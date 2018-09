Những cặp đôi Hàn gây sốt màn ảnh Việt

Thành công của Vì sao đưa anh tới (You who came from the star) không chỉ giúp 2 diễn viên chính Jun Ji Hyun và Kim Soo Hyun được khán giả Hàn và một số nước châu Á yêu thích mà còn thu hút một lượng lớn khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc thăm quan những địa điểm quay đặc biệt là nơi Kim Soo Hyun và Jun Ji-hyun treo ổ khóa tình yêu.