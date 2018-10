Vợ Will Smith từng khóc 45 ngày khi hôn nhân rạn vỡ

Trong một talkshow, tài tử Will Smith mở lòng về giai đoạn tồi tệ trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Jada Pinkett.

Giống như mọi cặp đôi khác, cuộc sống vợ chồng của Will Smith và Jada Pinkett cũng có lúc thăng lúc trầm và thậm chí có khi tưởng như đổ vỡ. Trong talkshow Red Table Talk của vợ và con gái 17 tuổi Willow Smith, nam diễn viên rơm rớm nước mắt kể về một quãng thời gian sóng gió.

Will Smith trong talkshow Red Table Talk.

"Có một giai đoạn mẹ con luôn thức dậy và khóc trong suốt 45 ngày", Will thú nhận với con gái. "Bố đã lưu lại trong một cuốn nhật ký. Mỗi buổi sáng, bố đã nghĩ đó là điều khủng khiếp nhất mình từng cảm thấy trong cuộc hôn nhân của bố mẹ. Bố thấy mình thất bại thảm hại".

Bà xã ngồi bên mỉm cười hỏi Will: "Anh còn nhớ những ngày đó à?". Will Smith còn tiếp tục gây sốc với con gái và mẹ vợ tại trường quay khi tiết lộ rằng anh và Jada có lúc đã "coi nhau như không phải là vợ chồng nữa". Jada gật đầu xác nhận điều này.

Will Smith tiết lộ vợ từng khóc ròng 45 ngày khi hôn nhân rạn vỡ Will thú nhận với con gái về giai đoạn khủng hoảng hôn nhân (bà xã anh mặc váy vàng ngồi đối diện)

Trong 21 năm chung sống, vợ chồng Will Smith từng nhiều lần bị đồn hôn nhân trục trặc, thậm chí có lần cặp sao bị đồn ly hôn vì Will chụp ảnh mát mẻ với cô đào nóng bỏng Margot Robbie. Tuy nhiên sau đó hai người vẫn giữ được cuộc sống gia đình và đến nay ngày càng bền chặt hơn. Will và Jada có hai người con là diễn viên Jaden Smith và ca sĩ Willow Smith. Ngoài ra, tài tử Men in Black có cậu con trai riêng 25 tuổi từ cuộc hôn nhân đầu.