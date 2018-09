Quán quân 'So you think you can dance' Mỹ đến Việt Nam

Sau 4 mùa phát sóng, So you think you can dance mùa 5 đã trở lại với cuộc tuyển sinh ở 8 tỉnh thành trên cả nước (Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Cần Thơ, Vũng Tàu và TP HCM). Dù đã bước tới mùa thứ 5 nhưng So you think you can dance vẫn là chương trình dành được sự mến mộ và yêu thích của khán giả. Với nhiều thay đổi mới lạ và hấp dẫn mùa 5 được kỳ vọng sẽ là sân chơi mới lạ và hấp dẫn cho các bạn trẻ đam mê và yêu thích nhảy múa trong năm nay.