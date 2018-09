Ngọc Anh, Hà Lê dốc sức cho 'Dám chinh phục ước mơ'

'Nữ hoàng Opera' Ngọc Anh sẽ so tài với anh chàng chuyên trị thể loại hiphop tại đêm chung kết mùa hai, diễn ra vào ngày 26/1.

Dancer Hà Lê dù gặp phải sự cố viêm họng khi gần đến ngày thực hiện clip Acoustic nhưng cuối cùng anh vẫn giành được chiếc vé vào chung kết. Còn thời điểm này, Ngọc Anh khá bận rộn với lịch bay liên tục trước và sau khi diễn ra đêm thi, thỉnh thoảng trên trang cá nhân của cô xuất hiện vài dòng chia sẻ đầy tâm sự. Tuy nhiên, vốn là người chuyên nghiệp khi làm việc, “nữ hoàng opera” vẫn cố gắng sắp xếp nhiều thời gian luyện tập chu đáo để giúp Hà Lê chiến thắng. 3 đối thủ còn lại là Ngọc Trâm, Bảo Kun và nhóm A Little One không chỉ trau chuốt giọng hát mà còn ấp ủ nhiều chiêu trò khi trình diễn.

Về phía Lưu Hương Giang, sau lần hợp tác cùng Cường Seven trong MV Những ngày đã qua cách đây không lâu, cả hai sẽ tiếp tục có dịp hội ngộ tại đêm chung kết lần này. Bên cạnh tiết mục song ca cùng thí sinh Gia Bảo, bà xã Hồ Hoài Anh cũng gây nhiều tò mò về trang phục khi xuất hiện trong chương trình đặc biệt này. Trong khi người yêu một thời của hot girl Chi Pu được chờ đón sẽ khuấy động không khí đêm nhạc ở vai trò ca sĩ khách mời.

Hoàng Bách được ghép với “hot girl” Ngọc Trâm. Với ngoại hình sáng sân khấu cùng giọng ca ngọt ngào, Ngọc Trâm đang có nhiều lợi thế nhất trong cả bốn thí sinh.

Dương Triệu Vũ cùng nhóm nhạc duy nhất vào tới chung kết A Little One lại là một ẩn số khác. Nam ca sĩ cho biết anh sẽ tạo cho tiết mục song ca với A Little One sự bất ngờ cả về phần nghe lẫn phần nhìn với sự xuất hiện dàn nhạc bằng “ly nước” độc đáo.

Thí sinh chiến thắng mùa hai sẽ được tham dự "Đêm nghệ thuật H-Artistry 2015" cùng các ngôi sao ca nhạc quốc tế.

Đêm chung kết cuộc thi “Dám chinh phục ước mơ” mùa hai sẽ diễn ra lúc 21h ngày 26/1 tại DC Club - 148 Cống Quỳnh, quận 1, TP HCM. Xem thông tin tại đây.

Thư Kỳ