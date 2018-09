Xôn xao chuyện Justin Bieber bị lây bệnh qua đường tình dục

Một nguồn tin cho hay giọng ca Baby phải điều trị vì căn bệnh nhạy cảm này.

Bieber được cho là phải tới Bệnh viện Sức khỏe Northwell (Northwell Health Hospital) điều trị do bị thương vì đá bóng, khiến anh bị... xoắn tinh hoàn. Tại đây, nữ y tá Kelly Lombardo đã tọc mạch tìm kiếm hồ sơ y tế của Bieber và "buôn chuyện" với mọi người. Vài ngày sau, tin đồn giọng ca Baby bị nhiễm bệnh qua đường tình dục ồn ào khắp cả bệnh viện. Vì dám tiết lộ thông tin bệnh nhân, bệnh viện đã cho cô này nghỉ việc. Trong khi đó, Kelly Lombardo một mực khẳng định rằng cô không xâm nhập trái phép vào hồ sơ y tế của Justin mà chỉ nghe chuyện anh bị bệnh đường tình dục qua bạn bè.

Justin Bieber mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin anh bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Quản lý của Justin cũng đính chính, Bieber không bị xoắn tinh hoàn mà chỉ bị sưng tấy.

Justin Bieber trông tươi hớn hở khi gặp paparazzi hôm 29/8.

Justin Bieber hôm 29/8 bước ra khỏi nhà hàng Il Pastaio ở Beverly Hills, California với nụ cười "hiếm hoi" trên môi. Giọng ca Baby có lý do cho tâm trạng vui vẻ đó: ca khúc Despacito anh remix cùng Luis Fonsi và Daddy Yankee chiếm kỷ lục liên tiếp nằm ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong suốt 16 tuần qua. Tuy nhiên, tuần 17 này, nhiều khả năng Justin sẽ phải nhường ngôi cho "nữ hoàng rắn" Taylor Swift với ca khúc mới Look What You Made Me Do.