Zac Efron bí mật đi cai rượu ở trung tâm điều trị

Vài tháng trước, tài tử 'The Lucky One' đã âm thầm đi điều trị và trở về khỏe mạnh.

Zac Efron từng gặp rắc rối với chứng nghiện rượu và theo tờ E!News, nam diễn viên 25 tuổi đã tự nguyện đi cai tại một trung tâm vào đầu mùa hè. Nguồn tin chia sẻ: "Zac hiện tại rất khỏe mạnh, hạnh phúc và không còn uống rượu nữa. Anh ấy đã ngừng giao du với đám bạn xấu. Người thân của Zac rất mừng cho anh. Hiện giờ anh ấy dành thời gian tập trung vào công việc".

Zac Efron tại liên hoan phim Toronto ngày 6/9.

Tuần trước, Zac Efron xuất hiện tại liên hoan phim Toronto, Canada để quảng bá phim Parkland - phim kể về vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy. Tài tử chia sẻ với báo giới: "Tôi ổn, rất ổn". Trông anh vẫn khỏe khoắn và quyến rũ như mọi khi.

Zac Efron cũng vừa hoàn thành ba bộ phim Are We Officially Dating, That Awkward Moment và Neighbors. Trong phim tình cảm Neighbors ra rạp đầu năm tới, nam diễn viên vào vai một anh chàng hàng xóm cực kỳ cuốn hút. Seth Rogen, bạn diễn của Zac trong phim phải thốt lên: "Zac Efron đẹp trai kinh khủng! Tôi đã có một cảnh quay với cậu ấy. Cả hai cùng cởi trần và tập thể dục. Tôi rất ngạc nhiên rằng cùng là đàn ông mà cậu ấy lại khác tôi đến vậy!".

Zac nóng bỏng trong phim Neighbors.

Hoài Vũ