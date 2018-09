Woody Allen kể về 'quan hệ vợ chồng' ồn ào với con gái nuôi

Đạo diễn nổi tiếng dành nhiều lời tán dương cho người vợ trẻ dù dư luận lên án mối quan hệ này.

Đạo diễn Woody Allen - người từng gây sốc với scandal lạm dụng tình dục con gái nuôi mới đây đã có những chia sẻ trên The Hollywood Reporter về mối quan hệ của mình với người vợ hiện tại Soon Yi - trước đây là con gái nuôi của ông. Trước đó, năm 1992, Mia Farrow, vợ của Woody Allen phát hiện ra chồng ngủ với con gái nuôi Soon Yi, thời điểm này cô gái mới 20 tuổi. Sau đó, bà đồng thời tìm thấy rất nhiều ảnh nude của Soon Yi do chồng chụp. Hai vợ chồng chia tay ngay lập tức, và 5 năm sau, vị đạo diễn cùng con gái nuôi kết hôn.

Vị đạo diễn nổi tiếng và con gái nuôi Soon Yi - người sau này trở thành vợ ông.

Trả lời báo chí về cuộc sống hôn nhân hiện tại, Woody Allen dành cho vợ trẻ những lời tán dương. Vị đạo diễn 70 tuổi cho biết: "Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi là cô ấy. Soon Yi đã phải trải qua quãng thời gian khắc nghiệt ở Hàn Quốc: mồ côi không nhà cửa, đói ăn khi còn là một đứa bé 6 tuổi. Người ta đưa cô ấy vào trại trẻ mồ côi và từ đó tôi đã khiến cuộc đời cô ấy trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cho cô ấy những cơ hội lớn và cô ấy nhanh chóng nắm bắt nó. Cô ấy tốt nghiệp, có bằng cấp, có rất nhiều bạn bè, cùng tôi đi du lịch khắp nơi. Soon Yi trở thành một con người khác. Những nỗ lực mà tôi đã đem đến cuộc sống của cô ấy khiến tôi cảm thấy hài lòng hơn bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào của mình".

"Soon Yi mang lại cho tôi nhiều niềm vui. Tôi yêu chiều cô ấy và cô ấy cũng đem lại cho tôi một cuộc sống tuyệt vời. Chúng tôi đã kết hôn gần 20 năm, trước đó còn bên nhau nhiều năm. Soon Yi thực sự là một người bạn đồng hành, một người vợ tuyệt vời. Cô ấy mang đến cho tôi sự yên ổn, một tổ ấm tuyệt vời, sự hòa điệu", vị đạo diễn cho biết.

Khi phóng viên nhận xét rằng Soon Yi đã khiến cuộc đời ông thay đổi, ông nói: "Tôi không biết vì sao anh nói cô ấy thay đổi tôi, bản thân tôi không biết liệu có phải vậy không. Tôi nghĩ mình vẫn là tôi của nhiều năm trước, khi tôi 20. Cũng không chắc nữa. Tôi vẫn giữ những thói quen cũ, những niềm yêu thích cũ, dường như không thay đổi nhiều theo năm tháng".

Woody Allen và người vợ cũ Mia cùng hai con nuôi.

Nói về người vợ cũ Mia, Woody Allen cho biết vài năm trở lại đây ông không gặp bà: "Tôi không nghĩ bà ấy sống ở New York. Có lẽ bà ấy đang ở Connecticut, tôi cũng không chắc nữa, có thể là bà ấy làm cho Unicef chăng".

Khi được hỏi có đọc những câu chuyện "lá cải" về scandal ấu dâm của mình suốt thời gian qua, vị đạo diễn 80 tuổi nói: "Tôi không bao giờ đọc bất cứ thứ gì như vậy. Tôi không đọc các bài phỏng vấn, những câu chuyện như thế, cũng không ngó đến những phê bình liên quan đến phim của mình. Tôi tuyệt đối tránh việc tự ám ảnh". Vậy còn những ồn ào xung quanh scandal "ấu dâm"? - "Không, không, dù chỉ là một chút. Tôi miễn nhiễm, vâng đúng là như vậy. Bạn có thể thấy rằng tôi làm việc ổn thỏa xuyên suốt thời gian đó, không giảm bớt tốc độ. Tôi là một con người rất kỷ luật".

Nguyễn Hương