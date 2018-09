'Vua hài' Jim Carrey lại công phá phòng vé

Phần 2 của bộ phim hài nổi tiếng 'Siêu ngốc gặp nhau' do Jim Carrey thủ vai chính đang gây sốt tại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ.

Jim Carrey và Jeff Daniels trong "Siêu ngốc gặp nhau".

20 năm sau thành công rực rỡ của Dumb and Dumber, Stuck on You năm 1994, hai chàng ngốc đáng yêu lại tái xuất khán giả trong Dumb and Dumber To. Bộ phim hài vừa ra mắt ở Bắc Mỹ cuối tuần qua lập tức vươn lên vị trí quán quân với doanh thu hơn 38 triệu USD, đánh bật phim hoạt hình Big Hero 6.

Nam diễn viên Jim Carrey tiếp tục khiến khán giả cười bể bụng qua vai diễn anh chàng ngốc tốt bụng có mái tóc ngố tàu Lloyd Christmas. Trong phần hai, chàng ngốc Lloyd song hành cùng siêu ngốc Harry Dunne (Jeff Daniels thủ vai) bước vào chuyến phiêu lưu đi tìm con gái mất tích của Harry với đầy những điều bất ngờ thú vị. Hành trình tìm kiếm giọt máu thất lạc sau đó đã đưa hai chàng ngốc thoát khỏi viện tâm thần và có mặt tại một hội nghị thượng đỉnh quy tụ những bộ óc xuất sắc nhất trên thế giới.

Jim Carrey nổi danh với rất nhiều vai hài khác nhau nhưng vai diễn đột phá trong Dumb and Dumber 20 năm trước vẫn là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh. Bộ phim cũng thường được bình chọn lọt vào danh sách những phim hài hay nhất mọi thời đại. Tác phẩm này từng mang về lợi nhuận khổng lồ cho nhà sản xuất (250 triệu USD) trong khi kinh phí sản xuất chỉ vẻn vẹn 17 triệu USD.

Phần 2 của Dumb and Dumber với kinh phí 40 triệu USD được kỳ vọng giành được thành công hơn thế. Bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 21/11.

Hoài Vũ