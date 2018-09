Yêu sách kỳ quái của các sao khi đi diễn

Những đòi hỏi của Mỹ Tâm về 'xe riêng, khách sạn 5 sao' không nhằm nhò gì với yêu cầu quái chiêu của các diva quốc tế.

1. Katy Perry

Katy Perry luôn yêu cầu bảng tông màu nhuộm tóc trong tất cả các buổi biểu diễn để đề phòng trường hợp cô ngẫu hứng muốn thay đổi màu tóc. Đây chỉ là một trong vô số điều khoản mà Katy muốn được đáp ứng khi đi lưu diễn. Chẳng hạn như giọng ca The Roar yêu cầu phải có một người phục vụ cần kề chỉ để rửa và cắt hoa quả cho cô vào giờ nghỉ. Là người sành ăn rau quả, Katy thường liệt kê một loạt danh sách các loại rau xanh và trái cây có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới khiến các nhân viên khách sạn phải chóng mặt tìm kiếm.

Tại phòng riêng trong khách sạn, nữ ca sĩ đòi hỏi phải cắm hoa cẩm tú cầu màu trắng, tím hoặc hoa hồng màu hồng nhưng tuyệt đối không được cắm hoa cẩm chướng (điều này được gạch chân trong hợp đồng). Trong chuyến lưu diễn tại Australia, những yêu sách của cô bao gồm một phòng thay đồ trải thảm màu kem hoặc màu hồng nhạt, hai chiếc ghế thư giãn, bàn cafe phong cách hiện đại và đèn sàn trang trí công phu.

Ngoài ra, cô còn có yêu cầu khắt khe với tài xế của mình: Họ không được phép nói chuyện với Katy, với các khách mời hay người hâm mộ của cô. Tài xế cũng không được phép hỏi xin chữ ký hoặc chụp ảnh với Katy và thậm chí không được nhìn vào ghế sau qua kính chiếu hậu.

2. Madonna

Madonna nổi tiếng là người khó tính và cầu toàn. Nữ hoàng nhạc pop luôn yêu cầu một "đội khử trùng" để dọn dẹp phòng thay đồ của cô sau mỗi buổi biểu diễn trong tour MDNA. Madonna sẽ phát điên nếu nhìn thấy sợi tóc của ai đó vương vãi trong phòng. Nữ ca sĩ đòi bồn cầu mới trong phòng thay đồ ở bất cứ nơi đâu cô hiện diện. Và sau khi sử dụng, nó phải được phá bỏ.

Madonna muốn phòng của cô luôn cắm hàng chục đóa hồng trắng (các cành đều cắt đúng 15 cm không hơn không kém) và thắp nến lung linh.

Các nhân viên làm việc với Madonna đều phải thuộc lòng những "sở thích sở ghét" của nữ ca sĩ, nếu không có thể bị đuổi việc bất kỳ lúc nào. Một nhân viên kể, trong tour Rebel Heart Tour ở New York hè vừa qua, "khi biết Madonna sắp vào studio, điều đầu tiên các nhân viên làm là ném những chai nước đi vì nữ ca sĩ không thể chịu nổi khi nhìn chai nước dùng dở. Sau đó, họ tắt đèn và thắp nến bởi cô thích căn phòng có ánh sáng và mùi hương như vậy".

Một lần, vũ công đến muộn vài phút trong buổi tổng duyệt. Mặc dù anh ta đã cuống quýt xin lỗi, Madonna vẫn nghiêm khắc bắt anh chàng này phải quỳ xuống hôn chân cô mới được tha thứ.

3. Christina Aguilera

Khi được mời làm giám khảo The Voice năm 2011, Christina Aguilera đòi cát-xê 225.000 USD mỗi giờ, gấp 3 lần các đồng nghiệp nam của cô. Một nguồn tin của The Voice tiết lộ, Christina từng yêu cầu mát-xa chân 30 phút khiến toàn bộ ê-kíp phải chờ 2 tiếng mới có thể ghi hình. Nữ ca sĩ luôn muốn xem lại tất cả các cảnh quay và sẽ bắt quay lại nếu cô chưa ưng ý về hình ảnh của mình.

