Những bộ phim đình đám dựa trên truyện cổ tích

Lấy đề tài về cổ tích do người thật đóng, seri phim 'Once upon a time' và 'Witches Of East End'... để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Trong đó, Witches Of East End (Phù thủy vùng East End), bộ phim phiêu lưu viễn tưởng xoay quanh câu chuyện của một gia đình phù thủy gồm Joanna cùng hai người con gái Freya và Ingrid. Cả hai cô đều không hay biết mình chính là hậu duệ của một đại gia đình phù thủy, cho đến khi một trong họ quen biết chàng trai giàu có mới chuyển đến thị trấn. Hàng loạt tình huống xảy ra khiến mẹ các cô buộc phải thú nhận với con gái mình rằng họ chính là các phù thủy quyền lực và bất tử. Joanna có khả năng chữa lành viết thương và hồi sinh người chết. Freya có khả năng tiên đoán tương lai và điều khiển vật bằng ý nghĩ, Ingrid có khả năng tạo ra các chất độc ma thuật và những bùa chú có sức mạnh phi thường.

Sở hữu dàn diễn viên quyến rũ và khả năng diễn xuất tuyệt vời, Phù thủy vùng East End đã chiếm trọn tình yêu của khán giả truyền hình. Bộ phim này bắt đầu khởi chiếu từ ngày 17/6 , vào 19h45, thứ 3 hàng tuần trên kênh Star World. Phim phát sóng từ thứ 3, ngày 17/6 , vào lúc 19h45 trên kênh Star World.

Cũng trong tháng 6 này, khán giả truyền hình Việt Nam còn tiếp tục được chiêm ngưỡng sự trở lại màn hình của những ngôi sao cổ tích hấp dẫn trong bộ phim One Upon A Time (Ngày xửa ngày xưa), phát sóng trên kênh Star World bắt đầu từ 17h55, ngày 24/6 tới, chiếu 2 tập mỗi tuần. Bộ phim là một cuộc phiêu lưu của Emma Swan, Bạch Tuyết, Hoàng tử Bạch Mã, Rumplestiltskin, thuyền trưởng Hook và Hoàng hậu độc ác Regina tới Neveland để giải cứu Henry. Nhưng mảnh đất Neverland lại là một nơi đen tối hơn những gì con người biết. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, các nhân vật phải đối mặt với một kẻ thù còn mạnh hơn cả Chúa tể hắc ám. Tại Việt Nam khán giả có thể đón xem kênh Star World được phát sóng trên tất cả các hệ thống truyền hình trả tiền lớn nhất SCTV, VTVCab, K+, HTVC, My TV, AVG…

Ra đời cùng một năm và cùng lấy đề tài về nàng Bạch Tuyết nhưng Snow White and the Huntsman lại có nội dung lẫn cách thể hiện u tối, gai góc. Mụ hoàng hậu Ravenna (Charlize Theron) thực chất là một phù thủy quyền năng, đã giết chết nhà vua và hút hết sinh khí của những cô gái trẻ trong vương quốc để duy trì sắc đẹp. Mụ được biết rằng chỉ cần ăn trái tim của Bạch Tuyết (Kristen Stewart) thì sẽ trở thành bất tử và ra lệnh đưa cô tới từ cung cấm. May mắn trốn thoát, Bạch Tuyết chạy tới Khu rừng đen và gặp gỡ chàng thợ săn Eric (Chris Hemsworth). Với sự giúp đỡ của anh, những người lùn và vị Công tước Hammond, Bạch Tuyết dẫn đầu đoàn quân nhằm lật đổ đế chế của Ravenna... Dù cho có nội dung đen tối hơn các phim dựa trên truyện cổ tích và nhận được nhiều lời khen chê lẫn lộn, bộ phim vẫn thắng lớn tại phòng vé với doanh thu gần 400 triệu USD.

Trước đó, người xem cũng từng mê mẩn với The Wizard of Oz, kể về cuộc phiêu lưu của cô gái Dorothy (Judy Garland) cùng chú chó Toto. Một ngày nọ, họ bị một cơn lốc cuốn khỏi Kansas và đưa họ tới xứ sở thần tiên Oz. Tại đây, Dorothy được gặp những người bạn kỳ lạ như Sư tử hèn nhát, Bù nhìn rơm hay Người thiếc. Cùng nhau, họ đi tìm Phù thủy xứ Oz để được ban cho những thứ họ mong muốn. he Wizard of Oz là một trong những bộ phim được chiếu nhiều nhất trên truyền hình trong lịch sử, luôn có mặt trong danh sách những tác phẩm hay nhất mọi thời đại và có nhiều câu thoại được sử dụng trong văn hóa đương đại. Bản nhạc Somewhere Over the Rainbow được dùng trong bộ phim này vẫn còn sức sống cho tới ngày nay .

Phương Thảo