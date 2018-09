Hương Giang Idol: 'Tôi đã đúng khi quyết định chuyển giới'

Cuộc thi Phượt cùng S-bike - An toàn tay lái sẽ chọn ra 40 phượt thủ may mắn để trải nghiệm miễn phí hành trình. Mục đích nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức an toàn giao thông khi đi xe máy. Thời gian đăng ký đến ngày 26/6, độc giả có thể đăng ký tại đây.