Phạm Hương: ‘Bạn thấy tôi đẹp, tôi thấy mình mạnh mẽ’

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 từng mặc cảm vì bị chê xấu, nhờ tích cực luyện tập, người đẹp mạnh khoẻ, có thêm nhiều năng lượng.

Đằng sau vẻ thông minh, xinh đẹp và tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trong sự kiện, ít ai biết Phạm Hương từng trải qua thời gian dài sống trong u tối và buồn vì ứng xử của một vài người trong ekip từng làm việc.

Trong chiến dịch cộng đồng "I am more than you see" do California Fitness & Yoga Center phát động, Phạm Hương lần đầu kể về hành trình tự đứng lên. Cô chọn cách luyện tập thể dục để giúp tinh thần sảng khoái, sức khỏe dẻo dai hơn và dần trở thành biểu tượng sắc đẹp.

Tập thể dục mỗi ngày là cách giúp Phạm Hương vượt qua áp lực.

Từ nhỏ, người đẹp gốc Hải Phòng thường nghe những lời nhận xét: “Sao mẹ đẹp thế này lại sinh ra con xấu thế”. Câu nói ấy khiến cô chạnh lòng, tự hứa sẽ cố gắng thay đổi mình để đẹp hơn mỗi ngày.

Người đẹp cho biết, trước đây, cuộc sống của cô khá đơn giản và êm đềm, chỉ biết học. "Lúc đó tôi cao ráo, nước da ngăm đen và đôi mắt bị che khuất bởi cặp kính dày cộp. Khi trưởng thành, tôi dần ý thức vẻ đẹp của mình và mong muốn hoàn thiện bản thân. Tôi ước một ngày nào đó sẽ trở thành Nữ hoàng sắc đẹp", cô tâm sự.

Phạm Hương chia sẻ: “Tôi tham gia nhiều cuộc thi, từ người mẫu đến hoa hậu. Mỗi sân chơi có tiêu chí khác nhau, sau mỗi lần thất bại, tôi đẹp hơn về cả hình thức lẫn tâm hồn. Tôi hiểu rằng, vẻ đẹp cũng như trí tuệ cần phải bỗi dưỡng từng ngày, cần tập luyện và thay đổi trong những môi trường khác nhau. Tôi dần đẹp lên từng ngày nhờ nỗ lực không ngừng”.

Trải qua nhiều đấu trường nhan sắc, vượt qua những thử thách khác nhau, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 hiểu con đường thành công không trải thảm hoa hồng mà thay vào đó là chông gai, trắc trở. Để chạm tới thành công, bạn cần kiên trì, bền bỉ. “Dù mọi người nói tôi không làm được hay hoài nghi, tôi vẫn tin rằng mình có giá trị riêng và giữ vững niềm tin đó để bước tiếp”, cô nói thêm.

Phạm Hương cho biết từng nếm trải mùi vị thất bại và mệt mỏi vì chướng ngại vật cản lối. Đôi lúc cô mất niềm tin vào bản thân, thậm chí suy nghĩ tiêu cực. Người đẹp kể lại: “Đó là những giây phút tồi tệ nhất trong đời mà tôi không bao giờ muốn lặp lại. Tôi giam mình trong bóng tối, tự cô lập giữa 4 bức tường và những viên thuốc ngủ. Tôi không tin vào bạn bè hay mọi người xung quanh”.

Sau tất cả, cô tự động viên mình mạnh mẽ, bản lĩnh và suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống. Giờ đây, Phạm Hương thầm cảm ơn quá khứ, giây phút khó khăn ấy giúp cô trưởng thành và vững vàng hơn.

"Bạn thấy tôi xinh, tôi thấy mình mạnh mẽ”, cô nói.

Người đẹp sinh năm 1991 tâm sự: “Đối với tôi, cuộc sống mỗi ngày đều là sự trải nghiệm, học hỏi và không ngừng nỗ lực, phấn đấu. Tôi vẫn muốn trở thành người phụ nữ đẹp đậm đà và tự nhủ nhan sắc phải đến từ sự tự tin thông qua việc rèn luyện sức khỏe. Với tôi, khỏe là đẹp”.

Khi đối mặt với khó khăn, áp lực, Phạm Hương lao vào tập luyện thể thao để cơ thể thật mệt và đau. Mỗi lần như vậy cô ăn ngon và ngủ tốt hơn. Sự cố gắng và tập luyện đều đặn khiến cô mạnh khoẻ, có thêm nhiều năng lượng. Cô chia sẻ: “Kiên trì là yếu tố quan trọng giúp chúng ta thành công và việc tập luyện giúp tôi trở thành chiến binh mạnh mẽ, đủ sức khoẻ vàý chí để theo đuổi con đường mình chọn”.

Sau gần hai năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương vẫn duy trì thói quen chơi thể thao. Dù lượng công việc dày đặc và di chuyển thường xuyên, cơ thể cô vẫn dẻo dai nhờ luyện tập mỗi ngày. Người đẹp hy vọng cô có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, mong họ biết yêu thương bản thân, bởi theo cô, chỉ khi chúng ta yêu bản thân mình thì mới đủ sức yêu thương người bên cạnh.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 - Phạm Hương sau 2 năm đăng quang.

Sau hào quang vẫn có bóng tối, với Phạm Hương, ở cạnh gia đình là giây phút hạnh phúc nhất. “Tôi có thể rũ bỏ lớp trang điểm, mặc những bộ đồ bình thương nhất và sống cuộc sống giản dị bên người thân. Tôi luôn trân trọng giây phút bên cha mẹ và muốn ngắm nhìn họ thật nhiều bởi tôi quá bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên họ”, cô nói thêm.

Thu Ngân