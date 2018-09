13 phim hấp dẫn ra rạp trong tháng 3

Tác phẩm hoạt hình 'Cuộc phiêu lưu của Mr.Peabody và cậu bé Sherman' được khán giả ở mọi lứa tuổi mong đợi.

Mr. Peabody & Sherman (tựa Việt: Cuộc phiêu lưu của Mr.Peabody và cậu bé Sherman)

Khởi chiếu: 7/3

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên lồng tiếng: Ty Burrell, Max Charles, Stephen Colbert

Mở màn cho tháng 3 là bộ phim hoạt hình hài hước, phiêu lưu với những nhân vật đặc biệt cùng lời thoại thông minh. Phim kể về ngài Peabody, chú chó thành công nhất thế giới và cậu con trai tinh quái Sherman. Cả hai thường dùng chiếc máy thời gian WABAC để dấn thân vào những cuộc hành trình vĩ đại. Tuy nhiên, khi Sherman sử dụng máy WABAC để gây ấn tượng với cô bạn Penny, cả hai đã vô tình xé toạc một lỗ hổng trong vũ trụ, phá hỏng nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới. Trước khi quá khứ, hiện tại và tương lai bị thay đổi mãi mãi, ngài Peabody đã tới để giải cứu và đối mặt với thử thách khó khăn lớn nhất mọi thời đại: học cách làm cha. (xem trailer)

Winter’s Tale (tựa Việt: Chuyện tình mùa đông)

Khởi chiếu: 7/3

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Jennifer Connelly, Russell Crowe, Will Smith

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1983 của nhà văn Mark Helprin, bộ phim là chuyện tình của tay siêu trộm Peter Lake (Colin Farrell đóng) và cô tiểu thư xinh đẹp Beverly Penn (Brown Findlay đóng).

Nàng tiểu thư Beverly đứng bên bờ vực của cái chết khi mang trong người căn bệnh lao không thuốc chữa. Đúng lúc này, chú ngựa mà cô nuôi đã vô tình trở thành người mai mối cho cô và tay trộm Peter. Tuy nhiên, Peter lại đang chạy trốn khỏi cuộc săn đuổi của sư phụ - đại siêu trộm Pearly Soames (Russell Crowe). Anh vừa phải cứu lấy tính mạng của người yêu, đồng thời chống lại liên minh bóng đêm bởi Pearly dùng mọi thủ đoạn và quyền lực để tiêu diệt anh. Khi mọi chuyện đều dồn Peter đến bước đường cùng, anh chỉ có thể hy vọng ở phép lạ và thời gian dẫn đường cho anh. (xem trailer)

The Monuments Men (Cổ vật bị đánh cắp)

Khởi chiếu: 7/3

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett

Tác phẩm hành động ly kỳ kể về một trung đội được Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D.Roosevelt thành lập bất đắc dĩ trong chiến tranh thế giới thứ 2. Đội quân này có nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào nước Đức thời kỳ Đức Quốc xã để thu hồi các tuyệt tác nghệ thuật khỏi quân Phát xít và trao trả chúng về với chủ nhân đích thực. Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi bởi kho tàng nghệ thuật nằm sâu trong phòng tuyến của quân thù, và quân Đức được hạ lệnh phá hủy mọi thứ nếu Đế chế thứ 3 sụp đổ. Bộ phim miêu tả cuộc chạy đua thời gian của những con người dũng cảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu lấy 1.000 năm lịch sử nghệ thuật và văn minh nhân loại. (xem trailer)

Non-stop

Khởi chiếu: 7/3

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery, Lupita Nyong'o, Nate Parker

Bộ phim đánh dấu cuộc tái hợp của ngôi sao hành động Liam Neeson (series Taken) với đạo diễn người Tây Ban Nha Jaume Collet-Serra và nhà sản xuất Joel Silver từ sau thành công của tác phẩm Unknown vào năm 2011.

Bối cảnh của Non-stop xảy ra trong suốt chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ New York đến London. Nhân viên cảnh sát hàng không liên bang Mỹ Bill Marks (Liam Neeson) nhận được một loạt tin nhắn đe dọa với ký tự mã hóa, yêu cầu anh chỉ dẫn chính phủ chuyển 150 triệu USD vào một tài khoản ngân hàng bí mật. Cho đến lúc nhận được tiền, cứ mỗi 20 phút trôi qua sẽ có một hành khách trên chuyến bay bị giết. Trong quá trình truy tìm hung thủ, cơ quan điều tra phát hiện chủ tài khoản bí ẩn kia mang tên Bill Marks và anh bị tình nghi là tên khủng bố. (xem trailer)

