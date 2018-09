Vợ chồng Johnny Depp ly hôn sau 1 năm cưới

Nữ diễn viên Amber Heard là người đệ đơn ly dị lên tòa án Los Angeles hôm thứ 2.

Các nguồn tin khẳng định trên tờ TMZ và ET, vợ Johnny Depp gửi đơn ly hôn với lý do "những khác biệt không thể hòa giải" giữa hai người. Đơn cũng ghi rằng, vợ chồng cô đã chia đôi ngả đường từ ngày 22/3. Amber Heard đề nghị trợ cấp sau ly hôn. Cặp đôi chưa có con sau một năm tổ chức lễ cưới.

Amber Heard bất ngờ ly hôn Johnny Depp.

Đây có lẽ là một tuần khó khăn với Johnny Depp bởi mẹ anh chỉ vừa qua đời vài ngày trước, hôm 20/5. Thêm vào đó, ngôi sao Cướp biển vùng Caribbe vốn yêu Amber Heard say đắm suốt những năm qua. Trong khi đó, Amber là một cô gái trẻ Texas mạnh mẽ và quyết đoán, không muốn bị ràng buộc quá nhiều.

Tài tử 52 tuổi và cô đào 30 tuổi gặp nhau lần đầu năm 2009 khi đóng cùng trong bộ phim lãng mạn The Rum Diary. Khi đó, Johnny Depp vẫn đang chung sống cùng cô bạn gái lâu năm Vanessa Paradis và hai người con của họ. Đầu năm 2012, Johnny và Vanessa bất ngờ chia tay, kết thúc 14 năm gắn bó. Một năm sau, nam diễn viên công khai hẹn hò với Amber Heard. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào tháng 2/2015.

Amber tham dự Met gala hôm 2/5 mà không sánh đôi cùng chồng như những năm trước.

Vào tháng trước, Johnny và vợ trẻ vẫn ở bên nhau tại Australia. Tuy nhiên tại gala thời trang Met ở New York vào đầu tháng này, Amber lại xuất hiện một mình và Johnny cũng đơn thân lẻ bóng tới dự lễ ra mắt phim Alice Through the Looking Glass hôm 23/5.

Hoài Vũ