Vợ chồng Channing Tatum nóng lòng muốn sinh thêm con

Channing Tatum và bà xã tham dự gala khiêu vũ gây quỹ Dizzy Feet diễn ra tại câu lạc bộ Nokia ở Los Angeles tối 1/8. Quỹ học bổng nhằm giúp đỡ những trẻ em kém may mắn có cơ hội tham dự các khóa học nhảy. Quỹ được thành lập năm 2009 bởi nữ diễn viên Katie Holmes, nhà sản xuất Nigel Lythgoe, đạo diễn Adam Shankman và giám khảo của “Dancing With The Stars” Carrie Ann Inaba.