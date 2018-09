Những bộ phim đậm chất điện ảnh Mỹ

Hiện đại, hào nhoáng, bóng bẩy, nhưng lại là một hố sâu tăm tối, đó là bức tranh về Washington được tái hiện trong "Sóng gió chính trường".

"Sóng gió chính trường" (House of Cards) là series phim chính trị - tâm lý của Mỹ được phỏng theo một mini-series cùng tên của BBC, dựa trên cuốn tiểu thuyết của Michael Dobbs. Phim là câu chuyện về Francis Underwood, một chính trị gia tham vọng trở thành Tổng thống. Nắm trong tay tất cả các bí mật chính trị của Nhà Trắng, khi biết mình sẽ không được bổ nhiệm vào vị trí mà mình mong muốn, Frank bắt đầu một kế hoạch trả thù tàn bạo.

Những lời thoại sâu sắc, hóm hỉnh, những tình tiết gay cấn, bất ngờ, giàu chất nghệ thuật… "Sóng gió chính trường" xứng đáng nhận được quả cầu vàng, 3 giải Emmy, top 10 phim truyền hình 2013 ăn khách nhất thế giới… Phim chiếu các tối thứ 5 hàng tuần trên kênh K+1.

Nếu như “Sóng gió chính trường” dành cho những khán giả yêu thích phim hành động, tâm lý và các đề tài chính trị, xã hội thì "Định mệnh" (Star Crossed) – bộ phim dài 20 tập của đạo diễn Meredith Averill dành cho những khán giả trẻ yêu thích phim lãng mạn và giả tưởng.

Vào năm Emery 6 tuổi, một trận chiến đã xảy ra giữa con người và chủng tộc người ngoài hành tinh Atrian. Trong cuộc chiến ấy, cô bé Emery đã cứu một cậu bé người Atrian có tên là Roma. 10 năm trôi qua, họ lại gặp nhau, liệu tình cảm giữa Emery và Roman có thay đổi được sự mâu thuẫn của loài người và Atrian.

"Định mệnh" (Star Crossed) – bộ phim lãng mạn và giả tưởng.

Vẫn là câu chuyện về tình yêu định mệnh nhưng Star Crossed là một câu chuyện với những diễn biến hoàn toàn mới lạ. Xung đột, gay cấn nhưng lãng mạn, ngọt ngào, cộng với dàn diễn viên đẹp như trong mơ, phim chiếu mỗi tối thứ tư hàng tuần trên kênh K+NS.

Bên cạnh bộ phim truyền hình dài tập, các bộ phim bom tấn và đặc sắc của điện ảnh thế giới cũng ngập tràn trên các khung giờ vàng mỗi tối mang lại những trải nghiệm mới cho khán giả. Tối thứ hai và thứ tư là dành cho phim hành động. Tối thứ ba là phim hình sự, trinh thám. Tối thứ năm là phim tâm lý lãng mạn. Thứ sáu là phim hài. Thứ bảy là phim viễn tưởng. Chủ nhật là phim châu Á…

Hãng đã bắt tay với hãng RTL-CBS, liên doanh giữa hai nhà cung cấp nội dung hàng đầu châu Âu (RTL) và Mỹ (CBS). Cũng với sự hợp tác này, khán giả truyền hình còn được thưởng thức những chương trình giải trí đình đám nhất của châu Ấu và Mỹ ngay trên các kênh truyền hình Việt Nam ngay sát thời điểm phát sóng của các nước sở tại như: UK X-Factor; America’s Got Talent, các chương trình ảo thuật với huyền thoại Chris Angel và quán quân Australia Got’s Talent Cosentino.

