Vợ chồng Kim tích cực chuyện gối chăn để có con

Rapper Kanye West tiết lộ, anh và Kim Kardashian chăm chỉ 'lên giường' vài lần mỗi ngày.

Kim và Kanye West không ngại thổ lộ về chuyện giường chiếu.

Con gái đầu mới được gần 2 tuổi nhưng Kim và Kanye đã rất nóng lòng sinh thêm nhóc tỳ khác. Những tháng qua, cặp sao nhiều lần được trông thấy tới phòng khám sản ở Los Angeles. Tuy nhiên đến nay vợ chồng Kim vẫn chưa có tin vui.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình phát thanh của đài BBC, rapper 37 tuổi Kanye West tâm sự về chuyện sinh con: "Tôi đang rất cố gắng nhưng thực sự rất khó. Chúng tôi làm chuyện ấy nhiều lần trong ngày khi có thể".

Cặp sao Mỹ đã có con gái đầu lòng chào đời vào tháng 6/2013.

Trong khi đó, Kim cũng thổ lộ trên kênh ITV của Anh hôm 26/2: "Tôi sẽ chia sẻ hành trình cố gắng mang bầu lần hai của mình trong tập 10 của chương trình thực tế Keeping Up With the Kardashians. Lần mang thai này thật không dễ dàng như lần trước. Nhưng vợ chồng tôi vẫn đang cố".

Kim và Kanye West hiện ở London để tham dự lễ trao giải Brit Awards và tới phòng thu âm chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới. Cặp sao Mỹ luôn quấn quýt sóng đôi và âu yếm nhau rất mặn nồng.

Hoài Vũ