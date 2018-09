13 phim đặc sắc chiếu rạp Việt trong tháng 3

'Taxi, em tên gì', 'Vòng eo 56' và 'Kungfu Panda'... hứa hẹn sẽ thu hút khán giả thưởng thức.

Taxi, em tên gì

Khởi chiếu: 4/3

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Trường Giang, Angela Phương Trinh, Khánh Hiền, Ishidi Shahini, Nam Thư, Thanh Thúy, Phi Phụng

Đây là tác phẩm điện ảnh do công ty của vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy sản xuất. Angela Phương Trinh vào vai nữ tài xế cá tính Bình Chi. Cô là người lái taxi duy nhất nhận chở chàng tiến sĩ đãng trí Thượng Phong (Trường Giang) từ Sài Gòn lên Đà Lạt để cầu hôn người yêu. Chuyến đi của hai người kéo dài hơn dự tính bởi vô số trắc trở trên đường, trong đó có cả “cơn cảm nắng” bất chợt khiến chàng tiến sĩ Thượng Phong. Anh thậm chí đã bị bạn gái Hạ Mây hiểu lầm và thiếu chút nữa từ hôn. (xem trailer)

London Has Fallen (London thất thủ)

Khởi chiếu: 4/3

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Phim là phần tiếp theo của siêu phẩm hành động Olympus Has Fallen (Nhà Trắng thất thủ). Câu chuyện bắt đầu bằng việc Tổng thống Mỹ, Benjamin Asher cùng đặc vụ Mike Banning tới Vương quốc Anh để dự đám tang của Thủ tướng xứ sở sương mù. Tuy nhiên, đằng sau sự kiện đau buồn này là một âm mưu khủng bố, nhằm bắt cóc và ám sát lãnh đạo cấp cao của các quốc gia phương Tây. (xem trailer)

Zoolander 2 (Trai đẹp lên sàn)

Khởi chiếu: 4/3

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Kirsten Dunst, Penélope Cruz, Kristen Wiig

Anh chàng ngốc nghếch Derek Zoolander (Ben Stiller) không chịu sống cuộc đời nhàm chán nơi đất mỏ nên quyết trở thành nam siêu mẫu hàng đầu thế giới. Nhiều năm sau, anh cùng người bạn đồng nghiệp Hansel (Owen Wilson) lâm cảnh hết thời, không còn là tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, ánh hào quang đã bỗng trở về khi Interpol phải nhờ tới sự giúp đỡ của cặp bài trùng này để phá vụ án giết người hàng loạt nhằm vào các ngôi sao “đẹp nhất thế giới” như: Justin Bieber, Miley Cyrus, Usher, Demi Lovato…. Điểm chung của dàn sao trước khi chết là đều có màn tạo dáng kiểu “Blue Steel” kinh điển mà Derek đã nghĩ ra năm xưa. (xem trailer)

Bệnh viện ma

Khởi chiếu: 4/3

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Hari Won, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, La Thành, Hoàng Phúc, Cát Phượng, Sam

Bộ phim gây chú ý với khán giả bởi câu chuyện tình của hai diễn viên Hari và Trấn Thành. Thời điểm quay phim, Hari vừa chia tay mối tình 9 năm với Tiến Đạt, sau đó cô dần cảm mến người bạn diễn.

Nội dung phim nói về chàng sinh viên mới tốt nghiệp y khoa Thành (Trấn Thành) hiền lành xin vào bệnh viện làm bác sĩ. Tưởng như cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhưng nào ngờ Thành lại vướng vào những bí ẩn kỳ lạ khi các hồn ma vất vưởng tìm gặp anh hàng đêm. (xem trailer)

How to Be Single (Tuyên ngôn độc thân)

