởi chiếu: 6/2

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Ngô Thanh Vân, Lê Khánh, Petey Majik Nguyễn, Lâm Vinh Hải, Phở Đặc Biệt...

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của Ngô Thanh Vân tham gia với vai trò nhà sản xuất, Jun Phạm - thành viên nhóm 365 viết kịch bản và Cường Ngô làm đạo diễn. Phim kể về hành trình xuống trần gian của hai cô tiên Đan Nương (Ngô Thanh Vân) và Tiểu Duyên (Lê Khánh). Lần đầu được tiếp xúc với thế giới loài người, hai cô tiên gây ra bao chuyện phiền toái náo loạn. Nhưng cũng qua hành trình này, hai cô tiên hiểu được ý nghĩa của tình yêu, tình bạn. (xem trailer)

Siêu nhân X

Khởi chiếu: 6/2

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Ngô Kiến Huy, Thanh Hằng, Phương Thanh, Huy Khánh, Phạm Anh Khoa, Diệp Lâm Anh, Lâm Vinh Hải...

Tại thành phố Sài Gòn hoa lệ, một nhóm tội phạm nguy hiểm cầm đầu bởi tướng cướp khét tiếng Phạm (Phạm Anh Khoa) và Thủy Tiên (Diệp Lâm Anh), gần như không ai ngăn cản được. Trong một lần thực hiện phi vụ ăn cắp viên kim cương từ “tiểu thư sang chảnh” Kỳ Kỳ (Thanh Hằng), chúng bị tóm gọn bởi một “siêu anh hùng” có hành tung lạ mặt. Do anh không để lại tên nên dân tình tạm gọi anh bằng cái tên “Siêu Nhân X.” (Ngô Kiến Huy). Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên xáo trộn khi siêu Nhân X. gây ra nhiều hiềm khích với Kỳ Kỳ. Phim do Nguyễn Quang Dũng viết kịch bản và làm đạo diễn. (xem trailer)

Quý tử bất đắc dĩ

Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Hoài Linh, Hoài Lâm, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Nhi, Tiết Cương, Huy Khánh, Minh Thuận

Tác phẩm là cuộc tìm kiếm con trai bị thất lạc của bà Hai Mùi (Việt Hương), chủ sở hữu một tiệm bánh canh nổi tiếng trong vùng. Tin tức về sự giàu có chóng vánh của bà đã lọt đến tai một số người xấu với những tính toán vật chất đầy mưu mô. Không hẹn mà gặp, họ trở thành những quý tử bất đắc dĩ đến nhận mẹ. Với linh cảm của một người mẹ, bà Hai Mùi cùng ông Minh (Hoài Linh) đã bàn bạc một kế hoạch "truy tìm thân phận thật sự" nhằm tìm lại đứa con chính hiệu. Cho đến lúc cậu con trai nhận ra người mẹ thất lạc năm xưa cũng là lúc bà Hai Mùi rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. (xem trailer)

Hợp đồng bắt ma

Khởi chiếu: 12/2

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Huy Khánh, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, Phan Thị Mơ, Tim, Hoàng Mập, Mai Sơn

Phim thuộc thể loại hài ma do Lê Quang Thanh Tâm - tác giả của nhiều bộ phim truyền hình lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn. Nội dung phim kể về hành trình đi bắt ma của ba thầy trò nhà ngoại cảm Ba Mập trong căn biệt thự ma ám giữa lòng Đà Lạt. Bằng những nghiệp vụ 'khó hiểu và khó đỡ', bộ ba thầy trò rơi vào nhiều tình huống vừa hài hước vừa kinh dị. (xem trailer)

Trúng số

Khởi chiếu: 12/2

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Dustin Nguyễn, Chí Tài, Lan Ngọc, Thu Trang, Kim Xuân, Tấn Beo

Phim do Dustin Nguyễn làm đạo diễn, lấy bối cảnh là miền quê sông nước Nam Bộ. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về các nhân vật: “lãnh đạo huyện” Tư Phi vừa ở tù ra, cô Út Thơm bán vé số chuyên lo chuyện thiên hạ, anh Tư Nghĩa lái xe ba gác chỉ ham mua vé số, ăn hột vịt, sống vui vẻ cùng cô vợ đanh đá và bé Hường “nữ hoàng thẩm mỹ”. Tất cả đều đang đi tìm cơ hội đổi đời. Cuộc sống của họ đang bình yên thì bỗng trở nên xáo trộn khi bác Tư Phi trúng số độc đắc. Từ đây, số phận của họ đã rẽ đi một hướng khác mà ít nhiều đều liên quan đến nhau. (xem trailer)

