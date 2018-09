Will Smith lộ ảnh mát mẻ với cô đào trẻ

Loạt ảnh tài tử 'Điệp vụ áo đen' tình tứ với cô đào Margot Robbie bị phơi bày đúng lúc có tin đồn anh sắp ly dị vợ.

Will Smith và Margot Robbie.

Tạp chí Star của Mỹ vừa đăng loạt ảnh Will Smith và Margot Robbie quá thân mật trên mức tình bạn khi cùng vui thú trong một bữa tiệc ở New Orleans vào ngày 25/10. Trong căn phòng riêng tư, cả hai cùng vén áo khoe da thịt chụp ảnh "tự sướng" cùng nhau. Trong những bức ảnh khác, tài tử 45 tuổi ôm ấp bạn diễn 23 tuổi và tạo dáng xì tin. Tạp chí này khẳng định rằng, họ còn có rất nhiều bức hình nóng bỏng khác của Will và Margot.

Một nhân chứng trong bữa tiệc tiết lộ: "Will cư xử chẳng giống một người đàn ông đã có gia đình. Làm sao một người đã có vợ con lại có thể chụp ảnh nhí nhố với cô gái sexy 23 tuổi như vậy? Thậm chí anh ấy còn lột áo".

Loạt ảnh Will thân mật với Margot đăng trên tờ Star.

Vợ Will Smith, nữ diễn viên Jada Pinkett, đã không có mặt trong bữa tiệc này. Nguồn tin kể, Will và Margot Robbie kéo kín rèm mỗi khi chụp ảnh để mọi người không nhìn thấy hai người ôm ấp và cười rúc rích với nhau: "Margot chính là người đạo diễn cách tạo dáng cho Will trước mỗi bức ảnh. Đầu tiên cô gợi ý Will diễn như một gangster. Sau đó cô đeo mặt nạ và rúc vào ngực của anh ấy. Margot cũng đề nghị Will chụp ảnh khêu gợi với cô bằng cách tốc áo trước ống kính. Trông họ rất vui vẻ bên nhau và cười đùa giống như một cặp đôi đang yêu. Will thường không hay chụp ảnh quà đà với đồng nghiệp như vậy".

Will Smith và cô đào trẻ này đang đóng cùng nhau trong phim Focus. Theo nguồn tin, trên trường quay hoặc trước đông người, họ chưa bao giờ thể hiện những cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, sau bữa tiệc đêm hôm đó, cả hai tách đoàn và đi chơi với nhau suốt đêm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Will chia sẻ ấn tượng của anh về cô bạn diễn Margot: "Khi thử vai cùng nhau, chúng tôi đã cảm thấy có lực hút rất tự nhiên. Tôi tin sẽ có nhiều điều thú vị khi chúng tôi đóng phim".

Vợ Will, nữ diễn viên Jada Pinkett đã không đeo nhẫn cưới khi cô tham dự sự kiện ngày 5/11.

Loạt ảnh tình tứ của Will Smith và Margot càng thêm bằng chứng cho tin đồn hôn nhân của tài tử Men In Black đang trục trặc. Từ vài tháng nay, Will và vợ không còn được trông thấy ở bên nhau. Họ cũng đang rao bán căn biệt thự lộng lẫy từng là tổ ấm của hai người và 3 đứa con. Will và Jada đã có 15 năm chung sống hạnh phúc.

Hoài Vũ