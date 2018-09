Xôn xao về mức cát-xê bèo bọt của Gal Gadot khi đóng 'Wonder Woman'

Nữ diễn viên bị đồn chỉ được trả 300.000 USD, thấp hơn 46 lần so với 'siêu nhân' Henry Cavill khi đóng 'Man of Steel'.

Ngày 20/6, một trang báo gây sốc khi tiết lộ mức thù lao của Gal Gadot khi đóng vai nữ siêu anh hùng trong phim Wonder Woman. Theo đó, Hoa hậu Israel chỉ nhận được 300.000 USD, con số quá nhỏ so với doanh thu của bộ phim hiện đã lên đến 573 triệu USD trên toàn cầu. Trong khi đó, Henry Cavill được trả tới 14 triệu USD với vai Superman trong Man of Steel, gấp 46 lần Gal Gadot.

"Siêu nhân" Henry Cavill nhận thù lao cao gấp nhiều lần "Woman Wonder" Gal Gadot.

Bài báo này đã lan truyền chóng mặt trên Internet và gây bức xúc về sự trả lương bất bình đẳng ở Hollywood giữa nữ giới và nam giới. Tuy nhiên sau đó, nhiều chuyên gia khẳng định rằng, thông tin trên hoàn toàn thiếu chính xác.

Theo tờ Vanityfair, Gal Gadot đồng ý với mức cát-xê 300.000 USD khi ký hợp đồng vào năm 2014 nhưng đó chỉ là mức lương ban đầu. Nguồn tin giải thích về mức lương này của Gal: "Những diễn viên ở hạng trung bình khi đóng trong các bộ phim gồm nhiều phần sẽ được trả trước một mức nhất định. Khi bộ phim thành công và làm những phần tiếp theo, họ sẽ nhận số tiền lớn hơn rất nhiều".

Tờ CNN cũng trích dẫn nguồn tin khẳng định, thù lao của các diễn viên mới như Gal Gadot sẽ được trả theo nhiều lần: đầu tiên là lương thỏa thuận, tiếp theo đó là tiền thưởng và phần trăm lợi nhuận mà bộ phim thu về. Với doanh thu khủng của Wonder Woman, Gadot có thể sẽ nhận được số tiền cao hơn gấp bội so với mức 300.000 USD ban đầu.

Gal Gadot được khán giả và các nhà phê bình khen ngợi hết lời với vai nữ chiến binh Diana.

Tờ Deadline phân tích rằng, lương của các diễn viên đóng vai siêu anh hùng lần đầu đều thấp như nhau. Robert Downey Jr. trong Iron Man hay Chris Evans trong Captain America đều nhận được khoản thù lao ít hơn 500.000 USD. Mức lương này chủ yếu dựa vào mức độ nổi tiếng của các diễn viên và tiền cát-xê bộ phim trước đó mà họ được nhận. Trước khi gia nhập "biệt đội siêu anh hùng", các diễn viên đều chưa mấy thành công. Gal Gadot cũng chỉ mới được khán giả biết đến qua một vai phụ trong Fast and Furious phần 5 và 6.

Gal Gadot trong 'Wonder Woman'

Gal Gadot trong 'Wonder Woman'

Tuy nhiên, thành công của các phim anh hùng vũ trụ này đã nâng các diễn viên lên một tầm cao mới. Robert Downey Jr. nhiều năm liên tiếp trở thành tài tử có thu nhập cao nhất Hollywood. Khi đóng The Avengers, "Người Sắt" được trả tới 50 triệu USD. Robert Downey Jr. tiếp tục nhận cát-xê ngất ngưởng 15 triệu USD trong 3 ngày làm việc trên trường quay Spider-Man: Homecoming.

Tờ Vanityfair nhận định, sau thành công rực rỡ của Wonder Woman, nếu Gal Gadot được trả 50 triệu USD cho Wonder Woman 2, đây cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.