Khởi chiếu: 11/3

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie, Leslie Mann

Phim nói về cuộc sống hẹn hò của 5 phụ nữ New York độc thân. Một trong những người đó là Julie, đang viết một cuốn sách về cách quản lý những cô gái độc thân trên toàn thế giới. Một chuyến đi do Yahoo tài trợ đã đưa cô đi khắp thế giới phỏng vấn những người phụ nữ để chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết. Julie dấn thân vào cuộc hành trình trong khi 4 người bạn của cô thì lo hẹn hò tại New York. Khi trở về nhà, gặp bạn bè, Julie quay lại với những câu chuyện quen thuộc xảy ra hàng ngày: những cuộc ly dị liều lĩnh, chuyện lãng mạn nơi làm việc bị cấm, các mối quan hệ thoải mái nhưng nhàm chán và thú cưng thay thế cho bạn trai. (xem trailer)

The Squad (Antigang - Cớm già gân)

Khởi chiếu: 11/3

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Jean Reno

Serge Buren (Jean Reno) là một viên cảnh sát kỳ cựu đang công tác cùng nhóm cảnh sát trẻ với tiêu chí 'đừng bao giờ theo khuôn mẫu'. Họ tiếp cận nghi phạm và phá án theo cách riêng và đặc biệt nhất, rút ngắn quy trình, bỏ qua thủ tục, miễn 'đừng để nhiều đầu rơi'. Nhưng lần này, họ phải đối mặt với một ca khó nhằng khi bọn tội phạm là những tên cướp và bắt cóc chuyên nghiệp. (xem trailer)

Like for Likes (Mình thích nhau đi)

Khởi chiếu: 11/3

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Choi Ji Woo, Yoo Ah In, Kang Ha Neul, Lee Som, Lee Mi Yun, Kim Joo Hyuk

Phim là câu chuyện hài hước của 3 cặp đôi hoàn toàn khác biệt: một nữ đạo diễn phim truyền hình tài năng (Lee Mi Yun) với chàng diễn viên trẻ đang “nổi như cồn” trong lòng người hâm mô (Yoo Ah In); một đầu bếp trung niên tài hoa bị vợ sắp cưới từ hôn (Kim Joo Hyuk) “đụng độ” cô nàng tiếp viên hàng không “dở dở ương ương” (Choi Ji Woo); cậu nhạc sĩ trẻ chuyên sáng tác các ca khúc về tình yêu nhưng chưa bao giờ trải nghiệm (Kang Ha Neul), tình cờ “cảm nắng” cô nàng sản xuất phim truyền hình (Lee Som). Điểm chung duy nhất kết nối họ lại với nhau là ở mạng xã hội, qua nút “Like” nhiệm màu, chia sẻ bình luận cũng như những đoạn “chat chit”. (xem trailer)

The boy (Cậu bé ma)

Khởi chiếu: 11/3

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Lauren Cohan, Rupert Evans, James Russell

Greta (Lauren Cohan) nhận công việc chăm sóc cậu con trai 8 tuổi của cặp vợ chồng già người Anh. Cô đã bất ngờ khi biết rằng, cậu bé Brahms đó chỉ là một con búp bê bằng gỗ nhưng lại được đối xử như người sống. Là hiện thân của đứa trẻ đã qua đời cách đó 20 năm, Brahms có một danh sách dài những quy tắc mà Greta buộc phải tuân thủ theo. Khi cặp vợ chồng già lên đường đi nghỉ mát, Greta chỉ còn đơn độc một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Cô làm ngơ những quy tắc và trở nên thích thú với những câu nói tán tỉnh của anh chàng giao hàng đẹp trai Malcolm (Rupert Evans). Cho tới khi hàng loạt những sự việc kỳ lạ xảy ra, cô mới tin rằng có một sức mạnh siêu nhiên nào đó tồn tại trong ngôi nhà. (xem trailer)

The Finest Hours

Khởi chiếu: 11/3

Thời lượng: 147 phút

Diễn viên: Chris Pine, Casey Affleck, Holliday Grainger, Eric Bana, Ben Foster

Vào ngày 18/2/1952, một thảm họa thiên nhiên bất ngờ xảy ra trên vùng biển phía Đông nước Mỹ khiến tàu chở dầu lớn bị nứt làm đôi và đe dọa mạng sống của tất cả các thủy thủ. Kỹ sư và các thủy thủ trên tàu tìm mọi cách giữ cho tàu trôi nổi càng lâu càng tốt, còn Trạm cứu hộ bờ biển (thuộc Quân đội Mỹ) vùng Chatham, Massachusetts cũng đã cử một con tàu nhỏ ra khơi nhằm tìm kiếm những người sống sót.

