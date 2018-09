10 trận đối đầu 'nghẹt thở' của The Voice

Sau 5 tập phát sóng, vòng 'Đối đầu' của The Voice phiên bản Việt 2013 vừa khép lại hôm chủ nhật 11/8. Ở vòng này, khán giả không còn tò mò về giọng hát của các thí sinh như vòng 'Giấu mặt', mà hồi hộp theo dõi huấn luyện viên đưa ra quyết định giữ lại hay chia tay một trong hai học trò. Đặc biệt, những màn 'cứu' thí sinh bị loại luôn mang đến những cảm xúc vỡ òa cho người xem.

Trong tập 1, cặp trình diễn cuối cùng Nguyễn Quân - Nhật Quang (phải) thuộc đội huấn luyện viên Quốc Trung mang đến không khí sôi nổi với ca khúc quen thuộc của Bruno Mars 'Just the way you are' ( xem video ). Nguyễn Quân và Nhật Quang đều 'ngang tài, ngang sức' khi cả hai sở hữu giọng hát khỏe khoắn cùng phong cách biểu diễn rất lãng tử. Sau phần thi của họ, ca sĩ Mỹ Linh chỉ có thể đánh giá bằng từ 'tuyệt vời' vì hai chàng trai vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc đã mang đến cho chị ở vòng 'Giấu mặt'. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng thì cho rằng, cả hai có sự cân bằng về giọng hát và bè phối, 'xứng đáng trên điểm 10'.