Fifty Shades of Grey (tựa Việt: 50 sắc thái)

Khởi chiếu: 13/2

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Jamie Dornan, Dakota Johnson

Ngay khi vừa xuất bản năm 2011, cuốn tiểu thuyết 50 sắc thái đã tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hơn 100 triệu bản sách in và e-book bán ra, được dịch sang 51 thứ tiếng. Khi quyết định đưa lên màn ảnh rộng, bộ phim trở thành đề tài bàn tán trên khắp các phương tiện truyền thông từ khâu tuyển chọn diễn viên đến các cảnh giường chiếu táo bạo.

Phim bắt đầu khi cô sinh viên Anastasia Steele (Dakota Johnson) tới phỏng vấn triệu phú trẻ tuổi Christian Grey (Jamie Dornan) cho tờ tạp chí của trường. Ana đơn giản, trong sáng đã lọt vào mắt xanh của kẻ luôn thích kiểm soát mọi việc là Christian. Anh bắt đầu tiếp cận Ana và cuốn cô vào vòng xoáy của tình ái, nhục cảm. Nhưng đây không phải câu chuyện tình đơn thuần giữa chàng hoàng tử giàu sang lịch lãm và cô gái ngây thơ chân chất. Điều khiến 50 sắc thái trở nên đặc biệt chính là những đam mê bạo liệt về thể xác, những thú vui ái tình đầy đau đớn với roi da, cọc gỗ, diễn ra trong "căn phòng đỏ” bí mật của Christian Grey. (xem trailer)

Kingsman: The Secret Service (tựa Việt: Mật vụ Kingsman)

Khởi chiếu: 13/2

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên: Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Taron Egerton, Michael Caine

Phim được phóng tác dựa trên cuốn truyện tranh The Secret Service của hai tác giả Dave Gibbons và Mark Millar. Nội dung kể về một tổ chức gián điệp hoạt động bí mật, chuyên tìm kiếm và thâu nạp những thanh thiếu niên đường phố có tiền án bất hảo nhưng sở hữu những tố chất đầy hứa hẹn cho nghề điệp viên. Phim thể hiện một phong cách điệp viên công nghệ hoàn toàn mới với các vũ khí siêu tối tân lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Trong phim, lực lượng điệp viên trẻ phải đối đầu với Richmond Valentine, một tỷ phú thiên tài với âm mưu xóa sổ phần lớn dân cư trên trái đất để thanh lọc thành một thế giới mới theo ý của mình. (xem trailer)

Detective K (tựa Việt: Thám tử K - Bí mật đảo hoang)

Khởi chiếu: 13/2

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Kim Myung Min, Oh Dal Soo, Lee Yeon Hee

Năm thứ 19 triều đại vua Jeongjo, Kim Min (Kim Myung Min) là thám tử tài ba nhất Joseon, từng là phái viên đặc trách sứ mệnh bí mật vua ban. Tuy nhiên, hiện tại anh không còn được nhà vua trọng dụng và bị đày đến một hòn đảo xa xôi. Người duy nhất đến thăm khi anh bị đày ải là cựu đối tác Han Seo Pil và cô gái trẻ Hisako ngày ngày đến thỉnh cầu anh tìm giúp anh chị em ruột của cô. Những ngày lặng thầm trôi qua, anh nghe được tin rằng những thỏi bạc có chất lượng đáng ngờ đang được lưu hành khắp Joseon. Điều này đã đánh thức bản năng thám tử của anh. Anh quyết định rời nơi lưu đày để tìm ra nguyên nhân sâu xa của những thỏi bạc và giúp cô gái tìm anh chị em ruột. (xem trailer)

Dragon Blade (tựa Việt: Kiếm rồng)

Khởi chiếu: 19/2

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Thành Long, Adrien Brody, John Cusack, Lorie Pester, Choi Si Won, Vương Nhược Tâm, Lâm Bằng

