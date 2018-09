10 cặp sao Việt đổ vỡ vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp

Khánh Thi - Chí Anh hay Hari Won - Tiến Đạt không còn ngại ngùng khi nhắc đến người cũ và hiện tại là bạn tốt của nhau.

Thanh Lam - Quốc Trung

Ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung vốn là bạn học từ nhỏ. Họ bén duyên nhau ở độ đôi mươi và sau hơn 10 năm chung sống, cặp "trai tài gái sắc" một thời của làng nhạc Việt Nam có với nhau 2 người con - Thiện Thanh và Đăng Quang. "Đường ai nấy đi" nhưng Thanh Lam và Quốc Trung vẫn đồng hành với nhau trên con đường âm nhạc. Không chỉ thể hiện các ca khúc do chồng cũ sáng tác, Thanh Lam còn tham gia nhiều chương trình do anh tổ chức. Liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của Thanh Lam cũng do nhạc sĩ Quốc Trung đảm trách vai trò biên tập âm nhạc.

Không chỉ hợp tác trong âm nhạc, họ còn thân thiết trong cuộc sống và có mối quan hệ tốt đẹp với "người mới" của nhau. Người phụ nữ hiện tại của Quốc Trung từng dành cho Thanh Lam nhiều cử chỉ thân thiết khi có mặt tại buổi lễ khai trương spa do nữ ca sĩ làm chủ. Đầu tháng 9/2016, Quốc Trung đăng tải bức thư gửi con trai, trong đó có đoạn nhắn con trai yêu mẹ thật nhiều: "Hãy yêu mẹ của con nhiều như đã và đang yêu và không cần thần tượng ông bố của con. Nhưng nên lắng nghe lời của ông ý nhiều hơn trước, không phải vì ông ý thông minh tài giỏi mà vì ông ý từng là chàng trai nhút nhát, kín đáo như con và ít nhất ông ý hơn mẹ con ở điểm là biết tỉnh táo và công bằng với bản thân".

Chí Anh - Khánh Thi

Chí Anh và Khánh Thi từng là cặp đôi vàng của dancesport đỉnh cao Việt Nam. Hai người trở thành bạn nhảy từ năm 2000 và trải qua nhiều năm cùng du học dance sport ở nước ngoài. Họ từng đạt được nhiều thành công lớn như ba lần vô địch quốc gia, top 10 tại giải vô địch châu Á... Sau 11 năm yêu nhau, cặp đôi chia tay vào năm 2009. Cùng thời gian đó, họ cũng tìm cho mình bạn nhảy mới để tiếp tục chinh chiến tại các đấu trường quốc tế.

Tháng 3/2016, cùng ngồi "ghế nóng" cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2016, Khánh Thi và Chí Anh có màn đối đáp về chuyện tình cảm đã qua. Khi Chí Anh hỏi Khánh Thi có giận không nếu như anh đánh giá thẳng thắn về thí sinh trong đội cô. Trước câu nói của bạn trai cũ, Khánh Thi bỗng khóc nghẹn và nói: "Giận anh thì giận lâu rồi. Trong 7 năm nay, chữ giận không còn nữa, chữ cảm ơn hiện lên nhiều hơn. Em phải thực sự cảm ơn anh. Nếu không có anh thì sẽ không có Khánh Thi ngày hôm nay. Nếu không có chúng ta, dance sport không có được vị trí đáng chú ý trên các gameshow thế này. Nếu anh muốn biết em còn giận anh hay không thì hãy nghe bài hát mới của em".

Hiện tại, Chí Anh và Khánh Thi đều tìm thấy hạnh phúc mới. Khánh Thi đã làm vợ của Phan Hiển và làm mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh còn Chí Anh chuẩn bị làm lễ thành hôn với bạn gái Khánh Linh. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cả trong công việc lẫn ngoài đời. Khánh Thi là một trong số ít nghệ sĩ được Chí Anh thông báo về lễ cưới từ sớm.

Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn

Năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn với doanh nhân Trần Bảo Sơn. Với vẻ ngoài điển trai và niềm đam mê điện ảnh, Trần Bảo Sơn được mời tham gia nhiều bộ phim và nhanh chóng nổi tiếng với vai trò diễn viên. Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt. Cả hai thường tình tứ xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí và dành cho "nửa kia" những lời có cánh trên báo. Tuy nhiên, đến năm 2014 họ khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố ly hôn sau một thời gian dài ly thân.

Trần Bảo Sơn từng chia sẻ chuyện vợ chồng là cái duyên và khi không còn phù hợp nữa thì chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Dù không còn là vợ chồng, anh vẫn luôn chúc phúc cho Trương Ngọc Anh. Mỗi lần gặp nhau tại các liên hoan phim, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết. Họ luôn thể hiện sự ủng hộ mỗi khi người kia ra mắt phim mới.

Đã hoàn thành thủ tục ly hôn nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn chung tay chăm sóc bé Bảo Tiên. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, con gái hoàn toàn không hề hay biết chuyện bố mẹ chia tay vì vẫn nhận được tình yêu thương của cả hai.

Hải Băng – Tiến Dũng

Hải Băng và Tiến Dũng từng có nhiều năm yêu nhau. Tuy nhiên, sau khi chia tay, nữ ca sĩ "tố" bạn thân Lan Anh là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của cô và Tiến Dũng. Thời điểm đó, Tiến Dũng bức xúc, lên tiếng bảo vệ bạn gái mới. Mâu thuẫn giữa họ lên đỉnh điểm khi Tiến Dũng khẳng định không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với Hải Băng.

Đầu năm 2015, Tiến Dũng tái hợp Hải Băng trong một dự án âm nhạc khiến nhiều người hâm mộ hy vọng hai người vẫn còn tình cảm. Tuy nhiên, Hải Băng chia sẻ giữa cô và Tiến Dũng chỉ là mối quan hệ bạn bè và hợp tác trong công việc. Cô coi Tiến Dũng là một người bạn tốt.

Thành viên nhóm The Men cũng chính là người hỗ trợ Hải Băng thực hiện MV Cứ ngỡ là mơ. Ngoài ra, cả hai còn hợp tác với nhau trong MV Mất anh em có buồn. Dù nhiều lời đồn đoán cho rằng Hải Băng và Tiến Dũng "tình cũ không rủ cũng tới" nhưng cả hai vẫn một mực khẳng định đã hoàn toàn hết tình cảm trai gái. Mới đây, Hải Băng công khai mối quan hệ tình cảm với diễn viên Thành Đạt và cô cũng chuẩn bị đón con đầu lòng.

Hari Won - Tiến Đạt

Đầu năm 2016, Hari Won bất ngờ tuyên bố cô và rapper Tiến Đạt đã chia tay sau 9 năm gắn bó. Cả hai từng được nhiều khán giả yêu thích khi cùng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú trên sóng truyền hình. Không lâu sau đó, Hari Won bị bắt gặp ôm hôn diễn viên hài Trấn Thành ở một quán ăn đêm. Sự việc này khiến cô vấp phải một luồng chỉ trích dữ dội với nhiều ý kiến cho rằng cô là kẻ phụ tình, "có mới nới cũ".

Trước những ý kiến của cộng đồng mạng, Tiến Đạt đã lên tiếng bênh vực Hari Won. Anh tỏ thái độ bất mãn khi bạn gái cũ bị chửi bới và khuyên Hari không nên quan tâm đến dư luận. Thêm vào đó, nam rapper cũng cảnh báo sẽ "block" những người chỉ trích Hari. Khi bạn gái cũ ra mắt ca khúc Anh cứ đi đi, Tiến Đạt cũng chia sẻ link và hô hào các fan cùng nghe. Hari Won sau đó chia sẻ lại bài đăng của Tiến Đạt kèm lời nhắn nhủ: "Em cũng đang ngóng chờ bài hát của anh đấy".

