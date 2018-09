Vợ Chris Hemsworth mang bầu lần hai

Khi con gái đầu lòng được 1 tuổi rưỡi, tài tử phim 'Thor' và bà xã lại chuẩn bị chào đón em bé thứ hai ra đời.

Chris Hemsworth và bà xã hơn anh 7 tuổi.

Đại diện của Chris Hemsworth vừa tiết lộ tin vui với báo giới. Vợ yêu của siêu anh hùng màn ảnh rộng mùa thu đang mang bầu được 3 tháng. Vợ chồng Chris rất vui sướng khi có thêm em bé. Anh và nữ diễn viên 37 tuổi người Tây Ban Nha, Elsa Pataky, đã có một bé gái xinh xắn là India Rose, 18 tháng tuổi.

Tài tử 30 tuổi từng tâm sự rằng, làm bố là trải nghiệm tuyệt vời nhất từ trước tới nay mặc dù có không ít thử thách, khó khăn. Chris chia sẻ: "Trở thành bố chắc chắn là một nhiệm vụ rồi, nhưng đó là điều tuyệt nhất tôi được giao phó. Trở về nhà bên gia đình thân thương, tôi luôn cảm thấy thư giãn hơn khi làm việc. Với tôi, gia đình là số một".

Chris và vợ bế con đi chơi ở Los Angeles hồi tháng 4.

Chris Hemsworth được vợ khen ngợi là một ông bố lý tưởng. Elsa Pataky nhận xét về đức lang quân nổi tiếng: "Anh ấy là người đàn ông tôi cảm thấy cực kỳ gắn bó và chúng tôi rất hiểu nhau. Sau này, tôi còn nhận ra rằng Chris là một người cha tuyệt vời. Tôi nghĩ, viêc nhận biết được ai đó sẽ trở thành một người bố tốt thực sự rất quan trọng".

Nam diễn viên Australia thường xuyên được trông thấy bế con gái đi dạo mỗi khi rảnh rỗi. Chris cũng tiết lộ rằng, anh không bao giờ ngại thay bỉm cho con. Với tài tử đang nổi tiếng như cồn tại Hollywood này, điều hạnh phúc nhất với anh bây giờ là được trở về nhà bên vợ con, trong tổ ấm bình yên sau những ngày quay phim căng thẳng. Chris hiện đóng phim The Heart Of The Sea ở Tây Ban Nha.

Hoài Vũ