Plan Man (tựa Việt: Vỡ kế hoạch)

Khởi chiếu: 7/3

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Jung Jae Young, Han Ji Min

Bộ phim hài hước và lãng mạn của Hàn Quốc nói về anh chàng Jung Seok (Jung Jae Young đóng), người luôn lên kế hoạch và đặt báo thức cho cuộc sống, từ việc ăn, ngủ, nghỉ và... đi vệ sinh. Anh thầm yêu cô gái bán hàng nhưng cô gái này không hề đoái hoài đến anh. Tuy nhiên, khi So Jung (Han Ji Min đóng) xuất hiện, cô hứa sẽ giúp anh thay đổi bản thân để theo đuổi nàng thơ trong mộng. Nhưng cũng chính So Jung đã khiến cho cuộc đời của 'ngài kế hoạch' đảo lộn. (xem trailer)

That Awkward Moment (tựa Việt: Phút bối rối)

Khởi chiếu: 14/3

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jordan

Ba chàng bạn thân Jason (Zac Efron đóng), Daniel (Miles Teller đóng) và Mikey (Michael B. Jordan đóng) cùng tuyên bố sẽ sống độc thân sau khi anh chàng Mikey chia tay bạn gái. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Jason đã gặp cô gái trong mơ của anh và họ nhanh chóng lên giường với nhau. Mối quan hệ lãng mạn và nồng nhiệt quá mức khiến hai thành viên còn lại khó chịu. Bộ phim mang tính chất hài hước với nhiều cảnh quay nhạy cảm, trong đó có cảnh khỏa thân trên bồn cầu của Zac Efron. (xem trailer)

300: Rise of an Empire (tựa Việt: 300 - Đế chế trỗi dậy)

Khởi chiếu: 14/3

Thời lượng: 102 phút

Diễn viên: Eva Green, Sullivan Stapleton, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Jack O'Connell

Ra mắt vào năm 2007, phim 300 (tựa Việt: 300 chiến binh) do Zack Snyder sản xuất từng đạt được thành công lớn khi khán giả đón nhận và các nhà phê bình đánh giá là 'kỳ quan màn ảnh rộng'. Đúng 7 năm sau, Zack Snyder và ê kíp mới cho ra mắt phần 2 của phim với tựa đề 300: Rise of an empire.

Phim sẽ đưa khán giả đến với trận chiến hào hùng trên biển của vị tướng lừng danh Themistocles (Sullivan Stapleton đóng). Chính Themistocles đã đoàn kết các thành bang của Hy Lạp chống lại đoàn quân xâm lược hung tàn do đế vương Xerxes (Rodrigo Santoro đóng) và nữ thần chiến tranh Artemisia dẫn đầu. Điểm nhấn quan trọng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm sử thi này là mối tình trớ trêu giữa người hùng Hy Lạp Themistocles và nữ thần Artemisia (Eva Green đóng) - hai kẻ thù thuộc hai chiến tuyến. (xem trailer)

3D Need for Speed (tựa đề: Đam mê tốc độ)

Khởi chiếu: 14/3

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Aaron Paul, Dakota Johnson, Imogen Poots, Dominic Cooper, Michael Keaton

Phim xoay quanh nhân vật Tobey Marshall (Aaron Paul đóng), một tay đua xe đường phố khét tiếng vừa mãn hạn tù và mở một dịch vụ kinh doanh kiếm sống. Vì hoàn cảnh bắt buộc, anh phải tham gia vào một cuộc đua xuyên đất nước với ý chí báo thù nung nấu trong lòng. Cùng lúc đó, người đồng đội cũ phát hiện ra kế hoạch của anh và treo thưởng một số tiền lớn cho bất cứ tay đua nào lấy được mạng anh trong cuộc đua. (xem trailer)

Miss Granny (tựa Việt: Ngoại già tuổi đôi mươi)

Khởi chiếu: 14/3

Thời lượng: 124 phút

Diễn viên: Na Moon Hee, Shim Eun Kyung, Park In Hwan, Sung Dong Il, Lee Jin Wook

Oh Mal Soon (Na Moon Hee đóng) là người phụ nữ 74 tuổi góa chồng và tự cảm thấy mình là gánh nặng của con cái. Vào ngày bà nhận ra con cái muốn gửi mình vào viện dưỡng lão, bà đi lang thang trên các con phố cả đêm rồi vô tình đặt chân vào một studio có tên Forever Young Portrait Studio. Bà đã trang điểm thật đẹp để chụp một bức ảnh, dự định sẽ dùng trong đám tang của mình. Tuy nhiên, qua lớp cửa kính, bà kinh ngạc nhìn thấy, người phụ nữ trong gương không còn là một bà già nhăn nheo xấu xí, thay vào đó là thiếu nữ xinh đẹp tựa Audrey Hepburn. Cùng với diện mạo mới, Oh Mal Soon quyết định sẽ “hồi xuân”, sống lại những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời với cái tên Oh Doo Ri, 20 tuổi. (xem trailer)

