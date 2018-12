Karik so tài thể thao với Châu Đăng Khoa và Mâu Thủy

Để gây ấn tượng trước người đẹp, Karik và Châu Đăng Khoa cùng thể hiện hit "Người lạ ơi" và "Do what you want". Đặc biệt, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 catwalk ngay tại sự kiện để phụ họa cho màn biểu diễn của hai nam nghệ sĩ.