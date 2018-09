Minh Tú bật mí lý do ngồi ghế nóng Miss Supranational Vietnam 2018

Tối 11/6, trên trang cá nhân, Minh Tú tiết lộ sẽ là một trong 5 giám khảo của cuộc thi Miss Supranational Vietnam (Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam) năm nay. Nhiều fan bất ngờ trước chia sẻ của thần tượng và chúc cô hoàn thành tốt vai trò mới.

Cô cho biết thấy vinh dự và hào hứng khi xuất hiện với tư cách người chấm giải. "Tú luôn hứng thú với các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Miss Supranational là một trong 5 cuộc thi lâu đời thế giới, có nhiều điểm thú vị, lôi cuốn. Đấu trường này coi trọng tính nhân văn, sắc đẹp, trí tuệ, sự năng động, quyến rũ, kỹ năng sân khấu và cả thần thái của thí sinh khi trình diễn. Vì thế, khi được ban tổ chức mời ngồi ghế nóng, Tú đồng ý ngay", cô nói thêm.

Người đẹp tin kinh nghiệm và hành trình chinh phục đam mê của mình sẽ ít nhiều tiếp thêm cảm hứng cho thí sinh, giúp họ hoàn thiện không chỉ về kỹ năng trình diễn, thần thái trên sân khấu, cách rèn luyện sức khoẻ, vóc dáng săn chắc mà còn về nghị lực sống, sự vươn lên.

Vẻ quyến rũ của Minh Tú.

Trước ý kiến trái chiều về việc đảm nhận giám khảo cuộc thi tìm kiếm Miss Supranational, "nàng thơ" của NTK Chung Thanh Phong cho đó là điều hết sức bình thường, cho thấy khán giả vẫn yêu thương và theo dõi cô. Cô tâm sự từ trước đến nay, trước khi quyết định làm bất cứ việc gì, đều suy nghĩ và tìm hiểu rất kỹ.

Trước khi nhận lời, cô cũng đắn đo, phải theo dõi lại những mùa thi trước và tìm hiểu các tiêu chí, điều kiện chấm giải để tự tin khi “cầm cân nảy mực”. Tuy nhiên, cô luôn trăn trở bản thân sẽ làm được gì cho cuộc thi, cho các thí sinh. Với cô, ý kiến trái chiều không phải lúc nào cũng xấu. Những phản ứng ấy khiến cô nghiêm khắc hơn trong mọi quyết định, cẩn thận và tỉ mỉ hơn mỗi khi xuất hiện.

Người mẫu nhắn nhủ: "Tú biết có nhiều người yêu thương mình. Nhiều fan chia sẻ status, hình ảnh được ghép tỉ mỉ trên các diễn đàn sắc đẹp trong nước và quốc tế với hy vọng Tú sẽ đại diện Việt Nam tham dự một cuộc thi nhan sắc lớn. Tình cảm của các của bạn đôi lúc có thể làm nhiễu loạn thông tin về Tú cũng như thí sinh khác. Mọi việc phải có duyên. Tú cảm ơn fan luôn động viên và ủng hộ Tú thời gian qua. Được chọn làm giám khảo của Miss Supranational Vietnam là vinh dự lớn với Tú lúc này. Mong các bạn vẫn dõi theo và ủng hộ Tú".

Minh Tú đã chuẩn bị tốt mọi mặt để đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi nhan sắc.

Trưởng BTC Miss Supranational 2018 - doanh nhân Nguyễn Trần Hải Dương - cho biết chọn Minh Tú vì cô thường xuyên được mời làm giám khảo, mentor trong các chương trình. Ngoài ra, người mẫu từng kết hợp với Chung Thanh Phong dàn dựng show catwalk, thời trang... Hoa hậu Hải Dương khẳng định Minh Tú có đầy đủ kinh nghiệm, yếu tố cần thiết để cầm cân nảy mực.

"Tôi đã trao đổi với Tú trước đó. Cô ấy tâm sự thời gian qua tìm hiểu rất kỹ về các cuộc thi cũng như tiêu chí của từng đấu trường nhan sắc. Đây là cơ sở để tôi tin tưởng Tú sẽ làm tốt vai trò của mình", doanh nhân nói.

Theo Hải Dương, vòng chung kết Miss Supranational được tổ chức tại Hàn Quốc, ngoài việc tìm kiếm ứng viên đủ tài sắc đại diện Việt Nam, cuộc thi còn mang tính chất giao lưu quốc tế khi tổ chức chung sân khấu với Miss Supranational Korea và Miss Universe Korea. Do đó, ngoài yếu tố chuyên môn, ngoại ngữ cũng là yếu tố quan trọng bởi đó là hình ảnh, bộ mặt của Việt Nam. Trong khi ấy, ngoại ngữ là lợi thế của Minh Tú.

Minh Tú sinh năm 1992 ở TP HCM. Năm 2011, cô tham gia Siêu mẫu Việt Nam rồi lọt top 6 cùng giải thưởng "Siêu mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng". Hai năm sau, cô giành giải Bạc khi quay lại cuộc thi này.

Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Minh Tú lần lượt xuất hiện trên các sàn diễn lớn trong và ngoài nước như Vietnam International Fashion Week, New York Fashion Week... Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model mùa 5. Ở vai trò giám khảo - mentor, cô có nhiều kinh nghiệm khi tham gia Siêu mẫu Việt Nam, The Face, The Look, Đấu trường phong cách...

Miss Supranational Vietnam 2018 tuyển sinh từ ngày 9/6 đến hết ngày 20/7. Thí sinh có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp tại số 186A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP HCM hoặc ghi danh tại đây.

Ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, sinh sống và làm việc trên toàn thế giới, tuổi 18-27, cao từ 1,65 m, tiếng Anh giao tiếp tốt... Tổng giải thưởng dành cho người chiến thắng lên tới hơn một tỷ đồng và thẻ Platinum sử dụng dịch vụ làm đẹp trọn đời tại HD Korea Clinic.

Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu của ban tổ chức) gồm:

Sơ yếu lý lịch (được chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi thí sinh đang học tập và công tác xác nhận trước ngày nộp đơn đăng ký không quá 30 ngày).

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thôn g (bản sao có công chứng) hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (có giá trị một tháng kể từ ngày ký).

Ba ảnh màu cỡ 10 x 15 cm chụp cách thời điểm nộp đơn không quá hai tháng (chân dung, toàn thân, mặc áo tắm).

Các giấy tờ khác theo quy định gồm chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có công chứng).

Đêm chung kết diễn ra vào tháng 8 tại Sheraton Walker Hill (Hàn Quốc). Sân khấu nằm trên ngọn đồi - một trong những vị trí đẹp tại xứ kim chi. Trong những ngày lưu lại đây, ngoài chuỗi hoạt động của cuộc thi, các thí sinh còn được tìm hiểu về văn hoá, ẩm thực nước bạn.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy là người dàn dựng đêm chung kết. NTK Chung Thanh Phong đồng hành với các thí sinh, đảm nhận toàn bộ trang phục dạ hội. Theo ban tổ chức, các người đẹp giành vé đến Hàn Quốc sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng với tiêu chuẩn quốc tế.

Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp trên KBS World cùng hơn 100 kênh truyền hình quốc tế. Đây là cơ hội để thế giới biết nhiều hơn về Việt Nam. Các kênh truyền thông lớn tại Hàn đều chào đón sự kiện này.

Thu Ngân