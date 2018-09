Vợ chồng Jolie hạnh phúc kỷ niệm hai năm ngày cưới

Trái với tin đồn hôn nhân rạn vỡ, người thân khẳng định Angelina và Brad Pitt vẫn đang mặn nồng bên nhau.

Cặp sao Hollywood vừa kỷ niệm hai năm kết hôn vào ngày 23/8. Nguồn tin tiết lộ trên tờ Hollywood Life, dù bận rộn công việc, Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn dành thời gian ở bên nhau trong ngày đặc biệt này: "Đây cũng là dịp để họ hâm nóng thêm ngọn lửa đam mê và sự gắn bó".

Angelina và Brad Pitt tổ chức lễ cưới bí mật vào ngày 23/8/2014 tại điền trang ở Pháp. Hôn lễ giản dị nhưng vô cùng xúc động với sự tham dự của 6 nhóc tỳ, bố mẹ Brad Pitt và hơn chục người thân.

Với vợ chồng Jolie, gia đình luôn là trên hết nên trong ngày kỷ niệm, cả hai cùng đi ăn và mua sắm với 6 nhóc tỳ. "Bọn trẻ luôn là tất cả đối với Angelina và Brad", nguồn tin cho hay.

Một người bạn của gia đình cặp sao cũng chia sẻ trên tờ People, những ngày này "ông bà Smith" vẫn yêu nhau say đắm và hoàn toàn không "đứng trên bờ vực đổ vỡ" như những tin đồn ly hôn mà một số tờ báo đăng tải. "Mối quan hệ của họ đang rất tuyệt vời. Cả hai đều bận rộn nhưng vẫn hạnh phúc. Bọn trẻ ngày càng lớn nhanh!".

Gia đình Jolie-Pitt đi siêu thị ở Los Angeles vào tháng trước.

Brad Pitt chỉ vừa hoàn thành bộ phim Allied và War Machine trong khi Angelina Jolie đang làm hậu kỳ phim tài liệu First They Killed My Father. Cô cũng dành thời gian cho các hoạt động nhân đạo với vai trò là Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn.

Trong hai năm kết hôn, vì công việc phải xa cách thường xuyên, vợ chồng Jolie đã liên tiếp vướng tin đồn ly dị. Tờ In Touch hay National Enquirer không ngừng đăng tin cặp đôi chuẩn bị đâm đơn ly hôn với nguyên nhân được cho là ghen tuông. Angelina bị đồn ghen với nữ bạn diễn Marion Cotillard của Brad Pitt trong phim mới, còn tài tử lại bị nghi ngờ cãi nhau với vợ vì Jolie thân mật với anh quay phim điển trai cũng như tức giận vì cô quá tham công tiếc việc.

Angelina và Brad luôn chọn cách im lặng giữa các tin đồn. Trên thực tế, họ vẫn dành cho nhau những kỳ nghỉ lãng mạn và sum vầy cùng gia đình, trong đó có chuyến du lịch ở Việt Nam và Thái Lan vào tháng 12/2015. Brad còn là chỗ dựa cho Angelina khi cô phải cắt bỏ tử cung để ngăn ngừa ung thư vào đầu năm ngoái.

Hoài Vũ