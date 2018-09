Hương Giang Idol, Bảo Thy 'cháy' hết mình trên phố núi

Từ sau khi đạt giải Quán quân Cuộc đua kỳ thú và công khai chuyện tình cảm với bạn trai Việt kiều Criss Lai, Hương Giang đang trở thành cái tên được đông đảo khán giả quan tâm. Cô gửi tặng khán giả ba ca khúc Send It On, The Boy và Giấc mơ bên anh.