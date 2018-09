10 phim đặc sắc ra rạp Việt trong tháng 6

Ngoài 'Bí kíp luyện rồng 2', phần 4 của 'Transformers' cũng là tác phẩm được khán giả mong đợi.

Edge of tomorrow (tựa Việt: Cuộc chiến luân hồi)

Khởi chiếu: 6/6

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Tom Cruise, Emily Blunt

Tác phẩm mới của tài tử Tom Cruise vén màn về thế giới trong tương lai gần khi một chủng tộc ngoài hành tinh đáp xuống Trái đất bằng cuộc tấn công đẫm máu mà không một đơn vị quân đội nào trên hành tinh có thể chống cự nổi.

Trung tá Bill Cage (Tom Cruise) vốn là sĩ quan dạng “con ông cháu cha”. Việc bị đẩy ra chiến trận với anh không hơn gì nhiệm vụ tự sát. Cage bị giết chỉ trong vòng vài phút và rồi anh phát hiện ra mình rơi vào vòng lặp thời gian không thể giải thích nổi. Nó khiến anh trải qua một trận chiến ác liệt giống nhau, hết lần này đến lần khác, cứ liên tục chết đi sống lại. Nhưng cũng từ đó, anh nắm được những điểm yếu của bọn ngoài hành tinh và sát cánh chiến đấu cùng đồng đội, nữ chiến binh Rita Vrataski (Emily Blunt). (xem trailer)

The Target (tựa Việt: Đổi mạng)

Khởi chiếu: 6/6

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Ryoo Seung Ryong, Lee Jin Wook, Yu Jun Sang, Jo Yeo Jeong

Tae Joon (Lee Jin Wook) là một bác sĩ bình thường đang sống êm đềm cùng người vợ dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng cuộc sống bình yên đột ngột kết thúc khi gia đình Tae Joon bị kẻ lạ tấn công và vợ anh bị bắt cóc không rõ lý do. Lời nhắn duy nhất của thủ phạm chỉ là anh phải giải thoát Yeo Hoon (Ryoo Seung Ryong), một lính đánh thuê khỏi bệnh viên. Không còn cách nào khác, anh phải tìm đến Yeo Hoon và họ chỉ có vài ngày để giải thoát con tin. Cả hai phải đối mặt với nhiều thử thách khi bị đe dọa từ cả phía hung thủ lẫn cảnh sát. (xem trailer)

The Babadook (tựa Việt: Sách ma)

Khởi chiếu: 6/6

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Essie Davis, Noah Wiseman, Hayley McElhinney, Barbara West, Ben Winspear, Chloe Hurn.

6 năm sau cái chết bi thảm của người chồng trong một vụ tai nạn xe hơi, Amelia (Essie Davis) vẫn sống trong nỗi đau mất mát. Cô bắt đầu lâm vào tình trạng dễ kích động, mất tự chủ và thậm chí không còn quan tâm đến cậu con trai 6 tuổi Samuel (Noah Wiseman). Trong thời gian này, Samuel thường xuyên mơ thấy một con quái vật ghê tởm luôn rình rập để giết cả hai mẹ con.

Một ngày nọ, cậu bé tình cờ có được cuốn truyện tranh mang tên The Babadook. Samuel tin rằng Babadook chính là con quỷ mà mình đã mơ thấy. Nỗi ám ảnh đó khiến cậu bé mất kiểm soát, ngày càng trở nên khó đoán và bạo lực. Amelia sợ hãi những hành động bất thường của cậu con trai và tìm mọi cách để chữa trị cho con. Nhưng rồi cô dần nhận ra rằng, điều mà Samuel từng cảnh báo trước đây sắp trở thành sự thực. Cuộc sống tăm tối và đầy ám ảnh của hai mẹ con ngày càng đi đến chỗ không lối thoát. (xem trailer)

The Angriest man in the Brooklyn (tựa Việt: Giờ phút sinh tử)

