Sao làm thổ địa trong 'Sounds of the world'

Đêm âm nhạc ánh sáng Sounds of the world vừa tổ chức ở TP HCM và Hà Nội là hành trình cuối cùng của chiến dịch Thành phố thế giới trong tay bạn do Heineken tổ chức. Hứa Vĩ Văn chia sẻ chặng hành trình đi tìm bí mật các thành phố khơi lại những bất ngờ khiến anh rất ngạc nhiên. Là người cầm chìa khóa để hé mở những bí mật cho những người xung quanh nhưng chính nam ca sĩ lại là người nhận về những bất ngờ từ thành phố.