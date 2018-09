13 phim đặc sắc chiếu rạp trong tháng 6

Phần 2 của 'Ninja Rùa' và phần tiếp theo của phim hoạt hình 'Finding Dory' sẽ phát hành vào mùa hè này.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (Ninja Rùa: Đập tan bóng tối)

Khởi chiếu: 1/6

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Alessandra Ambrosio, Megan Fox, Stephen Amell

Sau khi tên tội phạm Shredder trốn thoát, hắn gia nhập lực lượng với nhà khoa học điên Baxter Stockman và hai tên tay sai ngu ngốc Bebop và Rocksteady. Chúng lập ra một kế hoạch độc ác để chiếm đoạt thế giới. Khi các ninja rùa chuẩn bị bắt Shredder cùng đồng bọn thì họ nhận ra mình phải đối mặt với một ác nhân khác có ý định tương tự: Krang. (xem trailer)

Bảo mẫu siêu quậy

Khởi chiếu: 1/6

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Ku Tin, Lữ Triển Triều, Minh Châu, Cát Vy, Hoài Linh, Hiếu Hiền, Nguyên Lộc, Tam Thanh, Tuấn Voi

Câu chuyện kể về cuộc hành trình rượt đuổi, trèo đèo, lội suối, băng rừng hết sức gây cấn của một nghệ sĩ xiếc cùng với nhóm trẻ con và băng nhóm tội phạm. Trong câu chuyện này, Hoài Linh đã trở thành một bảo mẫu bất đắt dĩ với những tình huống trớ trêu, nghịch ngợm, hài hước và vui nhộn của 3 đứa trẻ. (xem trailer)

Robinson Crusoe (Lạc trên hoang đảo)

Khởi chiếu: 1/6

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên lồng tiếng: Yuri Lowenthal, Laila Berzins, David Howard, Joey Camen...

Ở một hòn đảo xinh đẹp, chú vẹt Tuesday vui tính, cởi mở sống cùng đám bạn kỳ dị, hợp gu với mình. Thế nhưng, chú vẫn không thôi mơ về những giấc mơ khám phá và chinh phục thế giới. Sau một đêm giông bão, Tuesday thức dậy và phát hiện ra một sinh vật lạ bỗng dưng xuất hiện trên hòn đảo, đó là Robinson Crusoe. Hành trình khám phá đảo hoang của Robinson bắt đầu từ đó với vô vàn những màn hành hạ bởi chàng Vẹt và nhóm bạn kỳ quặc nhất đảo. (xem trailer)

Me before you (Trước ngày em đến)

Khởi chiếu: 3/6

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman

Bộ phim kể về mối tình của cô gái 26 tuổi Louisa Clark sống ở một thị trấn cổ, miền quê nước Anh. Cô có phong cách ăn mặc màu mè khác biệt, không có phương hướng và ước mơ cá nhân cụ thể nào cả, dù rất vui vẻ lạc quan. Cô phải vất vả làm việc để giúp đỡ gia đình khó khăn của mình. Công việc của Lou là chăm sóc cho Will Traynor, một chủ nhà băng trẻ tuổi giàu có nhưng bị liệt nửa người và phải gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn. Tai nạn thảm khốc 2 năm trước đã biến Will từ một chàng trai mạnh mẽ phóng khoáng trở thành một người cố chấp, đầu hàng số phận. Cuộc gặp gỡ của hai nhân vật đã trở thành bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời và trái tim của họ. (xem trailer)

Ma nữ báo thù

Khởi chiếu: 03/6

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Trương Nam Thành,Trịnh Kinh Chi,Hoàng Phúc, Hoàng Mập

Huy (Nam Thành) là một chàng luật sư và có chuyện tình đẹp với cô gái tên Lan. Sau một thời gian yêu nhau, cả 2 quyết định tiến xa hơn. Huy cùng Lan về quê xin phép mẹ để đính hôn. Những ngày đầu sống trong ngôi biệt thự rộng lớn của nhà vợ, mỗi khi đêm về Huy đều mơ thấy một cô giá trẻ (Mai Hàn) đến với mình. Sợ hãi xen lẫn tò mò, Huy bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của ngôi biệt thự cũng như lai lịch của cô gái trong giấc mơ mỗi đêm. Và một bí mật rùng rợn nhiều năm trước dần hé lộ, đồng thời những cái chết bí ẩn đột ngột xảy ra. (xem trailer)

The Conjuring 2 (Ám ảnh kinh hoàng 2)

Khởi chiếu: 10/6

Thời lượng: 133 phút

Diễn viên: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Franka Potente

Tác phẩm tiếp tục dựa trên một trong 10.000 hồ sơ điều tra của cặp vợ chồng Warren. Đây là vụ án kỳ bí nhất được ghi nhận trong lịch sử siêu nhiên. Chuyện phim diễn ra vào cuối thập niên 70 tại vùng Enfield nước Anh, nơi người mẹ đơn thân Hodgson sống cùng 4 đứa con gái. Bọn trẻ bị các thế lực siêu nhiên tà ác quấy nhiễu liên tục. Bà mẹ phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren đến điều tra để giải cứu con mình. (xem trailer)

Now you see me: The second act (Phi vụ thế kỷ 2)

