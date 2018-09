Top 6 gương mặt sáng giá tại Miss Supranational Vietnam 2018

Đỗ Trịnh Quỳnh Như sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1,76 m, cân nặng 51 kg, số đo ba vòng 83 - 57 - 93 cm. Người đẹp từng đoạt khá nhiều giải thưởng như Top 9 Hoa khôi Áo dài 2016, top 5 The New Face 2017, Top 5 Miss Tourism Vietnam 2017, Quán quân Vietnam Fitness Model 2017... Năm ngoái, cô là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự Miss Model of the World ở Trung Quốc.