Tháng 6/2016, khi thấy trang cá nhân của Tiến Đạt liên tục có những bài đăng bán hàng, Hari đã đăng bài để khẳng định Tiến Đạt không bao giờ bán hàng để kiếm tiền và cho rằng nam ca sĩ đang bị giả mạo Facebook khi đang ở nước ngoài. Vì vậy, Hari lên tiếng để cảnh báo mọi người cẩn trọng, không để kẻ xấu lợi dụng mà bị lừa. Dù đã có người yêu mới, Hari Won vẫn thể hiện sự trân trọng và quan tâm đến Tiến Đạt.

Mai Hồ - Trấn Thành

MC Trấn Thành và diễn viên Mai Hồ từng có 2 năm yêu nhau. Không chỉ thường xuyên sánh bước tại các sự kiện thảm đỏ, Mai Hồ còn xuất hiện ở hậu trường nhiều chương trình có Trấn Thành tham gia để cổ vũ người yêu. Năm 2014, Mai Hồ bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi".

Đầu năm 2016, nữ diễn viên Đời như tiệc mới lên tiếng về mối tình ồn ào đã qua. Mai Hồ chia sẻ, giữa cô và Trấn Thành không có bất cứ xích mích nào. Khi cả hai nhận ra không thuộc về nhau, họ quyết định chia tay để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Dẫu vậy, Mai Hồ và Trấn Thành vẫn dành cho nhau sự trân trọng. "Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, chính vì thế cả hai vẫn còn giữ hình ảnh đẹp về nhau, hiện anh Thành và tôi đều là những người bạn tốt. Chúng tôi vẫn nói chuyện về công việc, cuộc sống như những người bạn thân", Mai Hồ giãi bày.

Khi dư luận chỉ trích mối quan hệ của Trấn Thành và Hari Won, Mai Hồ đã lên tiếng ủng hộ tình yêu của bạn trai cũ. Về phần Trấn Thành, anh cũng luôn dành sự trân trọng cho người yêu cũ. Anh từng tuyên bố thương con trai của Mai Hồ như con đẻ.

Chi Pu - Cường Seven

Những năm đầu thập niên 2010, Chi Pu và Cường Seven là cặp đôi được nhiều người ưa thích, đặc biệt là khán giả ở độ tuổi teen. Tháng 5/2013, họ bất ngờ tuyên bố chia tay và chỉ chia sẻ rằng, không còn tìm thấy điểm chung ở nhau. Sau đó, cả hai vẫn duy trì tình bạn và hợp tác trong công việc.

Dù "đường ai nấy đi", Cường Seven vẫn đến chúc mừng bạn gái cũ nhân dịp cô tổ chức họp mặt FC ở Hà Nội vào tháng 10/2013. Cặp đôi thể hiện sự ăn ý và vui vẻ khi đứng chung sân khấu khiến các fan liên tục bày tỏ hai người quay lại với nhau nhưng họ khẳng định chỉ là bạn tốt, luôn chia sẻ niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Cùng xuất hiện tại các sự kiện sau này, Cường Seven và Chi Pu cũng thoải mái cười nói, nô đùa như những người bạn thân trước sự có mặt của MLee - người yêu hiện tại của Cường Seven.

Thanh Thảo - Quang Dũng

Thanh Thảo và Quang Dũng bắt đầu hẹn hò vào năm 2000 và cùng nhau tạo nên nhiều bước đột phá trong âm nhạc, đặc biệt là bản hit Vị ngọt đôi môi và album Hoài niệm dấu yêu. Họ chia tay sau 4 năm yêu nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, như bạn bè, anh em thân thiết.

Trong buổi họp báo giới thiệu liveshow Keep on Moving tổ chức tại Hà Nội tháng 6/2016, Thanh Thảo dành nhiều lời có cánh cho "người cũ". Đối với cô, tình cảm dành cho Quang Dũng đã vượt lên trên tình yêu và trở thành tri kỷ. Họ sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi câu chuyện và khoảnh khắc trong cuộc sống. Anh cũng luôn dang tay giúp đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn.

