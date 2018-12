Quán quân 'Hành trình lột xác 2018': Dám bước lên từ con số 0

Đằng sau sự lột xác của Trần Ngọc Sang - Quán quân 'Hành trình lột xác 2018' là nhiều câu chuyện chứa đựng cả nụ cười và nước mắt.

Sinh ra trong gia đình lao động nghèo ở TP HCM, Trần Ngọc Sang từ bé đã bắt tay làm đủ nghề từ bưng bê, rửa chén đến phụ giúp hàng ăn của ba mẹ. Cả gia đình lao động chăm chỉ nhưng cũng chỉ đủ ăn.

Tình cờ, Sang được phát hiện bởi một người làm thời trang. Sang được nhận xét có nhiều nét giống nhà thiết kế Alexander Wang và được giới thiệu chụp một bộ hình thời trang. Từ đây, sự nghiệp người mẫu của Sang bắt đầu. Tuy vậy, cuộc sống cũng chưa có nhiều biến chuyển.

Công việc người mẫu giúp Sang được sống gần hơn với giới tính của mình.

Nhận thức bản thân là người chuyển giới từ khi còn bé, Sang cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt của mình. Từ nhỏ, Sang chỉ thích làm bạn với cây son, chiếc váy, không chơi những trò nghịch ngợm của con trai.

Càng lớn, khát khao được trở thành con gái trong Sang càng rõ rệt. Không thể giấu giếm được mãi, chàng trai Trần Ngọc Sang quyết định công khai giới tính của mình. Chặng đường thuyết phục ba mẹ chấp nhận sự thật về giới tính của mình với Sang chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ba Sang không chấp nhận.

"Dù chỉ còn được sống một ngày, em cũng mong muốn được sống đúng nghĩa là một người con gái", Sang chia sẻ.

Tham gia chương trình 'Hành trình lột xác 2018', với màn thể hiện đầy bất ngờ trước Ban Giám khảo, Trần Ngọc Sang lọt vào top 10 thí sinh cuối cùng được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí để có diện mạo mới "lột xác đổi đời". Hành trình của Sang được đánh giá là "From Zero to Hero" (Từ số 0 đến Người hùng).

Sự lột xác được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều điều tích cực trong cuộc sống và sự nghiệp sắp tới của Trần Ngọc Sang.

Hành trình 108 ngày đau đớn, gian nan, vất vả của Trần Ngọc Sang được đền đáp xứng đáng bằng ngôi vị Quán quân "Hành trình lột xác 2018".

Quán quân Hành trình lột xác 2018 Nhiều câu chuyện về Quán quân Trần Ngọc Sang sẽ được tiết lộ trong tập 8 của chương trình Hành trình lột xác 2018. Những cảm xúc sâu kín, những khó khăn trong cuộc hành trình lột xác và quá trình thuyết phục người ba thân yêu của Sang sẽ được tiết lộ trong tập 8 chương trình. Tập 8 được phát sóng vào lúc 19h kênh Today TV và 20h30 kênh YouTV, Chủ Nhật ngày 2/12. Theo dõi thêm tại đây.