Khởi chiếu: 13/6

Thời lượng: 83 phút

Diễn viên: Robin Williams, Mila Kunis, Peter Dinklage, Melissa Leo, Hamish Linklater

Luật sư Henry Altmann (Robin Williams) là một người đàn ông không hạnh phúc trong cuộc sống và luôn gắt gỏng. Sau khi tự gây tai nạn khiến phải nhập viện, ông được nghe kết quả về căn bệnh của mình từ nữ bác sĩ Sharon Gill (Mila Kunis). Vì bối rối trước hành xử của Henry, cộng thêm việc kiệt sức sau một ngày tồi tệ, nữ bác sĩ đã làm bệnh nhân tưởng nhầm mình chỉ còn sống được 90 phút. Henry điên cuồng lao vào những rắc rối và sửa chữa những việc mình làm trước kia. Đối với Sharon, cô cảm thấy tội lỗi khi nhận ra sai lầm chết người nên đã cố gắng tìm bằng được Henry để khắc phục hậu quả mà cô gây ra. (xem trailer)

The Other Woman (tựa Việt: Vợ - Người yêu - Người tình)

Khởi chiếu: 13/6

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton

Phim là tác phẩm điện ảnh tâm lý mới nhất của đạo diễn tài năng Nick Cassavetes. Nội dung nói về cả ba người phụ nữ Kate (Leslie Mann), Carly (Cameron Diaz) và Amber (Kate Upton) cùng bị lừa dối bởi một người đàn ông thành đạt nhưng trăng hoa. Khi phát hiện ra sự thật này, thay vì quay sang tấn công nhau để giành giật tình yêu, họ đã đoàn kết để dạy cho kẻ sở khanh Mark (Nikolaj Coster-Waldau), một bài học. Hàng loạt các kế hoạch trả đũa tinh quái được các cô nàng đưa ra để Mark rơi vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười. Và cũng chính trong khoảng thời gian sát cánh bên nhau để trả thù Mark, sợi dây gắn kết giữa cả ba người phụ ngày một bền chặt. Họ trở thành bộ ba bạn thân không thể tách rời. (xem trailer)

How to train your dragon 2 (tựa Việt: Bí kíp luyện rồng 2)

Khởi chiếu: 13/6

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên lồng tiếng: Jay Baruchel, Kit Harington, Gerard Butler, Kristen Wiig, Jonah Hill

Đã 4 năm trôi qua kể từ sau thành công vang dội của phần 1, nhà sản xuất phim mới cho ra mắt phần 2 với hiệu ứng 3D. Nội dung phần 2 tiếp nối câu chuyện sau 5 năm, khi cậu bé Hiccup ngày nào đã trở thành một chàng thanh niên 20 tuổi với nhiều khát khao và ước vọng to lớn. Thay vì làm một thủ lĩnh như cha mình, cậu quyết định thực hiện chuyến phiêu lưu tìm kiếm những vùng đất mới để hoàn thành tấm bản đồ dang dở. Sát cánh bên cậu là chú rồng trung thành, đáng yêu Răng Sún và cô bạn gái Astrid dũng cảm. Cũng chính những chuyến hành trình này đã dẫn Hiccup đến một cuộc hội ngộ bất ngờ, nơi lòng dũng cảm và tình yêu thương của cậu một lần nữa bị thử thách. (xem trailer)

22 Jump street (tựa Việt: Cớm đại học)

Khởi chiếu: 20/6

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Jonah Hill, Channing Tatum

Phần 2 của bộ phim hài vẫn là câu chuyện về bộ đôi cảnh sát hậu đậu, ham chơi bời hơn làm nhiệm vụ Schmidt (Jonah Hill) và Jenko (Channing Tatum). Cả hai đã thành công trong việc phá vỡ mạng lưới buôn bán ma túy tại trường trung học và được cử đi nằm vùng tại một trường đại học địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian nằm vùng, Jenko nhận ra mình “tâm đầu ý hợp” với đội bóng đá của trường, Schmidt cũng hòa mình quá sâu vào đời sống của các sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật bohemian. Họ bắt đầu chia rẽ và đặt dấu hỏi về việc cộng tác làm việc với nhau. (xem trailer)