Christina bị đồn yêu cầu một đội cảnh sát hộ tống bởi cô rất ghét cảnh tắc đường vì sợ mất thời gian.

Quay lại thời cô nổi tiếng với ca khúc Dirty, khi đi biểu diễn, Christina luôn yêu cầu vitamin Flintstones, nến vàng và những chai nước khoáng ở nhiệt độ phòng và tuyệt đối không sử dụng loại nước khoáng Evian.

4. Nicki Minaj

Khi đi diễn, nữ rapper nóng bỏng không đòi hỏi những đồ cao lương mĩ vị nhưng bảng danh sách đồ ăn thức uống của cô lại vô cùng tỉ mỉ, bao gồm: những quả nam việt quất sấy khô, hạnh nhân thô, 24 chai nước khoáng Dasani (12 chai nhiệt độ phòng, 12 chai trên ngăn đá). Cô cũng yêu cầu Snapple, Red Bull, nước ép trái cây các loại, đĩa trái cây, đĩa pho mát, khay thức ăn ngon, 3 gói kẹo cao su, một món salad với cà chua, dưa chuột, ô liu xanh, cá ngừ, lúa mì và bánh quy giòn ít chất béo. Nicki rất cuồng món gà rán nên cô luôn gọi rất nhiều cánh gà. Cô sẽ dùng với một bộ đồ dao dĩa bằng bạc.

Đối với phòng thay đồ, Nicki yêu cầu 20 bông hồng trắng, nến thơm mùi bánh nướng, mật ong chanh, hai máy sưởi và tạo độ ẩm.

5. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez có những yêu cầu riêng biệt đối với phòng khách sạn khi cô đi diễn. J.Lo luôn thích mọi thứ xung quanh tràn ngập màu trắng. Từ bàn, ghế, ga trải giường đến nến và các loại hoa đều phải trắng tinh khôi. Đặc biệt ga giường phải làm bằng vải cotton Ai Cập.

Không chỉ có phòng riêng, J.Lo còn muốn ban tổ chức thuê cả tầng khách sạn dành riêng cho mình. Ngoài ra phải có phòng cho 12 nhân viên làm tóc và trang điểm, 1 nhân viên mát-xa và trong một số trường hợp, cô phải được đưa đón bằng trực thăng riêng.

6. Barbra Streisand

Barbra được cho là diva khó tính nhất mọi thời đại. Một tin đồn phát tán rằng, cô từng khiến một khách sạn điên đảo với danh sách dài dằng dặc những yêu sách của mình. Chẳng hạn, mỗi centimet trong phòng cô đều phải được trải thảm và đầu giường phải được nâng lên ở độ nghiêng chuẩn từng độ so với mặt đất. Nếu khách sạn không có loại giường này, cô sẽ cắt cử kỹ thuật viên của mình đến để tự làm chiếc giường đó.

Những yêu sách kỳ quặc không dừng ở đó. Theo tạp chí This Is London, "Barbra Streisand yêu cầu trải cánh hoa hồng trong nhà vệ sinh, khăn giấy có sắc hoa đào và những chiếc khăn tắm màu hoa đào... vì chúng phù hợp màu da của cô. Cô cũng muốn 10 chiếc đèn có kiểu dáng đặc biệt và một đội ngũ bảo vệ khách sạn mặc áo len màu đen".

Còn có tin đồn rằng, Barbra yêu cầu khách sạn MGM Grand phải có lối đi cửa sau trong phòng để các nhân viên không nhìn trực tiếp vào cô.

7. Celine Dion

Để có những màn trình diễn hoàn hảo, diva người Canada luôn dẫn theo đoàn tùy tùng đông đúc và yêu cầu chỗ đậu xe rộng lớn đủ cho 20 xe kéo, 10 xe bus, 3 chiếc Limousine và 2 xe Minivan chở nhân viên.

Giọng ca My Heart Will Go On còn yêu cầu dàn hợp xướng đặc biệt, trong đó có đội hợp xướng thiếu nhi độ tuổi từ 7 đến 12 thuộc tất cả mọi chủng tộc.

Hoài Vũ