Khởi chiếu: 10/6

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jesse Eisenberg

Ở phần tiếp theo, khán giả sẽ được đưa đến mốc thời gian một năm sau khi nhóm Tứ Kỵ Sĩ “qua mặt” FBI và gây tiếng vang dư luận với màn trình diễn phát tiền “kiểu” Robin Hood. Lần này, các ảo thuật gia sẽ trở lại với mục tiêu phơi bày các hành vi phi đạo đức của một ông trùm công nghệ cao. Nhưng Tứ Kỵ Sỹ đã gặp phải “kỳ phùng địch thủ” khó nhằn hơn, đó là Walter Mabry. Hy vọng cuối cùng của các ảo thuật gia là một màn thế thân chưa từng có nhằm xoá tên họ khỏi mọi hồ sơ và tiết lộ chủ mưu của những tội ác. (xem trailer)

Warcraft (Đại chiến hai thế giới)

Khởi chiếu: 10/6

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster

Phim lấy bối cảnh từ cuộc chạm trán đầu tiên giữa tộc Orcs và con người với đại diện là hai nhân vật chính gồm Lothar và Durotan. Câu chuyện bắt đầu khi vương quốc Azeroth thanh bình đứng bên vực thẳm của chiến tranh bởi những cuộc xâm lăng đáng sợ từ kẻ thù. Sau khi phát hiện một lối đi kết nối hai thế giới đối lập nhau, tộc Orcs đã tìm mọi cách để đánh chiếm, cướp bóc nhằm mở rộng bờ cõi và tìm kiếm sự sống. (xem trailer)

Central Intelligence

Khởi chiếu: 17/6

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Dwayne Johnson, Aaron Paul, Kevin Hart

Tham gia cuộc họp lớp cấp 3, Bob (Dwayne Johnson) gặp lại cậu bạn năm xưa từng là hot boy nhưng nay an phận với sự nghiệp kế toán và vẫn còn nuối tiếc chuỗi ngày huy hoàng năm xưa. Vốn đang dính vào vụ bê bối và bị tình nghi là kẻ thủ ác, Bob lập tức chiêu mộ cậu bạn làm cạ cứng và tìm mọi cách thuyết phục anh chàng cầm súng cùng mình giải oan. (xem trailer)

Finding Dory (Đi tìm Dory)

Khởi chiếu: 17/6

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên lồng tiếng: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi chú cá hề Nemo xuất hiện trên màn ảnh rộng, giờ đây hãng Disney lại đưa người hâm mộ vào một chuyến hành trình mới - hành trình tìm lại gia đình của cô cá xanh bé nhỏ Dory. Mang trong mình quyết tâm tìm lại quá khứ và quê hương, Dory bắt đầu cuộc phiêu lưu với sự đồng hành của những người bạn đặc biệt trong đại dương sâu thẳm. Ngoài Marlin, Nemo, đàn rùa biển, bộ phim còn xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới như: chú cá voi mũi hếch Bailey, cô cá mập voi Destiny và đặc biệt là anh chàng bạch tuộc Hank. (xem trailer)

Money Monster (Mặt trái phố Wall)

Khởi chiếu: 17/6

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell

Phim xoay quanh vụ đột nhập trường quay bất ngờ của Kyle Budwell (Jack O’Connell) - một nhà đầu tư trẻ đầy tham vọng nhưng đã mất trắng sự nghiệp và đang đắm chìm trong tuyệt vọng. Kyle đã bắt giữ Lee làm con tin và yêu cầu phải truyền trực tiếp cảnh đe dọa, bắt cóc lên sóng truyền hình. Bộ phim là cuộc đấu trí cân não căng thẳng không chỉ với tên bắt cóc mà còn là hành trình vạch trần âm mưu lũng đoạn thị trường toàn cầu của các thế lực bí hiểm. (xem trailer)

Mặt nạ máu

Khởi chiếu: 24/6

Thời lượng: 98 phút

Diễn viên: Dương Cẩm Lynh, Nguyễn Phi Hùng, Tina Tình, Hoài Linh, Thu Trang, Khởi My, Tấn Beo

Cô ca sĩ nổi tiếng Khiết Đan (Dương Cẩm Lynh) yêu và có một đứa con bí mật với đại gia Nguyễn (Nguyễn Phi Hùng) vốn đã có gia đình. Vào ngày Nguyễn chính thức ly dị vợ, anh đột nhiên mất tích. Trong lúc Khiết Đan đang lo lắng thì bất ngờ Thu (Tina Tình) - vợ của Nguyễn, gọi cho cô thông báo anh đã chết. Thu hẹn gặp cô tại nhà để chia gia tài và viếng chồng mình lần cuối. Chính tại nơi đây, Khiết Đan bất ngờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Cô và nhóm bạn của mình gồm vệ sĩ (Thu Trang), osin (Khởi My), tài xế (Tấn Beo) và nhân viên make-up (NSƯT Hoài Linh) liên tục rơi vào những tình huống vô cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, con trai cô bỗng dưng mất tích. (xem trailer)

Independence Day: Resurgence (Ngày độc lập: Tái chiến)

Khởi chiếu: 24/6

Thời lượng: 150 phút

Diễn viên: Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Bill Pullman, Jessie Usher, Vivica A. Fox

Được đánh giá là một trong những tác phẩm hàng đầu về đề tài thảm họa, khoa học viễn tưởng, Independence Day đã gây ấn tượng mạnh với khán giả toàn cầu ngay khi ra rạp vào năm 1996. 20 năm sau cuộc xâm lược đầu tiên, thế lực “kỳ quái” ấy đã chính thức trở lại. Ở phần tiếp theo, sau vụ tấn công 20 năm trước, con người đã gia nhập vào một hế thống phòng thủ toàn cầu với những công nghệ đặc biệt và tiên tiến nhất nhằm mục đích chống lại những cuộc xâm lược “bất ngờ” trong tương lai. (xem trailer)

Quỳnh Như