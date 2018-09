MC Thu Hà khám phá Hà Nội

Linh Hân

Tham gia chuỗi thử thách “Khám phá thành phố thế giới” tại các câu lạc bộ bia ở Hà Nội để được hòa mình vào những trải nghiệm độc đáo, thú vị về những địa điểm bí ẩn tại thành phố. Người chơi còn nhận những phần quà đặc biệt và cơ hội tham gia đại tiệc âm nhạc "Sounds of the world" diễn ra vào 19/9 tại Top of Hanoi Club, tầng 68 Lotte Center với những ca sĩ và DJ đẳng cấp hàng đầu Việt Nam cùng những màn trình diễn bùng nổ và dàn âm thanh ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại đây, người tham gia sẽ có cơ hội nhận được cặp vé khám phá châu Âu như một phần quà dành cho trái tim khao khát chinh phục.