Lấy bối cảnh diễn ra dưới thời Tây Hán, phim xoay quanh câu chuyện của đại tướng quân Hoắc An (Thành Long) với sứ mệnh bảo vệ sự bình yên cho các nước chư hầu ở Tây Vực. Với tài năng, sự kiên trung và tình yêu hòa bình, Hoắc An đã liên kết với các huynh đệ từng vào sinh ra tử với mình lập nên liên minh “Quyết tử cho hòa bình”. Thế nhưng, ông lại bị gian thần hãm hại, bị đày tới biên ải và chịu cảnh nô dịch hà khắc. May mắn thay, Hoắc An được đại tướng quân Tiberius (John Cusack) trên đường hộ tống hoàng tử tới phương Đông giải thoát. Từ đây, hai vị tướng quân anh hùng gắn kết thành tâm giao tri kỷ, cùng chung lý tưởng bảo vệ chính nghĩa, xây dựng hòa bình. Hai người sát cánh bên nhau trải qua hàng loạt những trận đấu ly kỳ. (xem trailer)

Project Almanac (tựa Việt: Du hành quá khứ)

Khởi chiếu: 27/2

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Jonny Weston, Sofia Black, D'Elia, Amy Landecker

Khai thác đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ là du hành thời gian, bộ phim đưa khán giả làm quen với một nhóm bạn trẻ đang học trung học phổ thông có đam mê tìm tòi và sáng tạo công nghệ. Trong số đó, nổi bật nhất là David Raskin (Jonny Weston), thủ lĩnh của cả nhóm. Anh chàng nuôi mộng được học ở trường MIT danh giá nhưng gia đình lại không đủ tiền để chi trả học phí. Một lần, trong lúc lục lọi căn gác xép tại nhà, cuốn phim trong chiếc camera cũ của bố để lại đã thu hút sự chú ý của David. Manh mối dẫn cậu và các bạn đến với phòng thí nghiệm bí mật dưới tầng hầm của cha mình, với dự án mang tên “Almanac”, có thể tạo ra cỗ máy đưa con người trở về bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Họ quyết định bắt tay vào chế tạo nó và thành công. Chiếc máy đem đến cho họ trải nghiệm vượt xa những gì mà họ mơ ước. (xem trailer)

Shaun the Sheep

Khởi chiếu: 27/2

Thời lượng: 85 phút

Diễn viên: Justin Fletcher, John Sparkes

Chú cừu Shaun lên sóng truyền hình lần đầu trong bộ phim A Close Shave cùng với nhân vật Wallace và chú chó Gromit. Tuy chỉ góp vai trong 4 phút, nhưng cừu Shaun đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả tại nhiều quốc gia. Nắm bắt được thị trường, hãng Aardman quyết định ra mắt show truyền hình riêng mang tên Shaun the Sheep trên đài BBC, được phát sóng lần đầu tiên vào tháng 3/2007. Seri phim gặt hái không ít thành công khi giành giải British Academy Children's Awards trong hai năm 2010 và 2014, giải International Emmy Awards (2008, 2010), BAFTA Awards (2010, 2014).

Không chỉ “diễn xuất” trên truyền hình, Shaun còn được dựng vở Shaun's Big Show kéo dài 100 phút trên sân khấu kịch (2011). Và tiếp nối những cuộc phiêu lưu, nghịch phá của Shaun cùng đàn cừu trên đồng cỏ nông trại, hãng Aardman tiếp tục thực hiện phiên bản điện ảnh. Câu chuyện kể về kế hoạch nghịch ngợm quá đà của Shaun khi vô tình khiến chiếc xe và ông chủ (đang ngon giấc bên trong) bị lăn vào thành phố. Để “chuộc tội”, Shaun lên kế hoạch giải thoát cho ông chủ và đưa bầy cừu về nhà. Bộ phim được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn kiêm biên kịch Richard Starzak và Mark Burton. (xem trailer)

The Lazarus Effect (tựa Việt: Hồi sinh)

Khởi chiếu: 27/2

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Olivia Wilde, Evan Peters, Mark Duplass, Donald Glover

Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn David Gelb với sự tham gia của Olivia Wilde - nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Nội dung kể về một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học đã vô tình giết chết một đồng nghiệp trong quá trình thí nghiệm về việc lập bản đồ não. Tuy nhiên sau đó, họ đã dẫn đường cho một thế lực tàn ác đến với thế giới thông qua việc hồi sinh người bạn của họ. Các thành viên trong nhóm giờ đây không những phải đấu tranh cho sự sinh tồn, mà còn phải tìm cách ngăn chặn người bạn trước khi cô thâm nhập vào thế giới bên ngoài. (xem trailer)

Quỳnh Như