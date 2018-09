Khánh Linh tái ngộ Tùng Dương trên sân khấu

ABBank khởi đầu là Ngân hàng nông thôn với vốn điều lệ mộttỷ đồng, mạng lưới chỉ mộtđiểm giao dịch và34 nhân viên. Sau 25 năm thành lập, tính đến hết tháng 3 vừa qua, ABBank có tổng tài sản 74.337tỷ đồng, 165 điểm hoạt động với 3.624 nhân viên. ABBank được định vị là ngân hàng bán lẻ thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, ABBank thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ xây trường học hoặc cơ sở vật chất, đường nông thôn, các hoạt động nâng cao ý thức và bảo vệ môi trường sống xanh… "Tết An Bình" và "Cặp lá yêu thương" là một trong hai chương trình in đậm dấu ấn thiện nguyện của ABBank.