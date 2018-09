12 phim đặc sắc ra rạp Việt tháng 11

'4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu' và ''Sứ mệnh trái tim' là hai tác phẩm của điện ảnh Việt gây chú ý.

Trolls (Quỷ lùn tinh nghịch)

Khởi chiếu: 4/11

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên lồng tiếng: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Christopher Mintz-Plasse, Russell Brand

Tác phẩm mới của hãng DreamWorks hứa hẹn sẽ là bộ phim hoạt hình thú vị tràn ngập các tình tiết hài hước, tươi mới, cùng âm nhạc và những cuộc phiêu lưu rợn tóc gáy. Khán giả sẽ hoàn toàn bất ngờ với thế giới Quỷ Lùn đến từ những nhà sáng tạo ra Chằn tinh tốt bụng: Shrek.

Trailer phim hoạt hình 'Trolls' Trailer phim hoạt hình 'Trolls'

4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu

Khởi chiếu: 4/11

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Midu, Harry Lu, Anh Tú, Ngọc Trai

Bộ phim kể về bộ ba Quỳnh (Midu), Tuấn (Harry Lu) và Thành (Anh Tú). Cả 3 đã có một tình yêu thật đẹp, trong sáng và giản dị từ những ngày còn học chung trường. Tuy nhiên một biến cố lớn đã xảy ra: ngày Quỳnh nhận ra tình cảm mà mình dành cho Tuấn cũng là ngày Tuấn mất. 4 năm sau, Thành trở thành một diễn viên nổi tiếng, Quỳnh là quản lý của anh. Và khi họ đang chuẩn bị quen nhau thì Tuấn đột nhiên xuất hiện. Câu chuyện cũ bất ngờ sống lại cùng với những bí mật tưởng chừng như sẽ được giấu kín đến suốt đời.

Trailer phim '4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu' Midu và Harry Lu hôn nhau 30 lần

Masterminds (Kẻ chủ mưu)

Khởi chiếu: 4/11

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig, Jason Sudeikis

Phim thuộc thể loại hài tội phạm với nội dung dựa trên câu chuyện có thật: vụ án Loomis Fargo ở phía Bắc Carolina vào năm 1997. Khán giả sẽ được chứng kiến một trong những vụ cướp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, dõi theo bước chân của những “kẻ cướp” không giống ai.

Trailer phim 'Masterminds' Trailer phim 'Masterminds'

Sadako vs. Kayako: Ma nữ đại chiến

Khởi chiếu: 4/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Mizuki Yamamoto, Tina Tamashiro, Aimi Satsukawa

Bộ phim là sự kết hợp đặc biệt giữa The Ringu và The Ju-on, hai bộ phim kinh dị kinh điển mọi thời đại. Với sự thành công vang dội trước đó, Sadako vs. Kayako trở lại dựa trên một trò đùa cá tháng tư được lan truyền trên mạng về hai biểu tượng nổi bật của dòng phim ma, kinh dị. Bộ phim đầy nghẹt thở, gay cấn và những nỗi sợ ám ảnh kinh hoàng ngay từ phút đầu tiên.

Trailer phim 'Sadako vs. Kayako: Ma nữ đại chiến' Trailer phim ' 'Sadako vs. Kayako: ma nữ đại chiến'

Shut In (Giam cầm quỷ dữ)

Khởi chiếu: 11/11

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Naomi Watts, Oliver Platt, David Cubitt, Jacob Tremblay

Naomi Watts vào vai một góa phụ trẻ làm nghề bác sĩ tâm lý sống biệt lập ở vùng nông thôn New England. Khi Tom (Jacob Tremblay), một bệnh nhân nhí được cô điều trị, bị mất tích và được cho là đã chết, đã kéo theo đó là một loạt những hiện tượng bí ẩn mang đầy mùi chết chóc ập đến, đảo lộn cũng như đe dọa cuộc sống vốn đã rất éo le của Mary cùng cậu con trai bại liệt.

Trailer phim 'Shut in: Giam cầm quỷ dữ' Trailer phim 'Shut in: Giam cầm quỷ dữ'

Billy Lynn's long halftime walk (Billy Lynn và cuộc chiến nửa đời người)

Khởi chiếu: 11/11

Thời lượng: 140 phút

Diễn viên: Kristen Stewart, Vin Diesel, Chris Tucker, Garrett Hedlund

Bộ phim do đạo diễn bậc thầy Lý An thực hiện, người tạo nên thành công của Ngọa hổ tàng long, Cuộc đời của Pi. Tác phẩm tái diễn những ký ức chiến tranh khốc liệt trong tâm trí của chàng binh nhì Billy Lynn, khi cùng đồng đội chiến đấu và rồi chia tay họ vĩnh viễn. Bộ phim hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sáng giá của giải Oscar năm nay.

