Nhan sắc vượt thời gian của Hoa hậu Hàn Quốc 1989 qua 30 năm

Oh Hyun Kyung tên thật là Oh Sang Ji, sinh năm 1970, sở hữu khuôn mặt thanh tú, đáng yêu từ thuở nhỏ. Năm 18 tuổi, cô lần đầu chạm ngõ nghệ thuật trong phim "The Tree of Love". Dù chỉ đóng vai nhỏ, cô vẫn được chú ý nhờ diện mạo nổi bật.