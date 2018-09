Khám phá thành phố theo cách của sao

Giám khảo The Voice còn khám phá ra một London cổ điển với những đồ vật đặc trưng như cột điện thoại đỏ rực hay anh lính hoàng gia cực chất trên con phố Hàng Bông. Tham gia chuỗi thử thách “Khám phá thành phố thế giới”, bạn sẽ thấy một thủ đô hoàn toàn khác. Những trải nghiệm mới mẻ đang chứa đựng những bí mật chờ đợi bạn khám phá và giành những giải thưởng hấp dẫn. Truy cập Facebook của Heineken , trở thành thành viên và tham gia các trả lời các câu hỏi về những địa điểm bí ẩn thú vị tại thành phố để có nhận những phần quà đặc biệt và cơ hội tham gia tiệc âm nhạc "Sounds of the world" với những DJ nổi tiếng thế giới và những chiến hữu sành điệu.