Trailer phim 'Billy Lynn's long halftime walk' Trailer phim 'Billy Lynn's long halftime walk'

Sứ mệnh trái tim

Khởi chiếu: 18/11

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Angela Phương Trinh, Võ Cảnh, Dương Mạc Anh Quân, bé Gia Khiêm...

Phim là câu chuyện kể về những người lính trẻ nhận nhiệm vụ rà phá bom mìn còn sót lại tại một vùng đất giáp biên giới, bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới khán giả những cảm xúc tuyệt vời khi chứng kiến tình yêu, tình đồng đội và lý tưởng sống cao đẹp của những người trẻ tuổi.

Trailer phim 'Sứ mệnh trái tim' Trailer phim Sứ mệnh trái tim

Fantastic Beasts And Where To Find Them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng)

Khởi chiếu: 18/11

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller

Bộ phim kể về hành trình khám phá thế giới kỳ bí của pháp sư Newt Scamander do nam diễn viên Eddie Redmayne tài năng đảm nhận. Anh lên đường tới New York vào năm 1926 và sau đó, Newt bắt đầu quá trình đúc kết những tư liệu về các loài sinh vật mà về sau trường Hogwart dùng để giảng dạy. Đây cũng là một trong những cuốn sách giáo khoa được nhắc tới trong tập 1 của Harry Potter: Harry Potter và Hòn đá phù thủy.

Trailer phim 'Fantastic Beasts And Where To Find Them' Trailer phim 'Fantastic Beasts And Where To Find Them'

Max Steel

Khởi chiếu: 18/11

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Ben Winchell, Maria Bello, Ana Villafane, Josh Brener, Andy Garcia

Bộ phim là những cuộc phiêu lưu của cậu thanh niên tuổi teen thông minh Max McGrath và siêu anh hùng người thép. Mang trong mình một nhiệm vụ quan trọng, Max dần dần phát hiện ra sứ mệnh của mình là trở thành một siêu anh hùng Max Steel. Anh phải chiến đấu với những thế lực đen tối cực kỳ hùng mạnh, đem lại bình yên cho nhân loại, cuộc sống hòa bình cho thế giới.

Trailer phim 'Max Steel' Trailer phim 'Max Steel'

The whole truth (Đằng sau sự thật)

Khởi chiếu: 18/11

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw

Bộ phim kể về câu chuyện của một chàng trai vô tình giết chết cha ruột của mình. Cậu cầu cứu các luật sư ở khắp mọi nơi nhưng không ai nhận giúp cậu. Khi cánh cửa gần như đóng lại thì có một luật sư nổi tiếng (Keanu Reeves) đứng ra nhận vụ việc, hứa sẽ giúp cậu thoát tội nhưng liệu cậu có thoát được án tử hay không lại là một vấn đề khác, và vì sao một người nổi tiếng như ông lại chịu giúp cậu thì lại là một vấn đề khác nữa.

Trailer phim 'The whole truth' Trailer phim 'The whole truth'

Moana (Hành trình của Moana)

Khởi chiếu: 25/11

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên lồng tiếng: Dwayne Johnson, Auli’i Cravalho, Alan Tudyk, Phillipa Soo

Hành trình của Moana là bộ phim hoạt hình phiêu lưu kể về hành trình phiêu lưu đầy táo bạo của Moana (Auli’i Cravalho lồng tiếng), một cô gái có tinh thần phóng khoáng và dũng cảm. Cô mang trong mình khát khao mãnh liệt về việc du hành giữa lòng đại dương để thực hiện nhiệm vụ sứ mệnh mà tổ tiên của cô chưa thể hoàn thành: tìm lại linh hồn đã bị lấy cắp của hòn đảo.

Trailer phim 'Hành trình của Moana' Trailer phim 'Hành trình của Moana'

Dog eat dog

Khởi chiếu: 25/11

Thời lượng: 96 phút

Diễn viên: Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook

Troy (Nicolas Cage), Mad Dog (Willem Dafoe) và Diesel (Christopher Matthew Cook) được một ông trùm Mafia lập dị thuê thực hiện một phi vụ bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra như mong đợi, bộ ba không phải chỉ trốn chạy khỏi sự truy lùng của cảnh sát mà còn phải đối đầu với nhiều băng đảng tội phạm khét tiếng khác. Cảm thấy phi vụ có vấn đề, cả 3 lập lời thề nhất quyết phải trốn thoát bằng mọi giá để điều tra ra chân tướng sự việc, kể cả việc phải sử dụng súng ống và đối đầu với sinh tử.

Trailer phim 'Dog eat dog' Trailer phim 'Dog eat dog'

