Võ Cảnh nhận phản hồi tích cực trong lần đầu làm ca sĩ

Ở tiết mục mở màn "My baby' (sáng tác Đỗ Hiếu - Trang Pháp), Võ Cảnh "khoe" chất giọng nam tính cùng vũ đạo tốt bên các vũ công Hàn Quốc và top 15 cuộc thi. Với ca khúc thứ hai "You are my everything" (nhạc phim "Hậu duệ mặt trời"), anh được đánh giá cao ở cách xử lý tinh tế, tông giọng trầm ấm. Mỗi ca khúc anh đều thể hiện bằng hai ngôn ngữ khác nhau: Việt - Anh và Việt - Hàn.