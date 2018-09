Vợ sắp cưới mặc gợi cảm tới ủng hộ Adam Levine

Adam Levine mặc vest lịch lãm, tham dự buổi công chiếu phim "Begin Again" ở New York tối 25/6. Đây là bộ phim đầu tiên giám khảo The Voice tham gia. Anh vào vai người yêu cũ của nữ ca sĩ do Keira Knightley thủ vai. Hôn thê của Adam, người mẫu Behati Prinsloo, rạng rỡ tới ủng hộ anh.