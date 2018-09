MC Minh Trang: 'Đôi lúc thấy ghen với con gái'

Từ ngày có con, ông xã dành mọi sự quan tâm và thời gian cho bé khiến cô biên tập viên xinh đẹp cũng phải thấy 'ghen'.

- Cuộc sống của vợ chồng chị thay đổi thế nào từ khi 2 cô con gái chào đời?

- Thay đổi nhiều lắm. Bây giờ mọi công việc hay dự dịnh đều phải lên lịch, căn cứ vào lịch của con. Những câu chuyện phiếm, kể cả tán gẫu cũng đều xoay quanh bọn trẻ. Điện thoại của chồng trước toàn ảnh hai người, còn giờ chỉ toàn ảnh con, vợ chẳng có tấm nào nên đôi lúc cũng thấy ghen với 2 cô công chúa. Hay chẳng hạn như chuyện đi du lịch, vốn là những người trẻ thích xê dịch nên trước khi có con, vợ chồng tôi hay đi đây đó, cùng nhau chia sẻ những sở thích chung. 2 vợ chồng dậy sớm cùng nhau chạy bộ, đạp xe, hay đi khắp mọi miền đất nước. Nhưng giờ có con, mà lại là 2 bé nữa, những chuyến đi sẽ ít nhiều ngắn lại. Điểm đến cũng phải cân nhắc những nơi thân thiện với trẻ con, có nhiều điều thú vị để các bạn nhỏ khám phá. Nói chung là đảo lộn hoàn toàn.

Hình ảnh hạnh phúc của Minh Trang lúc mang bầu bé Bánh mì.

- Chị nghĩ sao về quan điểm "Có con là sự hy sinh của những bà mẹ bận rộn"?

- Chắc chắn rồi, và tôi tình nguyện có một cuộc sống như thế. Nhiều người cứ nghĩ, có con là cha mẹ phải hy sinh rất nhiều, thời gian, công sức, tiền bạc... Nhưng hơn hết, đối với vợ chồng tôi, mỗi đứa con là một niềm hạnh phúc, giúp mình khám phá thật nhiều điều về chính bản thân. Qua đó, tôi hoàn thiện, sống chậm lại, có ý nghĩa hơn, nhìn cuộc sống, những người xung quanh với đôi mắt bao dung.

Đối với tôi, sinh con là một bước ngoặt lớn. Khi có con, tôi và chồng sẽ không còn được sống vì bản thân nhiều như trước nữa. Hai từ trách nhiệm tưởng chừng trừu tượng nhưng giờ hoàn toàn hiện hữu khi có 2 bạn nhỏ này. Giờ nhìn lại những năm qua, đặc biệt là nửa năm gần đây khi chào đón công chúa thứ 2, vợ chồng tôi mới thấy cuộc sống đúng là khó trọn vẹn nếu không có sự xuất hiện của con. Tôi vừa xem đoạn phim “Người thứ 3” của nhãn hàng Kiddy nói về những thay đổi trong cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ từ khi có con. Tôi thấy đồng cảm như là đang được xem chính câu chuyện của mình vậy. Đồng cảm lắm với những đêm không dám ngủ, ngồi canh con sốt ốm; hay những lo lắng bé xíu từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ đến dự định tương lai.

- Chị cảm nhận chồng thay đổi như thế nào từ khi có con?

- Từ khi có con, chồng tôi thay đổi rất rõ rệt. Ngày thườn,g anh vẫn là một người đàn ông hướng về gia đình và quan tâm tới vợ. Nhưng khi có con, đặc biệt là giai đoạn Bánh mì sơ sinh, anh ấy cho mình thấy được sự chăm sóc và cẩn thận tuyệt vời với trẻ con. Ông xã sẵn sàng từ chối những cuộc tụ họp bạn bè trước những đợt công tác, chỉ để có thêm thời gian ở nhà tắm cho con vì biết chuẩn bị phải xa bé mấy ngày. Trước đây khi chưa có con, tôi chỉ nhận được tin nhắn thông báo giờ về dự kiến thôi. Những thứ nho nhỏ vậy, nhưng khiến tôi cảm thấy ấm áp lắm. Đó không chỉ là sự san sẻ công việc chăm sóc con, mà còn là mong muốn được ở bên, gắn kết gia đình của chồng. Về điểm này, tôi thấy ông xã rất giống với nhân vật trong đoạn phim ngắn “Người thứ 3” đó, hình tượng "soái ca" của lòng mình với bao thứ đẹp đẽ về ngoại hình, tính cách. Tôi tin đối với những người làm vợ, mẹ như mình, người đàn ông của gia đình mới là những “soái ca” thực sự. Không màu mè, không nói nhiều, mà quan tâm, hành động thực chất, ân cần, tình cảm, yêu thương.

2 cô con gái xinh xắn của MC Minh Trang.

- Chị nghĩ như thế nào về ý nghĩa của những đứa con trong cuộc sống của mỗi gia đình?

- Tôi rất thích câu thành ngữ này trong tiếng Anh: “A baby will make love stronger, days shorter, nights longer, savings smaller, home happier, clothes shabbier, the past forgotten, and the future worth living for”. Tạm dịch là "Một đứa trẻ sẽ làm cho tình yêu thêm lớn, ngày ngắn lại, đêm dài hơn, tiết kiệm ít đi, ngôi nhà thêm hạnh phúc, quần áo sẽ xoàng xĩnh, quá khứ tạm quên đi và tương lai rất đáng để chúng ta phải phấn đấu". Đây là tất cả những trải nghiệm tuyệt vời nhất, những thay đổi rõ rệt nhất mà những đứa con mang lại cho gia đình.

Chồng và con gái Daisy của Minh Trang đang cùng nhau làm việc nhà.

- Chị có muốn nhắn nhủ điều gì đến những ông bố bà mẹ hiện đại?

- Tôi nhận thấy một điểm khác biệt rõ rệt ở tuổi thơ của những bạn tuổi mình so với tuổi thơ của các bé bây giờ, đó là bố mẹ có điều kiện kinh tế hơn nhưng lại ít thời gian dành cho con. Ngoài công việc, bố mẹ quá nhiều mối quan tâm khác. Mình luôn quan điểm, con chúng ta lớn nhanh lắm ấy, hôm nay còn nằm gọn trong vòng tay mình, một ngày kia đã lớn phổng, bế không nổi nữa rồi. Mỗi giai đoạn phát triển và trưởng thành của con đều cần bố mẹ ở bên, động viên, chia sẻ, định hướng, đừng bỏ phí bất kỳ giây phút nào bên con.

Xem video "Người thứ 3"

Người thứ ba