Make me shudder 2: Mae Nak (tựa Việt: Ma nữ tìm chồng)

Khởi chiếu: 20/6

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Pongpitch Preechaborisuthikul, Wanida Termthanaporn

Bộ phim được nối tiếp phần 1 phát hành năm 2012 khi nhóm các nam sinh của trường trung học tuy rất sợ ma nhưng vẫn muốn khám phá nhiều bí ẩn. Ở phần 1, họ đã đụng độ oan hồn của một nam sinh cùng với 3 thầy cô giáo, còn đến phần 2, họ sẽ bị cuốn về quá khứ và gặp ma nữ truyền thuyết Thái Lan: Mae Nak. Nếu như ở Pee - Mak (Tình người duyên ma), khán giả chứng kiến mối tình cảm động của đôi vợ chồng thì sang Make Me Sudder 2, các nam sinh phải giúp Nak tìm chồng cô, nếu họ không muốn bị Nak ám suốt đời. (xem trailer)

Mr.Jones (tựa Việt: Tượng ma)

Khởi chiếu: 20/6

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Jon Foster, Sarah Jones, Mark Stege

Mr.Jones là tác phẩm được dựng theo phong cách “found footage”, sử dụng những đoạn phim có thật để làm sườn cho nội dung nhằm tăng độ chân thực của bộ phim. Câu chuyện bắt đầu khi cặp tình nhân trẻ Penny (Sarah Jones) và Scott (Jon Foster) cùng chuyển đến một ngôi nhà bỏ hoang và tách biệt tại một vùng quê vắng vẻ để giúp Scott lấy lại cảm hứng sáng tạo. Tuy nhiên, ý định thực hiện một video về phong cảnh thiên nhiên của họ đã sớm được thay thế bằng những giờ phút kinh hoàng khi hai người tìm thấy một mê cung bí mật cất giấu những món đồ tạo tác khủng khiếp của nhân vật Mr. Jones. Hàng loạt sự kiện và hiện tượng bí ẩn đã xảy ra xung quanh ngôi nhà. Trong khi đó, Scott và Penny phải chiến đấu trong tuyệt vọng chống lại một thế lực đen tối đang tìm cách trừ khử mình. (xem trailer)

Transformers: Age of Extinction (tựa Việt: Transformers - Kỷ nguyên hủy diệt)

Khởi chiếu: 27/6

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, Lý Băng Băng, Han Geng...

Với dàn diễn viên hoàn toàn mới, trong đó có Mark Wahlberg, gương mặt từng hai lần được đề cử Oscar, đạo diễn Micheal Bay kỳ vọng, phần 4 của loạt phim về các robot biến hình sẽ làm khán giả thỏa mãn.

Phim tiếp diễn câu chuyện sau 4 năm về trận chiến ở Los Angeles trong phần trước. Đó cũng là khoảng thời gian con người cùng các Autobot gần như đã chung sống hòa bình. Tuy nhiên, sự tồn tại của những người máy biến hình khổng lồ, có sức mạnh siêu hạng vẫn bị nhiều người cho là mối đe dọa. Con người vẫn tìm mọi cách để có được sự đảm bảo an toàn cho nhân loại. Sau rất nhiều nghiên cứu, một khám phá mới đe dọa sẽ thay đổi không chỉ cán cân lực lượng mà ngay cả mối quan hệ giữa người máy và con người.

Giữa lúc đó, người thợ máy Cade Yeager (Mark Wahlberg) cũng có một phát hiện quan trọng khi tìm thấy một người máy biến hình bị bỏ quên. Anh và con gái Tessa (Nicola Peltz) bị cả 3 lực lương là chính phủ, Autobot và Decepticon theo đuổi. Cuộc chiến đã nổ ra giữa các phe phái và sự tàn phá diễn ra ở quy mô lớn. (xem trailer)

Quỳnh Như