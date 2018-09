Lưu Hương Giang tham gia đêm nhạc do chồng sản xuất

Nam giám khảo 'The Voice nhí' dàn dựng phần âm thanh, ánh sáng hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

"Lễ hội Âm nhạc Remix" là một trong những chương trình nghệ thuật dành cho giới trẻ nhân dịp đầu năm mới, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận phần sản xuất âm nhạc. Nam giám khảo "The Voice nhí" cho biết, anh sẽ mang đến khán giả những trải nghiệm thú vị với các bài hát Xuân quen thuộc như Happy New Year, Lắng Nghe Mùa Xuân Về, Cánh Bướm Vườn Xuân… được remix theo phong cách mới lạ nhờ kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam lẫn nhạc cụ hiện đại phương Tây. Qua bàn tay “phù phép” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lần đầu tiên, những âm thanh truyền thống của đàn tranh, đàn bầu… sẽ có dịp “đọ tài” trong sân chơi vốn chỉ dành cho nhạc điện tử.

Nói về ý tưởng táo bạo này, Hồ Hoài Anh cho biết: “Đã từ lâu tôi luôn ấp ủ ý tưởng về một Lễ hội âm nhạc đẳng cấp cho giới trẻ, nơi mọi khuôn khổ sáng tạo trong âm nhạc được thay thế những trải nghiệm âm nhạc mới. Đây chính là cơ hội hội biến những ấp ủ bấy lâu nay của tôi thành hiện thực”.

Lưu Hương Giang cũng tham gia đêm nhạc của ông xã.

Không chỉ có âm nhạc, những vũ đạo sôi động dưới sự dẫn dắt của Biên đạo múa Hữu Trị cũng hứa hẹn khiến các khán giả miền Nam không thể đứng yên. Hữu Trị từng tham gia biên đạo cho rất nhiều liveshow nổi tiếng của các nghệ sĩ trong nước cùng nhiều chương trình truyền hình như "Duyên dáng Việt Nam", "Gương mặt thân quen", "Thử thách cùng bước nhảy"... Anh sẽ góp phần tạo nên sự mới lạ cho chương trình này bằng các tiết mục vũ đạo kết hợp công nghệ ánh sáng laser với nghệ thuật trình diễn, tạo nên sự biến hóa linh hoạt về màu sắc.

Tham gia dàn dựng chương trình còn có đạo diễn ánh sáng Dominic Pereira – được mệnh danh là “phù thủy ánh sáng”, từng góp mặt ở nhiều chương trình sân khấu lớn như liveshow Vân Sơn, Thúy Nga Paris by Night… với Dominic, đạo diễn Fernando Tom - chuyên gia làm kỹ xảo phim 3D từ Italy – cũng sẽ làm bùng nổ về phần nhìn với màn trình diễn công nghệ 3D Mapping. Một hệ thống máy chiếu công suất lớn phủ kín toàn bộ sân khấu, được dựng lên bằng những khối container cao lớn sẽ là món quà đầu năm mãn nhãn dành cho khán giả.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như Đông Nhi, Đinh Hương, nhóm nhạc MTV, DJ Bnuts và bà xã của Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang, … Không chỉ thưởng thức âm nhạc, các khán giả còn có thể tương tác với nghệ sĩ qua những màn nhảy flashmod tập thể sôi động.

"Lễ hội âm nhạc remix" lần lượt diễn ra tại Kiên Giang (ngày 10/1), Nha Trang (ngày17/1), Đà Nẵng (ngày 24/1), TP HCM (ngày 31/1).

Quỳnh Anh