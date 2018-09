Vợ chồng Jolie bị đồn xung đột về vấn đề tiền bạc

Angelina Jolie được cho là đã từ chối nhiều hợp đồng đóng phim 'béo bở' trong khi chi tiêu quá nhiều cho các dự án riêng của mình.

Nguồn tin tiết lộ trên tờ RadarOnline, vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt đã nổ ra nhiều cuộc cãi vã về tài chính trong thời gian qua. Nguyên nhân là do bất đồng trong việc ký hợp đồng đóng phim. "Cô ấy từng từ chối đóng vai chính trong phần 2 Maleficent dù hợp đồng này mang lại khoản cát-xê hậu hĩ. Trong khi đó, họ đã chi tiêu quá mức những năm qua", nguồn tin cho hay.

Bên cạnh công việc đóng phim, Jolie còn là đạo diễn trong khi Brad Pitt làm nhà sản xuất phim.

Từ vài năm nay, Angelina đã không đóng phim nhiều để có thể tập trung vào công việc đạo diễn, làm phim tài liệu và hoạt động nhân đạo. Cuối năm ngoái và đầu năm nay, cô dành hầu hết thời gian để thực hiện bộ phim tài liệu First They Killed My Father tại Campuchia. Sau khi hoàn thành bộ phim, cô lại bận rộn với các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người tị nạn ở Bắc Phi.

Theo nguồn tin, khi Jolie bỏ qua quá nhiều hợp đồng diễn xuất, Brad Pitt đã phải can thiệp vào những quyết định của vợ: "Brad thực sự không hài lòng. Anh cho rằng việc từ chối hợp đồng hơn 30 triệu USD trong tình hình tài chính eo hẹp của gia đình là điều không hợp lý".

Angelina cuối cùng đã nhận lời tham gia Maleficent phần 2 dù năm 2014, cô từng không có ý định đóng tiếp bộ phim này. Jolie chia sẻ: “Tôi không nghĩ Maleficent sẽ có phần hai. Nếu tôi chỉ được đóng một phim của Disney thì đây là phim tôi muốn góp mặt. Tôi thấy hạnh phúc khi được tham gia trọn vẹn phần một này”.

Angelina Jolie trong "Maleficent" năm 2014.

Phần 1 Tiên hắc ám đạt doanh thu rực rỡ với 758 triệu USD trên toàn cầu dù không được các nhà phê bình đánh giá cao. Tên tuổi và diễn xuất của Angelina góp phần quan trọng vào thành công của bộ phim. Hồi tháng 4, nhà sản xuất đã thông báo kế hoạch làm phần 2 cũng như dàn diễn viên tham gia. Tuy nhiên, ngày bấm máy hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Hoài Vũ