Perfect Man (tựa Việt: Người tình bí ẩn)

Khởi chiếu: 21/3

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Jeanne Tripplehorn, Liev Schreiber, Joelle Carter

Quá bất mãn vì những hiểu lầm và cãi vã với người chồng lăng nhăng, Nina (Jeanne Tripplehorn đóng) quyết định đến ở với cô bạn thân Lynn. Để thử thách chồng, Nina dùng điện thoại của cô bạn, giả vờ làm người phụ nữ khác làm quen với chồng. Kế hoạch của Nina tưởng chừng như đã thành công khi chồng cô xiêu lòng trước những cuộc trò chuyện đầy mật ngọt. Thế nhưng, đây cũng là lúc bao câu chuyện dở khóc, dở cười xảy ra với cặp đôi. (xem trailer)

Divergent (tựa Việt: Dị biệt)

Khởi chiếu: 28/3

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Maggie Q

Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn sách best seller của nữ tác giả trẻ tuổi Veronica Roth. Cuốn sách được coi là hiện tượng của nền văn học Mỹ đương đại và đã được chuyển ngữ, xuất bản tại Việt Nam.

Phim diễn ra vào thời điểm tương lai xa xôi. Tại thành phố Chicago, dân cư được chia thành 5 nhóm người với những tố chất hoàn toàn khác nhau. Cô bé Beatrice Prior (Shailene Woodley) bẩm sinh được phân vào nhóm Abnegation, nhưng qua cuộc kiểm tra, cô nhận ra mình mang trong người những tố chất tổng hòa và không thuộc một nhóm nhất định. Ngay trong buổi lễ chọn thành viên, cô đã từ bỏ gia đình và gia nhập Dauntless (nhóm chỉ dành cho những kẻ dũng cảm, liều lĩnh) để được sống đúng với bản thân. Trong quá trình rèn luyện, Beatrice khám phá ra những bí mật đen tối khủng khiếp về cuộc chiến tranh ngầm đang manh nha trong lòng thành phố. Cô cùng đồng đội phải chiến đấu với những thế lực đang mưu đồ lật đổ chính quyền và đe dọa sinh mạng của hàng triệu người. (xem trailer)

Noah (tựa Việt: Đại hồng thủy)

Khởi chiếu: 28/3

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins

Câu chuyện về thánh Noah đóng thuyền cứu muôn loài vật thoát nạn Đại hồng thủy trong Kinh thánh được đưa lên màn bạc với bộ phim Noah. Đây là tác phẩm có kinh phí cao, được dàn dựng với quy mô lớn và kỹ xảo hoành tráng.

Người đàn ông tên Noah (Russell Crowe) sống cùng gia đình nhỏ bé của mình trong một khu rừng nằm tách biệt với dân cư. Hàng đêm, ông hay mơ thấy giấc mơ kỳ lạ và dường như đó là điềm báo cho những gì xảy ra tiếp theo trong tương lai. Noah kêu gọi Đức vua và người dân nhanh chóng hợp sức xây dựng một con tàu để tránh lũ, thế nhưng mọi người đều không nghe và nói ông bị ảo tưởng. Vì thất vọng, Noah trở về rừng, cùng gia đình xây dựng con tàu. Sau nhiều năm, con tàu đã hoàn thành và cái ngày định mệnh ấy cũng ập đến với sự mở đầu là trận mưa sao băng khổng lồ từ không gian. (xem trailer)

The Second Comming (tựa Việt: Báo oán)

Khởi chiếu: 28/3

Thời lượng: 88 phút

Diễn viên: Thiệu Mỹ Kỳ, Huỳnh Đức Bân, Lương Tổ Nghi

Cuộc sống của vợ chồng A Minh (Hoàng Đức Bân) và Ngải Trân (Thiệu Mỹ Kỳ) trở nên náo loạn khi con gái 14 tuổi Lucy (Lương Tổ Nghi đóng) có những hành vi bất thường. Tính tình của Lucy ngày càng trở nên hung bạo đến mức không thể kiểm soát. Bí mật của chuyện kỳ lạ này là một oan hồn trở về báo thù cô vợ Ngải Trân. Tuy nhiên, người vợ không nhớ mình đã giết hại ai và đằng sau đó là một sự thật không ai có thể tưởng tượng. (xem trailer)