Bốn nhân viên cứu hộ do Bernie Webber chỉ huy lên đường ngay lập tức. Tuy nhiên, vì gặp bão, tàu cứu hộ nhanh chóng bị hỏng kính chắn gió và la bàn. Bằng một cách thần kỳ, bốn lính cứu hộ đã chống chọi được với mẹ thiên nhiên và cứu sống 32 người trên chiếc tàu nhỏ chỉ vỏn vẹn 12 chỗ ngồi.

Dựa trên câu chuyện phi thường ấy trong lịch sử ngành cứu hộ bờ biển, bộ phim tái hiện lại khung cảnh bi tráng khi thiên nhiên nổi giận cùng giờ phút gay cấn cứu lấy sinh mạng mình và đồng loại. (xem trailer)

Kungfu Panda 3

Khởi chiếu: 18/3

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên lồng tiếng: Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu...

Xuất hiện lần đầu vào năm 2008, Kungfu Panda đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu với cuộc phiêu lưu hài hước và những màn võ thuật điêu luyện của gấu trúc Po. Trong phần 3, khán giả sẽ được thưởng thức một hành trình hoàn toàn mới với chú gấu Po. Điểm đặc biệt chính là cuộc đoàn tụ bất ngờ của Po và người cha thất lạc lâu năm - Lý Sơn. (xem trailer)

Uncaged (Ma sói)

Khởi chiếu: 18/3

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Gene Jones, Ben Getz, Kyle Kirpatrick

Mất cha mẹ trong một thảm kịch ghê rợn, Jack được nhận nuôi cùng các anh em họ và người bạn thân Brandon. Khi bước vào tuổi 18, cuộc sống yên ổn của cậu ấy bỗng trở nên tồi tệ khi liên tục bị mắc chuỗi mộng du dài hạn. Sau nhiều lần thức dậy trong rừng và không thể nhớ những việc xảy ra đêm hôm trước, Jack quyết định gắn một máy quay lên mình để tự theo dõi. Từ đó, anh phát hiện ra một bất ngờ lớn về bản thân cũng như nguồn gốc ra đời vô cùng kỳ dị của mình. (xem trailer)

Vòng eo 56

Khởi chiếu: 23/3

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Ngọc Trinh, Lương Mạnh Hải, Petey Majik Nguyễn, La Quốc Hùng, Hồ Vĩnh Khoa...

Bô phim thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi tái hiện chân thật cuộc đời của 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh từ khi còn ở quê nhà Trà Vinh đến lúc may mắn gặp được bạn trai đại gia, bám trụ được ở đất Sài thành. Người tình giấu mặt trong phim được mô tả là người đàn ông luôn bên cạnh giúp đỡ, che chở, yêu thương cô trong cả những lúc khó khăn nhất. Phim được chính Ngọc Trinh bỏ tiền đầu tư sản xuất, Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản và đạo diễn. (xem trailer)

Batman v Superman: Dawn of justice (Batman đại chiesn Superman: Ánh sáng công lý)

Khởi chiếu: 25/3

Thời lượng: 150 phút

Diễn viên: Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons...

Nội dung là cuộc đối đầu có 1-0-2 của vị hiệp sĩ mạnh mẽ, đáng gờm nhất của thành phố Gotham với biểu tượng được tôn sùng nhất của thành phố Metropolis. Nguyên nhân của “cuộc chiến” này bắt nguồn từ việc họ đang lo lắng vì không thể kiểm soát được siêu anh hùng mới có sức mạnh thần thánh. Tuy nhiên, trong lúc Batman và Superman “mải miết” chiến đấu với nhau thì có một mối đe dọa khác đã nổi lên và đẩy nhân loại vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. (xem trailer)

Quỳnh Như