Giải thích về việc có thể giữ mối quan hệ thân thiết với Quang Dũng sau khi chia tay, Thanh Thảo cho biết, cô và nam ca sĩ Còn ta với nồng nàn chơi chung với một nhóm bạn thân, tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc và quý trọng tính cách của nhau. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo và Quang Dũng vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên người kia.

Hồ Ngọc Hà – Đức Trí

Nhạc sĩ Đức Trí là người có ảnh hưởng lớn đến thành công của Hồ Ngọc Hà trên con đường âm nhạc. Anh chính là người đồng hành cùng cô trong những năm đầu khi mới bước chân từ nghề mẫu sang việc đi hát. Họ quen nhau và nảy sinh tình cảm trong quá trình thực hiện album 24 giờ 7 ngày vào năm 2004. Không chỉ định hướng, Đức Trí còn dành cho Hồ Ngọc Hà nhiều bản hit như Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Yêu thương mong manh...

Tình yêu của họ kết thúc sau 3 năm mặn nồng. Sau khi chia tay, cả hai ngại nhắc đến nhau trên báo cũng như tránh đụng độ tại các sự kiện giải trí trong một thời gian. Năm 2012, trả lời trong một bài phỏng vấn, Đức Trí cho biết chuyện với Hồ Ngọc Hà đã là quá khứ và anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ với vợ và con gái. Thời điểm đó, Hồ Ngọc Hà cũng tìm thấy tình yêu mới bên doanh nhân Cường Đô La và đã làm mẹ của con trai Subeo.

Sau một thời gian không làm việc chung, năm 2013, nhạc sĩ Đức Trí gây bất ngờ khi mời Hồ Ngọc Hà biểu diễn trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc. Đến năm 2014, Hồ Ngọc Hà mời Đức Trí đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của album Mối tình xưa kỷ niệm 10 năm ca hát của mình. Sự kết hợp này được đông đảo khán giả hưởng ứng nhiệt tình.

Hiện tại, họ đã trở thành những người bạn, người đồng nghiệp trân quý nhau. Trong những show diễn của mình, Hà Hồ luôn dành cho Đức Trí những lời có cánh và lòng biết ơn chân thành. Họ không còn né tránh khi nói về nhau và sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ nhau trên con đường nghệ thuật.

Thu Minh - Hoài Sa

Ca sĩ Thu Minh quen nhạc sĩ Hoài Sa khi mới 16 tuổi và bước vào nghề ca hát với giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Hoài Sa lúc này đang chơi đàn cho một ban nhạc và chưa nổi tiếng. Sau 8 năm yêu nhau, Thu Minh bất ngờ chia tay Hoài Sa. Điều này không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà còn là cú sốc lớn đối với chàng nhạc sĩ trẻ.

Sau này, Hoài Sa chia sẻ: "Khi mới chia tay, tôi không muốn gặp mặt Thu Minh nữa. Vì lúc đó tôi vẫn còn yêu rất nhiều, và không giấu được cảm xúc, nên gặp cô ấy là lúng túng. Nhưng bây giờ tình cảm hết rồi, chúng tôi chuyển qua bạn thân".

Từ người yêu cũ, họ trở thành bạn và tích cực hỗ trợ cho nhau trên con đường sự nghiệp. Thu Minh luôn dành cho Hoài Sa những lời lẽ tốt đẹp nhất. Đối với cô, anh là tri kỷ trong âm nhạc và cũng là người đệm đàn hay nhất cho cô từ trước đến nay. Liveshow Dấu ấn kỷ niệm 20 năm ca hát của nữ ca sĩ Đường cong, Hoài Sa cũng xuất hiện và đệm đàn cho nữ ca sĩ thể hiện hai bài hát Giọt mưa thu và Phút cuối.

Nguyên Anh